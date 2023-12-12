香港全面中國化：恒生指數落後台股的背後，暗藏金融地位降級、「自由溢價」消失中
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暌違了25年，台股正式超越香港恆生指數，還持續拉大差距中，這是一項重要指標。回顧過去的香港作為國際金融中心，享有自由貿易的溢價，又接軌起飛的中國市場，一直有世界東方之珠的美稱；但隨著政經局勢的改變，未來的香港，恐怕就只是中國的離岸人民幣中心了。
文：洪綾襄
11月28日下午1時30分，台灣加權指數收在17341.25點，一度超越欲振乏力的香港恒生指數；隔日再乘著強勢格局，台股不但正式超越香港恒生指數，還持續拉大差距，令台股投資人大為振奮。
不可否認，目前台股總市值約台幣55兆元，港股市值是台股的1.24倍，兩地市場差距還是很大；但指數為股價或市值加權，協助投資人判斷整體市場走勢，就算僅看指數個別表現，仍凸顯了港台兩地股市彼消此長的趨勢差異。
今年截至11月底，台股加權指數漲幅逾23%，是亞洲第2、全球13大強勢市場，而且基本面持續看好。富邦投顧董事長蕭乾祥推估，台股可望由創新及低碳策略帶動成長，加權指數有機會再上攻至前高18600點。
問題：金融中心褪色，港股前景黯淡
反觀香港恒生指數，今年至11月底跌幅近15%，成全球跌幅第3大市場，僅次於上海B股和泰國。摩根士丹利在8月大幅下修恒生指數的預期點位，在基本情境下約落在18500點，但若以最「熊」情境推算，恒生指數可能還會掉到14300點至12200點；表示恆指未來可能還有15到28%的下跌空間。
「過去香港的價值來自兩個層面：一個是作為國際金融中心、自由貿易的溢價，另一個則是起飛的中國市場；但未來，香港很難再重回國際金融中心地位了，頂多就是中國的離岸人民幣中心了，」東華大學新經濟政策研究中心主任、陸委會諮詢委員陳松興以3大結構性變化，分析香港金融中心褪色，未來也不看好港股的理由。
首先，港股指數主要成分股為金融與地產，後來幾次站至30000點之上、市值突破50兆港元（約台幣230兆元），也是因為中國金融地產股加入推升，占港股相當權重。但目前中國百大地產商中，約有40家資不抵債，顯示中國房地產泡沫破裂。但政府遲遲無法解決，只是讓房企的債務轉移到銀行身上。
現況：金融業只服務中國，美元債違約
「現在中國的金融透明度愈來愈低，特別是中小型的銀行，又叫國有行提供地產商無擔保貸款，讓中國銀行業淨利息收益率（NII）愈來愈低，最新只剩1.53%，這還沒反映呆帳，一定會吃掉股東權益報酬率，因此中港的地產跟金融公司愈來愈不可靠，看空都還不足以形容，」陳松興坦言。
一位債券基金經理人也透露，這3年中國對待境外投資人的方式，讓國際投資機構涼透了心。
過去中國房企和一些沒有信評的企業，會在香港發行美元計價的亞洲非投資等級債和中國信用債籌資，因為收益率高，一度備受投資人青睞。但紫光、方正、恆大、碧桂園一一爆雷，只有中資投資機構不但能收到風聲搶先拋售，也還有債務談判的機會，境外美元債投資人只能含淚吞下違約，暗自立誓再也不碰中國債。在香港發行的亞洲國際債券，去年發行規模就因此腰斬。
再者，香港現在自顧不暇。為了緩解境內金融危機和緩解人民幣兌美元貶值的壓力，不僅中國減少對香港的南向資金，香港還得加大資金北上「輸誠」力道。為了護盤港元，只能從金融體系抽走資金，以捍衛港元與美元的聯繫匯率，致使銀行間流動性指標跌至近十多年來低點，各天期銀行間拆款利率（HIBOR）則是屢創新高。
金融：降為離岸人民幣中心，流動性差
而為了協助政府穩匯率，加上出口貿易量大減、投資表現不如預期，香港外匯基金（類外匯存底）不到兩年，規模就縮減了17%。
此外，《香港國安法》、中國《反間諜法》的頒布，讓香港已經不再是一個自由的社會，法治也受到很大的打擊，外商亞洲總部搬離香港，富人將錢搬到新加坡，導致金融中心排名下滑，影響香港觀光和差旅收入，即使疫情解封後仍不見起色。
「香港經濟3大支柱—地產、金融與觀光，都沒有看好的理由，而港股成分股中資的比重又那麼高，港股下滑是自然的事情。」陳松興形容，中國金融和地產曾是香港股市的資產，現在都成了負債。
因此，香港在國際金融中心持續退步，降格成為離岸人民幣中心，已是業界心照不宣的未來。
到現在，人流和金流持續遠離香港。根據香港積金局統計，今年第3季以「永久離港」為由提早領取強制性公積金（強積金）者，有8700件，件數連兩季攀升。
金流：富豪資產出走，平民提領強積金
香港擘詳資產管理董事總經理黃薰輝觀察，「中美貿易戰中，港府站隊中國，想不到中國經濟也遭遇逆風，香港接不到中國的紅利，反而接到國際的憤怒。香港政府本身釋放政策利多，奈何財政資源不允許，也辦不好，吸引不了人回流。」
替代而來的則是加速騰籠換鳥。觀察香港金管局年度報告重點，幾年前都還是領先全球的金融科技（FinTech）和經濟貿易事務，現在重心都在人民幣業務，連點心債都死灰復燃。
「俄烏開戰後，香港可說是中俄的洗錢中心。」陳松興分析，在俄烏戰爭後，俄羅斯被制裁，只有中國提供金援，俄羅斯就會用盧布換人民幣，再換成美元，透過在香港設立公司，做其他國際交易，像是取得晶片或零組件。而中國與其他國家的本幣交易也會在香港進行，這些國家拿到人民幣後，也會把它換成美元，所以香港經濟不見起色，但外匯交易量持續成長，主要都是靠人民幣業務推升。
根據摩根士丹利估計，外國買方投資機構在過去3個月拋售近100億美元的中港股票，是近5年最大流出量。
不過在撤出中港市場幾個月後，最近不少投資機構和對沖基金開始覺得中國似有復甦跡象，像是政府承諾名列「白名單」的房企，可獲得銀行的無擔保融資，以達到政府「保交樓」的承諾；加上美股和台股估值已高，中港股票相對便宜，應可開始進場布局。
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
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現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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