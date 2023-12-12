馬尼拉指責中國對菲補給船騷擾是「嚴重升級」，中方反指菲船隻不顧海警船警告
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《路透社》報導，馬尼拉指責中國海警和海上民兵多次向菲律賓補給船發射水砲，造成其中一艘的「發動機嚴重損壞」，並「故意」撞擊另一艘補給船。菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐·布勞納（Romeo Brawner）表示，他當時就在其中一艘即被發射水砲又被撞擊的船上。
菲律賓週一（12月11日）指控中國海警船週末在有爭議的南海撞擊和用水砲騷擾菲律賓執行補給任務船隻的行為是「嚴重的升級」。 同時，菲律賓軍方首領說，他本人當時就在其中一艘遭到圍攻的船上。
《路透社》報導，馬尼拉指責中國海警和海上民兵多次向菲律賓補給船發射水砲，造成其中一艘的「發動機嚴重損壞」，並「故意」撞擊另一艘補給船。
菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐·布勞納（Romeo Brawner）表示，他當時就在其中一艘即被發射水砲又被撞擊的船上。
菲律賓國家安全委員會發言人、助理總幹事喬納森·馬拉亞（Jonathan Malaya）在新聞記者會上說，「這是中華人民共和國方面的一個嚴重升級行為。」
菲律賓官員在記者會上展示了中國船隻發射水砲和撞擊的圖像和影片。軍方總參謀長布勞納告訴一家媒體表示他沒有受傷，他不相信中方知道他當時在那艘船上。
菲軍首領在船上
菲律賓就中國船隻在南海「侵略性」的行為向中國提出了外交抗議，並召見中國駐馬尼拉大使。菲外交部一位官員說，中國船隻的行為「危及和平、良序及安全」。
中國外交部發言人毛寧週一稱，中國外交部已就週日的相撞事件向菲方提出嚴正交涉，表示強烈抗議。毛寧反指菲律賓船隻不顧海警船警告，執意衝闖仁愛礁潟湖，以危險方式衝撞現場的中國海警船。
週日，當菲律賓船隻試圖為在菲律賓專屬經濟區內的第二托馬斯淺灘（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）上的軍艦提供補給時，中國海警船撞擊菲律賓船隻並發射水砲。
週六，在南海具有爭議的斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱為黃岩島）也發生了類似的敵對事件。
《路透社》引述菲律賓大學海洋事務及海洋法研究院院長傑伊·巴童巴卡（Jay Batongbacal）的話說，最新的事件是「明顯的又一次逐步升級」。
巴童巴卡說，「這次發射水砲不僅僅是噴淋一下，而是具有強勁的衝擊力，故意對船隻造成損害。騷擾民用船隊是他們威脅的另一個升級。」
這並非中國第一次針對為坐灘第二托馬斯淺灘上的軍艦提供補給的菲律賓船隻發射水砲。今年8月，菲律賓在其船隻遭到中國海警船水砲騷擾後將補給行動延後了兩週。
菲律賓和中國這個週末發生的海上對峙和衝突，距離兩國領導人在舊金山亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間進行會晤，制定解決南海糾紛途徑之後還不到一個月。
菲律賓外交部發言人特麗西塔·達扎（Teresita Daza）週一在記者會上說，「這在所說的和承諾的與在這些水域正在發生的之間有一個不和諧。」
依照條約對菲律賓承擔防衛責任的美國，在南海問題上一直對菲律賓表示支持。 美國國務院發言人馬修·米勒（Matthew Miller）12月10日批評中國幹預菲律賓的海上行動並破壞地區穩定，敦促北京停止在南海「危險和破壞穩定的行為」。
美國國務院的聲明表示，12月9日和10日在南海具爭議的淺灘，「中華人民共和國船隻使用了水砲和魯莽的行動，包括強行碰撞，對前往這些地點執行官方補給任務的菲律賓船隻造成損害，危及菲律賓船員的安全。」
米勒說，在斯卡伯勒淺灘的中國船隻也使用聲學裝置，使菲律賓船員喪失行動能力，藉此驅趕菲律賓漁船，中共的行徑是乾涉菲律賓的合法海上作業和菲律賓船隻行使公海航行的自由。米勒說，「阻礙這個長期存在的前哨基地的補給線，干擾菲律賓合法的海上作業損害了地區穩定。」
米勒表示，「這些行為不僅反映出對菲律賓人安全和生計的輕率漠視，也漠視了國際法。」
在被問及美方的批評時，中國外交部發言人毛寧稱，中非之間的海事糾紛是兩國之間的事情，而第三方無權干涉。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）自2022年上任以來，不斷抱怨中國在南海有爭議地區的「咄咄逼人」的行徑，並謀求與條約盟國美國更緊密的關係。
小馬可仕曾表示，中國海警船和海上民兵在菲律賓海域的存在是非法的，他們針對菲律賓人的行為公然違反了國際法。
小馬可仕週日晚間在社交媒體X平台上發文稱，中國海警及其海上民兵週末對菲律賓船隻和人員實施的「侵略和挑釁」，「只會進一步堅定我們捍衛和保護我國在西菲律賓海的主權、主權權利和管轄權的決心」。小馬可仕說：「我們仍然沒有被嚇倒。」
中國政府依據其所謂歷史權利的南海九段線，聲稱擁有幾乎整個南海的主權。中國的主權聲索與同樣宣稱擁有南海全部或部分主權的越南、菲律賓、汶萊、印尼、馬來西亞和台灣產生爭端，而中菲近年來常常在南海發生船艦對峙，甚至擦撞 。
海牙國際仲裁法院2016年曾對南海主權爭議作出裁決，判定中國的九段線的所謂歷史權利無效。但是中國政府既不參與仲裁，也拒絕承認仲裁結果。
本文經美國之音授權刊登，原文見：馬尼拉指責中國週末對菲補給船「侵略性」騷擾是「嚴重升級」
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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