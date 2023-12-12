【國際大風吹】你家七成地是我的！委內瑞拉公投通過準備奪回鄰國蓋亞那領土？
我們想讓你知道的是
如果真的要打，蓋亞那絕對不是委內瑞拉的對手。以軍事支出佔GDP比例來看，委內瑞拉是全世界軍費投資第6多的國家，而蓋亞那排在第152名，委內瑞拉有超過12萬現役軍人，而蓋亞那只有3千人左右。不過話又說回來，多數專家認為，委內瑞拉並沒有開戰的企圖，更可能是為明年舉行的大選進行政治動員......
在俄烏戰爭延燒，以哈戰爭爆發的2023年，難道又有新戰爭要開打了嗎？南美洲的委內瑞拉，前幾天舉行了一場公投，最受矚目的題目是，要不要把鄰國蓋亞那的一片地區，列為我國委內瑞拉的一個州？
最終，政府宣布這題的贊成票比率高達95%。
問題是，雖然對於這片叫艾瑟奎波的區域，委內瑞拉宣稱有主權，但實際上就一直在鄰國蓋亞那的控制之下。難道委內瑞拉就是要明目張膽的開戰搶土地嗎？這場爭議到底怎麼一回事？這兩個軍力懸殊的鄰國，真的會打起來嗎？
領土爭議破百年，石油讓人眼紅？
艾瑟奎波的面積將近16萬平方公里，差不多是4.5個台灣，佔蓋亞那國土面積的七成左右。但為什麼會有主權爭議呢？先很快回顧一下這段歷史。
爭議起源可以追溯到19世紀。當時，南美洲遭到歐洲列強的殖民統治。這片長滿茂密叢林的地區，屬於西班牙的委內瑞拉省一部分，而蓋亞那當時則是大英帝國殖民地，雙方以艾瑟奎波河為天然邊界。
後來，委內瑞拉獨立建國，河流西岸傳出了淘金熱，引來英國人開發、移居，但也產生主權爭議。到了1899年，雙方交給巴黎法院仲裁，結果法官把爭議地帶判給了英國。
但委內瑞拉幾十年後反悔，認為法官不中立、不公正，所以不承認仲裁結果，於是在20世紀中又跟英國和獨立建國的蓋亞那簽了一份日內瓦協議，同意這片土地的主權有爭議，各方要再討論一個彼此都能接受的和平解決方案。
儘管主權有爭議，但一直到今天，艾瑟奎波還是在蓋亞那的實質控制之下，而國際社會也幾乎都認定是蓋亞那領土。
可是，對於蓋亞那開發這片爭議地帶的自然資源，例如黃金、鑽石、鋁等等礦藏，委內瑞拉相當不滿，尤其是2015年以來，美國石油公司艾克森美孚在岸邊發現豐厚的深海石油和天然氣藏量，頓時讓蓋亞那發了一筆橫財，GDP向上暴衝，成為近幾年全球經濟成長最快的國家。
2021年，委內瑞拉總統馬杜洛宣示要「重新佔領」艾瑟奎波，而2023年發動公投，更讓蓋亞那擔心是軍事行動的預告。公投過後，馬杜洛更馬上宣布要在爭議地帶設立埃塞奎博州，讓國營企業開發當地自然資源。
委國軍力遠勝蓋國，但動武可能性不高
如果真的要打，蓋亞那絕對不是委內瑞拉的對手。根據美國中央情報局統計，以軍事支出佔GDP比例來看，委內瑞拉是全世界軍費投資第6多的國家，而蓋亞那排在第152名。委內瑞拉有超過12萬現役軍人，而蓋亞那只有3千人左右。公投前後，雙方都調動一批部隊到邊界區域，讓緊張局勢升高。
不過話又說回來，多數專家認為，委內瑞拉並沒有開戰的企圖。
地緣政治風險分析師博斯沃思指出，第一個問題是從周邊鄰國到友邦大國，都不支持委內瑞拉開戰。例如，早在公投前，國際法院就下令委內瑞拉不要改變現狀。
今天（國際法院）的裁決對委內瑞拉具有法律約束力，因為委內瑞拉所簽署的聯合國憲章以及國際法院規約，都要求簽署國恪守裁決。
蓋亞那總統 阿里（Mohamed Irfaan Ali）
再來，鄰國哥倫比亞和巴西的左派領導人，雖然跟馬杜洛關係良好，但都支持維護蓋亞那的領土完整。更重要的是，委內瑞拉的第一大債權國和第二大貿易夥伴、中國，同時也在蓋亞那投資石油開採計畫。如果馬杜洛貿然動武，可能會損害中國利益。
中方一貫尊重各國的主權和領土完整，歷來支持委內瑞拉和蓋亞那兩國通過友好協商，妥善解決邊界劃分問題，這符合兩國人民的利益，也有利於拉美和加勒比地區的穩定、合作、發展。
中國外交部發言人 汪文斌
博斯沃思分析，第二個不開戰的理由是，委內瑞拉經濟情況非常不穩，引發民怨，而最近美國拜登政府才剛解除一部分制裁措施。如果這時候開戰，恐怕不只美國，還會面臨更多國家的聯合制裁，讓經濟再度沈淪，就算從佔來的土地上多賺一些油元，都得不償失。
第三個理由是，委內瑞拉軍力雖然遠勝蓋亞那，但如果任何外國介入，尤其是美國或國際聯軍，那幾乎毫無勝算。而美國國務卿已經表明完全支持蓋亞那對艾瑟奎波的主權，希望雙方和平解決爭議。
委國大選快到了，專家：意在政治動員
不少專家認為，其實馬杜洛這一連串動作，更可能是為明年舉行的大選進行政治動員。
委內瑞拉五年一次的總統大選，即將在2024到來。國際危機組織分析師剛森表示，才剛通過在野黨初選的候選人馬查多，在當局用司法手段封殺之下，被取消參選資格，但民眾對政府不滿意度很高，如果真的舉行自由且公平的選舉，馬杜洛很可能會被選民淘汰。
而這次公投牽扯的領土爭議，是一個有可能贏得全國民眾支持的議題。但諷刺的是，雖然當局宣稱有一千多萬人、超過五成選民出門投票，但實際觀察委內瑞拉各處投開票所，卻幾乎沒什麼人排隊。
剛森表示，這就代表委內瑞拉當局很可能做票，操弄選舉結果，也表明比起超過一世紀的領土爭議，民眾更在意經濟民生等切身議題。雖然獨裁者總是有可能製造外部危機來轉移內部危機，但如果貿然開戰，恐怕也不會獲得太多民意支持。
因為這就不是比選票的問題，因為蓋亞那也可以辦公投，肯定100%贊成保留那塊地，所以這不是投票可以決定的事，必須透過雙方政府的外交手段才能釐清爭議，而且需要一個中間人來協調。
57歲教師坎波斯（Victor Campos）
不過也有少數分析認為，不要太低估馬杜洛跌破專家眼鏡的可能性。
華府智庫卡托研究所分析師就表示，美國近年來把外交重心轉向印太地區，對自家後院拉丁美洲相對保守，未必會軍事介入，甚至在國際油價偏高的局面下，或許還希望委內瑞拉持續產油。而鄰國哥倫比亞和巴西，也可能睜一隻眼閉一隻眼。如果宣戰，馬杜洛還有正當理由延後總統大選。
總之，開打的機率不高，但也不是零。在這樣的局面下，蓋亞那戰戰兢兢，持續透過外交手段爭取盟友支持，希望隔壁的惡鄰居不要輕舉妄動。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
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那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
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