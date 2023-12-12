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2023/12/12,
印太

看準印尼在東南亞電商的重要地位，TikTok宣布收購GoTo電子商務部門75%的股份

看準印尼在東南亞電商的重要地位，TikTok宣布收購GoTo電子商務部門75%的股份
TikTok宣布將收購GoTo大部分股權。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

中國字節跳動集團旗下的社群平台TikTok，宣布將斥資8.4億美元收購印尼科技集團GoTo電子商務部門75％的股權， TikTok的印尼電子商務平台「TikTok Shop Indonesia」也將進一步合併GoTo電子商務平台Tokopedia的業務，總支出達15億美元。

中國字節跳動集團旗下的社群平台TikTok，宣布將斥資8.4億美元收購印尼科技集團GoTo電子商務部門的大部分股權，TikTok的印尼電子商務平台「TikTok Shop Indonesia」也將進一步合併GoTo電子商務平台Tokopedia的業務，總支出達15億美元。

TikTok和GoTo兩家公司表示，該交易將於2024年第一季完成，而根據交易，TikTok將持有Tokopedia的75.01%股份，其餘部分將由GoTo持有。

2021年5月，印尼兩家最大電子商務平台Tokopedia和叫車平台Gojek宣布合併為GoTo集團，是該國史上最大宗合併案，GoTo也在2022年4月11日於印尼證券交易所上市，新股上市集資11億美元。GoTo目前也是印尼市值最高的新創公司，對印尼的GDP貢獻約為2%

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Photo Credit: GettyImages
GoTo集團下的Gojek騎士

TikTok先前推出的「TikTok Shop」，主要是利用病毒式的擴散行銷以推廣像是SheinTemu的線上購物平台，不過在今年9月，印尼以保護小型商家和用戶資料為由，禁止在社群媒體平台上進行線上購物，TikTok因而在10月4日關閉在印尼的電子商務服務。而在TikTok和GoTo兩家公司本次的聯合聲明中，也表示新的合作關係，將在與相關監管機構協商並接受監管機構監督前提下進行。

《路透社》報導，GoTo執行長Patrick Walujo在聲明中表示：「我們正在打造印尼電子商務的冠軍，將Tokopedia強大的本地影響力與TikTok的大眾市場影響力和技術實力相結合。 」

他表示：「GoTo現擁有更強大的基礎，我們希望這種合作關係不僅為電子商務帶來許多好處，也為我們的按需服務（On-demand economy）和金融科技業務帶來諸多益處。」

不過在消息宣布後，GoTo股價下跌了8.3%，有分析師Maximilianus Nico Demus就表示：「我們需要看看這次合作後會發生什麼樣的市場混亂（market disruption）。」

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Photo Credit: GettyImages
6月15日在印尼雅加達TikTok東南亞影響力論壇（TikTok Southeast Asia Impact Forum）上，中國字節跳動執行長周受資發表演說。

在人口超過2.7億的印尼，擁有活躍的社群媒體用戶市場，而TikTok在印尼就有1.24億用戶，並一直在尋求將龐大用戶群轉為主要的電子商務收入來源，尤其印尼在東南亞電子商務領域佔有重要地位。根據Google、淡馬錫控股報告，至2030年，印尼電子商務產業將從今年的620億美元擴大到約1600億美元。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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