香港全面中國化：恒生指數落後台股的背後，暗藏金融地位降級、「自由溢價」消失中

文：洪綾襄

11月28日下午1時30分，台灣加權指數收在17341.25點，一度超越欲振乏力的香港恒生指數；隔日再乘著強勢格局，台股不但正式超越香港恒生指數，還持續拉大差距，令台股投資人大為振奮。

不可否認，目前台股總市值約台幣55兆元，港股市值是台股的1.24倍，兩地市場差距還是很大；但指數為股價或市值加權，協助投資人判斷整體市場走勢，就算僅看指數個別表現，仍凸顯了港台兩地股市彼消此長的趨勢差異。

今年截至11月底，台股加權指數漲幅逾23%，是亞洲第2、全球13大強勢市場，而且基本面持續看好。富邦投顧董事長蕭乾祥推估，台股可望由創新及低碳策略帶動成長，加權指數有機會再上攻至前高18600點。

問題：金融中心褪色，港股前景黯淡

反觀香港恒生指數，今年至11月底跌幅近15%，成全球跌幅第3大市場，僅次於上海B股和泰國。摩根士丹利在8月大幅下修恒生指數的預期點位，在基本情境下約落在18500點，但若以最「熊」情境推算，恒生指數可能還會掉到14300點至12200點；表示恆指未來可能還有15到28%的下跌空間。

「過去香港的價值來自兩個層面：一個是作為國際金融中心、自由貿易的溢價，另一個則是起飛的中國市場；但未來，香港很難再重回國際金融中心地位了，頂多就是中國的離岸人民幣中心了，」東華大學新經濟政策研究中心主任、陸委會諮詢委員陳松興以3大結構性變化，分析香港金融中心褪色，未來也不看好港股的理由。

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首先，港股指數主要成分股為金融與地產，後來幾次站至30000點之上、市值突破50兆港元（約台幣230兆元），也是因為中國金融地產股加入推升，占港股相當權重。但目前中國百大地產商中，約有40家資不抵債，顯示中國房地產泡沫破裂。但政府遲遲無法解決，只是讓房企的債務轉移到銀行身上。

現況：金融業只服務中國，美元債違約

「現在中國的金融透明度愈來愈低，特別是中小型的銀行，又叫國有行提供地產商無擔保貸款，讓中國銀行業淨利息收益率（NII）愈來愈低，最新只剩1.53%，這還沒反映呆帳，一定會吃掉股東權益報酬率，因此中港的地產跟金融公司愈來愈不可靠，看空都還不足以形容，」陳松興坦言。

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一位債券基金經理人也透露，這3年中國對待境外投資人的方式，讓國際投資機構涼透了心。

過去中國房企和一些沒有信評的企業，會在香港發行美元計價的亞洲非投資等級債和中國信用債籌資，因為收益率高，一度備受投資人青睞。但紫光、方正、恆大、碧桂園一一爆雷，只有中資投資機構不但能收到風聲搶先拋售，也還有債務談判的機會，境外美元債投資人只能含淚吞下違約，暗自立誓再也不碰中國債。在香港發行的亞洲國際債券，去年發行規模就因此腰斬。

再者，香港現在自顧不暇。為了緩解境內金融危機和緩解人民幣兌美元貶值的壓力，不僅中國減少對香港的南向資金，香港還得加大資金北上「輸誠」力道。為了護盤港元，只能從金融體系抽走資金，以捍衛港元與美元的聯繫匯率，致使銀行間流動性指標跌至近十多年來低點，各天期銀行間拆款利率（HIBOR）則是屢創新高。

金融：降為離岸人民幣中心，流動性差

而為了協助政府穩匯率，加上出口貿易量大減、投資表現不如預期，香港外匯基金（類外匯存底）不到兩年，規模就縮減了17%。

此外，《香港國安法》、中國《反間諜法》的頒布，讓香港已經不再是一個自由的社會，法治也受到很大的打擊，外商亞洲總部搬離香港，富人將錢搬到新加坡，導致金融中心排名下滑，影響香港觀光和差旅收入，即使疫情解封後仍不見起色。

「香港經濟3大支柱—地產、金融與觀光，都沒有看好的理由，而港股成分股中資的比重又那麼高，港股下滑是自然的事情。」陳松興形容，中國金融和地產曾是香港股市的資產，現在都成了負債。

因此，香港在國際金融中心持續退步，降格成為離岸人民幣中心，已是業界心照不宣的未來。

到現在，人流和金流持續遠離香港。根據香港積金局統計，今年第3季以「永久離港」為由提早領取強制性公積金（強積金）者，有8700件，件數連兩季攀升。

金流：富豪資產出走，平民提領強積金

香港擘詳資產管理董事總經理黃薰輝觀察，「中美貿易戰中，港府站隊中國，想不到中國經濟也遭遇逆風，香港接不到中國的紅利，反而接到國際的憤怒。香港政府本身釋放政策利多，奈何財政資源不允許，也辦不好，吸引不了人回流。」

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替代而來的則是加速騰籠換鳥。觀察香港金管局年度報告重點，幾年前都還是領先全球的金融科技（FinTech）和經濟貿易事務，現在重心都在人民幣業務，連點心債都死灰復燃。

「俄烏開戰後，香港可說是中俄的洗錢中心。」陳松興分析，在俄烏戰爭後，俄羅斯被制裁，只有中國提供金援，俄羅斯就會用盧布換人民幣，再換成美元，透過在香港設立公司，做其他國際交易，像是取得晶片或零組件。而中國與其他國家的本幣交易也會在香港進行，這些國家拿到人民幣後，也會把它換成美元，所以香港經濟不見起色，但外匯交易量持續成長，主要都是靠人民幣業務推升。

根據摩根士丹利估計，外國買方投資機構在過去3個月拋售近100億美元的中港股票，是近5年最大流出量。

不過在撤出中港市場幾個月後，最近不少投資機構和對沖基金開始覺得中國似有復甦跡象，像是政府承諾名列「白名單」的房企，可獲得銀行的無擔保融資，以達到政府「保交樓」的承諾；加上美股和台股估值已高，中港股票相對便宜，應可開始進場布局。