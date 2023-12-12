「中國民間防愛滋病第一人」高耀潔逝世：90年代揭發河南賣血和「血漿經濟」，為保存疫情資料流亡美國

流亡美國的中國著名異議人士高耀潔醫師，於當地時間12月10日在紐約的家中逝世，享年95歲。她因揭發90年代中國河南賣血和「血漿經濟」導致愛滋病蔓延，而被譽為「中國民間防愛滋病第一人」。

高耀潔的友人向BBC證實了她的死訊，並表示她「在家中自然離世」。《紐約時報》也報導，高耀潔在紐約曼哈頓上城的家中逝世。

上世紀九十年代，本是退休婦產科醫師的高耀潔在一次會診時遇到愛滋病病例，繼而發現了河南存在因輸血感染愛滋病的現象。從此她自發走上愛滋病防治與救助工作，力圖推動當局重視中國愛滋病蔓延的真實情況。

她的揭露使得河南「血漿經濟」給當地農民帶來的悲劇公之於眾，令「愛滋村」的情況為中外更多人知曉。這給她帶來了國際社會的褒獎和中國官方一定程度上的肯定，但也招致了地方當局的報復。

由於在河南的工作屢屢受阻且人身自由多次遭到干擾。2009年，為保護和記錄她所了解的中國愛滋病疫情及病人資料，她以82歲高齡出走美國，此後一直孤身定居紐約。

高耀潔曾於2013年在BBC「巾幗百名」（100 Women）系列報導中表示，自己選擇在「風燭殘年」的年紀隻身出走，只是為把愛滋病疫情的資料留下來，傳給後人。

發現源頭

根據其回憶錄《高潔的靈魂》描述，高耀潔第一次接觸到愛滋病患者是在1996年。那一年4月7日，本是河南中醫學院退休教授的她受邀在一座醫院會診時遇到了一名症狀罕見的女患者，經檢查後，高耀潔懷疑這名病人感染了愛滋病毒。

當時中國的宣傳資料稱，愛滋病病毒經毒品注射及性接觸傳播。這名病人的愛人及子女經檢查後結果都呈陰性，而病人曾經接受過輸血，高耀潔才意識到，病毒源頭可能在在輸血。

後來的情況證實了她的判斷。

事後證明，這名女患者只是河南甚至中國「血漿經濟」造成的悲劇之一。自上世紀80年代起後期起，在官方獻血指標和來自醫藥公司的市場需求下，河南等地方農村發展出賣血產業鏈，農民通過賣血得到經濟收入，而賣出的血則用於供應醫院血庫，以及醫藥公司生產血液製品。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 高耀潔為村民敷藥，圖片拍攝日期不詳。

然而由於採血的技術與管理漏洞，許多農村血站的血液製品在經愛滋病毒攜帶者獻血賣血後受到污染，導致更多健康的獻血者、被供血者及無辜民眾感染愛滋病病毒，許多地方還也出現有眾多村民感染的「愛滋村」。

在高耀潔之前，已有王淑平、桂希恩等中國醫師提出過河南「血漿經濟」中愛滋病的傳播和農民受到的影響。

「愛滋病經血庫的血液傳播，意味著巨大的災難，」《高潔的靈魂》中寫道。

「從那時起轉變了我對中國愛滋病傳播途徑的看法，觸動了我的勇氣，促使我走上了艱難而坎坷的『防愛』道路，」她稱。

勇於公開

由於地方官員的隱瞞，河南愛滋病感染情況一直不透明，在高耀潔等人髮現隱患後，仍有更多獻血賣血者不斷受到感染。

「當時政府宣傳說是愛滋病傳播途徑主要是性和吸毒，沒人說是輸血引起的，但其實比起前兩個因素，後面這個更恐怖。當時可能有人發現，但是沒有人說出來，」《煙雨任平生——高耀潔晚年口述》一書作者林世鈺表示。高耀潔抵達美國後林世鈺常年照料她，陪伴她在美國的最後一段時光。

「高奶奶了不起的地方就在這，她發現了輸血這個傳染愛滋病的主要源頭，揭露出來了。」

在意識到問題嚴重性後，高耀潔開始自發進行愛滋病防治宣傳工作。

「我意識到愛滋病疫情的嚴重性，特別是廣大民眾對預防愛滋病知識一無所知或知之甚少，漠不關心。更可怕的是，某些宣傳內容與我國愛滋病來源、流行、蔓延實況不符合，使我不得不自費編寫愛滋病真情的『書籍』和防愛『資料』進行宣傳，」高耀潔在自己的回憶錄中寫道。

她主動走入有愛滋病例出現的農村地區，探訪疫情實情。她記錄下病人的信息，並在當地發放預防愛滋病的資料，同時向群眾講授衛生科普課堂，據她回憶錄中記述，每年授課三十至七十多場。

一些中國媒體開始關注愛滋病防治以及河南農民的患病情況，但大多因「影響河南形象」遭到河南政府阻攔。高耀潔也曾試圖將河南疫情向上級反映，但無疾而終，最終她決心將真實情況公之於眾。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2006年8月2日，高耀潔在位於河南鄭州的家中。

2000年10月28日，《紐約時報》在頭版刊登河南「愛滋村」問題報導，震驚世界。

「在高耀潔向河南省政府反映血站導致愛滋病傳播的問題無果後，她將這件事情透露給了一名《紐約時報》駐北京的記者……在頭版登出後，這個事情成為了一個國際醜聞，促使中國政府對此採取行動，」幫助高耀潔在紐約安頓的哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew J. Nathan）表示。

2001年8月，中國衛生部首次公布「愛滋村」河南省上蔡縣文樓村疫情。根據中國媒體《三聯生活周刊》報導，該地區3710人中有43%左右的賣血者感染愛滋病毒，而根據村民統計，在有800名人口的文樓自然村，90%的青壯年常年賣血，在這群300多人的群體中只有大約五人倖免於感染愛滋病毒。

2004年，河南省首次在全省範圍內進行「拉網式」愛滋病大普查。河南省政府稱，全省範圍內既往有償供血人員達28萬，其中該次檢測出愛滋病感染者2.5萬。

「有大愛的人」

直到今天，研究者仍認為中國的愛滋病感染情況沒有徹底摸清，沒有人能說清楚「血漿經濟」下到底有多少人感染愛滋病毒。