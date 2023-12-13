美中兩強在台灣問題角力空前激烈，賴、侯、柯誰的外交路線最終能勝出？
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美國智庫亞洲協會學者高喜明最近發表的一份報告認為此次台灣大選，各黨在兩岸政策上其實有若干共通點，立場有部分其實是重疊的。譬如三位參選人都有主張維持台海現狀，或加強台灣防衛能力，抵禦外部軍事入侵等。高喜明強調，即便如此，美國對所有總統參選人都「有所保留」，原因在於所屬政黨的歷史或參選人立場模糊不清。
距離台灣2024總統大選投票日越來越近，不同候選人無論傾向「九二共識」或者是持續走親美路線，都代表背後美中兩大力量的拉扯。選舉結果必然會引起國際關注，甚至影響亞太區域地緣政治格局。
柯文哲的「等距論」，侯友宜的中華民國版「九二共識」，賴清德的「維持現狀」，都已在傳遞台灣三大候選人對於中美兩國的微妙態度差異。這一方面會為他們爭取態度不同的選民，同時也是在謀求兩個主要伙伴的支持。
有分析稱，2024選舉的結果可能鞏固台灣主權或者走進中國屬意的軌道。
換言之，未來台灣新任總統的施政，有分析稱將直接影響到美中關係及印太區域（Indo-pacific）安全。譬如，若大選由民進黨賴清德勝出，他該如何處理冰凍多年的兩岸關係？北京會釋出善意嗎？
或者，台灣再次政黨輪替，侯友宜如何重新以「九二共識」與北京談判？台灣民眾能夠接受？柯文哲提到的台灣與美中「保持等距」實務上能夠順利操作嗎？
回應相關問題，前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）接受《BBC中文》採訪時認為，大選後中美關係估計不會有太大變化。
他分析稱，若民進黨獲勝，北京預計將歸咎於外國勢力的「黑手」影響了選舉，但若國民黨獲勝，「北京將歸功於台灣同胞的智慧。」
更具體而言，簡以榮告訴記者說，賴清德若勝出，作為回應，北京可能會在短期內再拿走台灣另一個友邦，或透過取消ECFA來提高關稅，增加軍事繞台動作等；若國民黨獲勝，在短暫的兩岸蜜月期之後，國民黨也將不得不做出一些讓步，以避免同樣的命運。
台灣政治大學助理教授南樂向《BBC》強調，就華府立場來看，維持台海現狀（status quo）不會改變，這包含美國的「一個中國政策」（One China Policy）。
南樂分析，賴清德已經數次明確表示，若當選會持續蔡英文的外交路線，因此他若勝出，台灣的外交兩岸政策因之改變幅度也不大：「北京對台北的全方位施壓也應該會持續。但若國民黨勝選，預計兩岸關係會升溫，可能會回到多年前馬英九執政時期的景況，不過白宮應該會因此向北京再次確認維繫台海現況的立場。」
大選背後：美中台如何角力？
民進黨蔡英文總統執政8年，北京一直主張以過往作為國共兩黨談判基礎的「九二共識」論述為交流模式，不為台北接受。2019年元旦，習近平以「一國兩制台灣方案」邀請台灣上談判桌，隨即遭到蔡英文拒絕。緊接著是兩岸一連串的外交摩擦、角力及北京持續對台經濟外交的全方面施壓。
2022年夏天，為報復時任美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京立即發動史無前例的「圍島」軍事演練，區域間軍事緊張關係達到巔峰。
在此期間，白宮則持續聲明支持台灣民主。總統拜登（Joe Biden）上台四年來，四度宣稱美國會防衛台灣的說法引起國際高度關注，以及北京激烈的抗議。
在如此激烈的大國角力背景下，台灣總統大選一直是被認為探測美中關係及區域政治的溫度計，因為任何一黨獲勝，都將影響兩岸關係甚或美中各自的台灣政策，進而牽動其亞太戰略。
不過，美國智庫亞洲協會（Asia Society）學者高喜明（Simona Grano）最近發表的一份報告認為此次台灣大選，各黨在兩岸政策上其實有若干共通點，立場有部分其實是重疊的。譬如三位參選人都有主張維持台海現狀，或加強台灣防衛能力，抵禦外部軍事入侵等。
高喜明強調，即便如此，美國對所有總統參選人都「有所保留」，原因在於所屬政黨的歷史或參選人立場模糊不清。
高喜明先以賴清德為例說，有不少美方觀察家認為，他有可能偏離現任總統蔡英文的溫和路線。而國民黨過去與美國的關係則是侯友宜的包袱。譬如，前總統馬英九執政時，國民黨都批評並試圖阻撓美國肉品進口台灣、或與中國發展更緊密的關係，而馬英九的人馬在該黨內仍具影響力。
高喜明稱，柯文哲強調台灣要與中國、美國維持「等距」，可見柯文哲似乎不認為白宮在美中台三角關係中應具有主導地位。
與高喜明相呼應的論點來自上周，美國外交重點期刊《外交事務》（Foreign Affairs）刊載了葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Chen Weiss）和柯慶生（Thomas Christensen）三位知名中國研究學者合寫一篇文章，在台灣大選前夕引發激烈辯論。
該文指出，美中台三方雖然都強調各自立場沒有根本改變，也都致力於台海和平，但美中台三方都有責任，也該負責緩和三角緊張關係。作者強調，若賴清德當選「應該考慮凍結台獨黨綱」。文章說，蔡政府執政8年，台灣中學課堂上的台灣史與中國史分開，刺激了中國。作者表示，台北需要處理一些無效或過於刺激北京的動作，做出有效的保證（assurance）才能做出更有效的嚇阻（deterrance），去抵禦外部威脅。
台獨黨綱是1991年民進黨通過一條修正後的黨綱，增加透過台灣公民投票「建立主權獨立自主的台灣共和國」的條文。但為爭取更多中間選民支持，1999年5月民進黨通過《台灣前途決議文》主張維持現狀，被視為凍結了上述台獨黨綱。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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