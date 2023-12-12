馬尼拉指責中國對菲補給船騷擾是「嚴重升級」，中方反指菲船隻不顧海警船警告

菲律賓週一（12月11日）指控中國海警船週末在有爭議的南海撞擊和用水砲騷擾菲律賓執行補給任務船隻的行為是「嚴重的升級」。 同時，菲律賓軍方首領說，他本人當時就在其中一艘遭到圍攻的船上。

《路透社》報導，馬尼拉指責中國海警和海上民兵多次向菲律賓補給船發射水砲，造成其中一艘的「發動機嚴重損壞」，並「故意」撞擊另一艘補給船。

菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐·布勞納（Romeo Brawner）表示，他當時就在其中一艘即被發射水砲又被撞擊的船上。

菲律賓國家安全委員會發言人、助理總幹事喬納森·馬拉亞（Jonathan Malaya）在新聞記者會上說，「這是中華人民共和國方面的一個嚴重升級行為。」

菲律賓官員在記者會上展示了中國船隻發射水砲和撞擊的圖像和影片。軍方總參謀長布勞納告訴一家媒體表示他沒有受傷，他不相信中方知道他當時在那艘船上。

菲軍首領在船上

菲律賓就中國船隻在南海「侵略性」的行為向中國提出了外交抗議，並召見中國駐馬尼拉大使。菲外交部一位官員說，中國船隻的行為「危及和平、良序及安全」。

中國外交部發言人毛寧週一稱，中國外交部已就週日的相撞事件向菲方提出嚴正交涉，表示強烈抗議。毛寧反指菲律賓船隻不顧海警船警告，執意衝闖仁愛礁潟湖，以危險方式衝撞現場的中國海警船。

週日，當菲律賓船隻試圖為在菲律賓專屬經濟區內的第二托馬斯淺灘（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）上的軍艦提供補給時，中國海警船撞擊菲律賓船隻並發射水砲。

Photo Credit: GettyImages 仁愛礁

週六，在南海具有爭議的斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱為黃岩島）也發生了類似的敵對事件。

《路透社》引述菲律賓大學海洋事務及海洋法研究院院長傑伊·巴童巴卡（Jay Batongbacal）的話說，最新的事件是「明顯的又一次逐步升級」。

巴童巴卡說，「這次發射水砲不僅僅是噴淋一下，而是具有強勁的衝擊力，故意對船隻造成損害。騷擾民用船隊是他們威脅的另一個升級。」

這並非中國第一次針對為坐灘第二托馬斯淺灘上的軍艦提供補給的菲律賓船隻發射水砲。今年8月，菲律賓在其船隻遭到中國海警船水砲騷擾後將補給行動延後了兩週。

菲律賓和中國這個週末發生的海上對峙和衝突，距離兩國領導人在舊金山亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間進行會晤，制定解決南海糾紛途徑之後還不到一個月。

菲律賓外交部發言人特麗西塔·達扎（Teresita Daza）週一在記者會上說，「這在所說的和承諾的與在這些水域正在發生的之間有一個不和諧。」

依照條約對菲律賓承擔防衛責任的美國，在南海問題上一直對菲律賓表示支持。 美國國務院發言人馬修·米勒（Matthew Miller）12月10日批評中國幹預菲律賓的海上行動並破壞地區穩定，敦促北京停止在南海「危險和破壞穩定的行為」。

Photo Credit：VOA/ AP 菲律賓軍事參謀長羅密歐·布勞納將軍（中）與菲律賓武裝部隊西部司令部司令阿爾貝托·卡洛斯（右）在有爭議的南中國海仁愛礁視察長期擱淺的菲律賓海軍運輸艦馬德雷山脈號（BRP Sierra Madre）。

美國國務院的聲明表示，12月9日和10日在南海具爭議的淺灘，「中華人民共和國船隻使用了水砲和魯莽的行動，包括強行碰撞，對前往這些地點執行官方補給任務的菲律賓船隻造成損害，危及菲律賓船員的安全。」

米勒說，在斯卡伯勒淺灘的中國船隻也使用聲學裝置，使菲律賓船員喪失行動能力，藉此驅趕菲律賓漁船，中共的行徑是乾涉菲律賓的合法海上作業和菲律賓船隻行使公海航行的自由。米勒說，「阻礙這個長期存在的前哨基地的補給線，干擾菲律賓合法的海上作業損害了地區穩定。」

米勒表示，「這些行為不僅反映出對菲律賓人安全和生計的輕率漠視，也漠視了國際法。」

在被問及美方的批評時，中國外交部發言人毛寧稱，中非之間的海事糾紛是兩國之間的事情，而第三方無權干涉。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）自2022年上任以來，不斷抱怨中國在南海有爭議地區的「咄咄逼人」的行徑，並謀求與條約盟國美國更緊密的關係。

小馬可仕曾表示，中國海警船和海上民兵在菲律賓海域的存在是非法的，他們針對菲律賓人的行為公然違反了國際法。

小馬可仕週日晚間在社交媒體X平台上發文稱，中國海警及其海上民兵週末對菲律賓船隻和人員實施的「侵略和挑釁」，「只會進一步堅定我們捍衛和保護我國在西菲律賓海的主權、主權權利和管轄權的決心」。小馬可仕說：「我們仍然沒有被嚇倒。」

The aggression and provocations perpetrated by the China Coast Guard and their Chinese Maritime Militia against our vessels and personnel over the weekend have only further steeled our determination to defend and protect our nation's sovereignty, sovereign rights, and… — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) December 10, 2023

中國政府依據其所謂歷史權利的南海九段線，聲稱擁有幾乎整個南海的主權。中國的主權聲索與同樣宣稱擁有南海全部或部分主權的越南、菲律賓、汶萊、印尼、馬來西亞和台灣產生爭端，而中菲近年來常常在南海發生船艦對峙，甚至擦撞 。

海牙國際仲裁法院2016年曾對南海主權爭議作出裁決，判定中國的九段線的所謂歷史權利無效。但是中國政府既不參與仲裁，也拒絕承認仲裁結果。

本文經美國之音授權刊登，原文見：馬尼拉指責中國週末對菲補給船「侵略性」騷擾是「嚴重升級」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒