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2023/12/12,
歐洲

俄羅斯反對派人士納瓦尼身陷囹圄下落不明，律師：已失聯6天

俄羅斯反對派人士納瓦尼身陷囹圄下落不明，律師：已失聯6天
俄羅斯反對派領袖納瓦尼｜Photo Credit: GettyImages

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納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）今天於社群媒體X平台發文表示，律師多次嘗試造訪納瓦尼據信被關押的兩處流放地，但他們被告知，現年47歲的納瓦尼不在IK-6或IK-7流放地。

（中央社）身陷囹圄的俄羅斯反對派政治人物納瓦尼（Alexey Navalny）的律師今天（當地時間11日）表示，他們與納瓦尼失去了聯繫。據信納瓦尼先前被關押在俄國首都莫斯科東方的一處流放地，但目前下落不明。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，納瓦尼的支持者聲稱，他被逮捕和監禁都是出於政治動機，目的在於打壓納瓦尼批評俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的行徑。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）今天於社群媒體X平台發文表示，律師多次嘗試造訪納瓦尼據信被關押的兩處流放地，但他們被告知，現年47歲的納瓦尼不在IK-6或IK-7流放地。

亞爾米許發文指出：「從上週五到今天，IK-6和IK-7流放地都沒有回應他們。」她還提到，納瓦尼已經失蹤6天了。納瓦尼近來是被囚禁於莫斯科以東的IK-6流放地。

納瓦尼為俄國最著名的反對派領袖，他對於普亭掌權20多年來的合法正當性構成最嚴重威脅之一，不僅籌劃反政府的街頭示威，並運用自己的部落格和社群媒體揭露克里姆林宮和俄國企業涉及貪腐的情況。

納瓦尼先前在俄國西伯利亞（Siberia）中毒後，於2020年8月飛往德國接受治療。西方專家推斷納瓦尼中的毒是軍用級神經毒劑諾維喬克（Novichok），但俄國當局否認與此事件有任何關聯。

納瓦尼2021年自願返回俄羅斯的決定獲得全球欽佩，但他一抵達俄國隨即被捕，因欺詐和其他罪名被處刑期11年半。納瓦尼稱那些指控完全不實。

納瓦尼領導的政治運動已遭取締並被宣布為「極端主義」，他今年8月在最高安全級別的流放地又被加處了19年徒刑。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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