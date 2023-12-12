「中國民間防愛滋病第一人」高耀潔逝世：90年代揭發河南賣血和「血漿經濟」，為保存疫情資料流亡美國
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「我權衡了利與弊，我想，本人若無聲無息地死去，我手裡的資料便石沉大海，而且外界一無所知，」她在2013年回憶自己出走的決定時這樣寫道。在其美國友人的幫助下，她在2009年8月8日抵達美國，從此開始了她的流亡生涯。
流亡美國的中國著名異議人士高耀潔醫師，於當地時間12月10日在紐約的家中逝世，享年95歲。她因揭發90年代中國河南賣血和「血漿經濟」導致愛滋病蔓延，而被譽為「中國民間防愛滋病第一人」。
高耀潔的友人向BBC證實了她的死訊，並表示她「在家中自然離世」。《紐約時報》也報導，高耀潔在紐約曼哈頓上城的家中逝世。
上世紀九十年代，本是退休婦產科醫師的高耀潔在一次會診時遇到愛滋病病例，繼而發現了河南存在因輸血感染愛滋病的現象。從此她自發走上愛滋病防治與救助工作，力圖推動當局重視中國愛滋病蔓延的真實情況。
她的揭露使得河南「血漿經濟」給當地農民帶來的悲劇公之於眾，令「愛滋村」的情況為中外更多人知曉。這給她帶來了國際社會的褒獎和中國官方一定程度上的肯定，但也招致了地方當局的報復。
由於在河南的工作屢屢受阻且人身自由多次遭到干擾。2009年，為保護和記錄她所了解的中國愛滋病疫情及病人資料，她以82歲高齡出走美國，此後一直孤身定居紐約。
高耀潔曾於2013年在BBC「巾幗百名」（100 Women）系列報導中表示，自己選擇在「風燭殘年」的年紀隻身出走，只是為把愛滋病疫情的資料留下來，傳給後人。
發現源頭
根據其回憶錄《高潔的靈魂》描述，高耀潔第一次接觸到愛滋病患者是在1996年。那一年4月7日，本是河南中醫學院退休教授的她受邀在一座醫院會診時遇到了一名症狀罕見的女患者，經檢查後，高耀潔懷疑這名病人感染了愛滋病毒。
當時中國的宣傳資料稱，愛滋病病毒經毒品注射及性接觸傳播。這名病人的愛人及子女經檢查後結果都呈陰性，而病人曾經接受過輸血，高耀潔才意識到，病毒源頭可能在在輸血。
後來的情況證實了她的判斷。
事後證明，這名女患者只是河南甚至中國「血漿經濟」造成的悲劇之一。自上世紀80年代起後期起，在官方獻血指標和來自醫藥公司的市場需求下，河南等地方農村發展出賣血產業鏈，農民通過賣血得到經濟收入，而賣出的血則用於供應醫院血庫，以及醫藥公司生產血液製品。
然而由於採血的技術與管理漏洞，許多農村血站的血液製品在經愛滋病毒攜帶者獻血賣血後受到污染，導致更多健康的獻血者、被供血者及無辜民眾感染愛滋病病毒，許多地方還也出現有眾多村民感染的「愛滋村」。
在高耀潔之前，已有王淑平、桂希恩等中國醫師提出過河南「血漿經濟」中愛滋病的傳播和農民受到的影響。
「愛滋病經血庫的血液傳播，意味著巨大的災難，」《高潔的靈魂》中寫道。
「從那時起轉變了我對中國愛滋病傳播途徑的看法，觸動了我的勇氣，促使我走上了艱難而坎坷的『防愛』道路，」她稱。
勇於公開
由於地方官員的隱瞞，河南愛滋病感染情況一直不透明，在高耀潔等人髮現隱患後，仍有更多獻血賣血者不斷受到感染。
「當時政府宣傳說是愛滋病傳播途徑主要是性和吸毒，沒人說是輸血引起的，但其實比起前兩個因素，後面這個更恐怖。當時可能有人發現，但是沒有人說出來，」《煙雨任平生——高耀潔晚年口述》一書作者林世鈺表示。高耀潔抵達美國後林世鈺常年照料她，陪伴她在美國的最後一段時光。
「高奶奶了不起的地方就在這，她發現了輸血這個傳染愛滋病的主要源頭，揭露出來了。」
在意識到問題嚴重性後，高耀潔開始自發進行愛滋病防治宣傳工作。
「我意識到愛滋病疫情的嚴重性，特別是廣大民眾對預防愛滋病知識一無所知或知之甚少，漠不關心。更可怕的是，某些宣傳內容與我國愛滋病來源、流行、蔓延實況不符合，使我不得不自費編寫愛滋病真情的『書籍』和防愛『資料』進行宣傳，」高耀潔在自己的回憶錄中寫道。
她主動走入有愛滋病例出現的農村地區，探訪疫情實情。她記錄下病人的信息，並在當地發放預防愛滋病的資料，同時向群眾講授衛生科普課堂，據她回憶錄中記述，每年授課三十至七十多場。
一些中國媒體開始關注愛滋病防治以及河南農民的患病情況，但大多因「影響河南形象」遭到河南政府阻攔。高耀潔也曾試圖將河南疫情向上級反映，但無疾而終，最終她決心將真實情況公之於眾。
2000年10月28日，《紐約時報》在頭版刊登河南「愛滋村」問題報導，震驚世界。
「在高耀潔向河南省政府反映血站導致愛滋病傳播的問題無果後，她將這件事情透露給了一名《紐約時報》駐北京的記者……在頭版登出後，這個事情成為了一個國際醜聞，促使中國政府對此採取行動，」幫助高耀潔在紐約安頓的哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew J. Nathan）表示。
2001年8月，中國衛生部首次公布「愛滋村」河南省上蔡縣文樓村疫情。根據中國媒體《三聯生活周刊》報導，該地區3710人中有43%左右的賣血者感染愛滋病毒，而根據村民統計，在有800名人口的文樓自然村，90%的青壯年常年賣血，在這群300多人的群體中只有大約五人倖免於感染愛滋病毒。
2004年，河南省首次在全省範圍內進行「拉網式」愛滋病大普查。河南省政府稱，全省範圍內既往有償供血人員達28萬，其中該次檢測出愛滋病感染者2.5萬。
「有大愛的人」
直到今天，研究者仍認為中國的愛滋病感染情況沒有徹底摸清，沒有人能說清楚「血漿經濟」下到底有多少人感染愛滋病毒。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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