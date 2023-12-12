開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/12,
歐洲

匈牙利等國運輸業不滿烏克蘭「破壞行情」，以卡車圍堵邊境關口，盼歐盟實施通行限制

匈牙利等國運輸業不滿烏克蘭「破壞行情」，以卡車圍堵邊境關口，盼歐盟實施通行限制
匈牙利邊境等待通關的烏克蘭卡車｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

匈牙利卡車司機的抗議行動疑似是在效法波蘭，雖然華沙當局在政治、外交及俄烏戰爭中長期為烏克蘭的堅定盟友，但波蘭的運輸公司卻相當不滿烏克蘭物流司機，當前可在不受任何限制的狀況下穿越波蘭邊境，尤其烏國更為便宜的貨物及運送成本更具吸引力，這亦將衝擊波蘭的運輸業。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

匈牙利公路運輸協會MKFE近日發出聲明表示，該國貨車司機計畫於2023年12月11日開始封鎖匈牙利與烏克蘭邊境的主要陸運關口，以抗議歐盟放寬對烏克蘭運輸業的各項規定，導致匈牙利在地物流業受到嚴重衝擊。

根據《美國之音》（VOA）報導，匈牙利警方已批准此次示威抗議活動，預計會有數十輛貨車堵住與烏克蘭邊境接壤的匈牙利城鎮扎霍尼（Záhony）陸路管制站。

匈牙利警方目前尚未透露抗議活動將持續多久，但據匈牙利新聞網站《index.hu》披露，部分通往烏克蘭的連外道路恐封鎖至2023年12月底，《匈牙利每日新聞》（Daily News Hungary）則認為，若烏克蘭運輸業帶來的「危害」沒有改善，抗議將持續到2024年。

針對此事，匈國的運輸業具體受到哪些影響？

綜合《匈牙利每日新聞》與《美國之音》說法，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，為使人道援助物資能更迅速、高效運至烏克蘭，烏國的貨運及卡車司機無須申請許可證即可進入歐盟境內，這使得匈牙利公路上的烏克蘭貨車數量自俄烏戰爭以來遽增至30％，而匈國在地的貨車總數因不堪競爭減少約4％。

匈牙利公路運輸協會秘書長阿爾瓦伊（Tivadar Arvay）對此批評，歐盟的運輸法令不應給予烏克蘭運輸及物流業優惠，因為烏國低廉的勞力、商品及輸送成本將使得匈牙利無法與之競爭。「由於大量烏克蘭貨物司機的出現，數百間匈牙利企業正瀕臨破產邊緣，更摧毀眾多的匈國貨物運送公司及物流業。」阿爾瓦伊如此說道。

阿爾瓦伊進一步強調，匈牙利公路運輸協會及其他相關利害關係人，已要求歐盟重新評估烏克蘭進入歐盟的陸路許可，畢竟烏克蘭諸多運輸業者的商業利益明顯與歐盟當初為應對戰事的良善立意相悖。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2022烏克蘭危機”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。