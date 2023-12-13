美中兩強在台灣問題角力空前激烈，賴、侯、柯誰的外交路線最終能勝出？

距離台灣2024總統大選投票日越來越近，不同候選人無論傾向「九二共識」或者是持續走親美路線，都代表背後美中兩大力量的拉扯。選舉結果必然會引起國際關注，甚至影響亞太區域地緣政治格局。

柯文哲的「等距論」，侯友宜的中華民國版「九二共識」，賴清德的「維持現狀」，都已在傳遞台灣三大候選人對於中美兩國的微妙態度差異。這一方面會為他們爭取態度不同的選民，同時也是在謀求兩個主要伙伴的支持。

有分析稱，2024選舉的結果可能鞏固台灣主權或者走進中國屬意的軌道。

換言之，未來台灣新任總統的施政，有分析稱將直接影響到美中關係及印太區域（Indo-pacific）安全。譬如，若大選由民進黨賴清德勝出，他該如何處理冰凍多年的兩岸關係？北京會釋出善意嗎？

或者，台灣再次政黨輪替，侯友宜如何重新以「九二共識」與北京談判？台灣民眾能夠接受？柯文哲提到的台灣與美中「保持等距」實務上能夠順利操作嗎？

Photo Credit: BBC News 賴清德數次表示，若當選會持續蔡英文的外交路線。

回應相關問題，前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）接受《BBC中文》採訪時認為，大選後中美關係估計不會有太大變化。

他分析稱，若民進黨獲勝，北京預計將歸咎於外國勢力的「黑手」影響了選舉，但若國民黨獲勝，「北京將歸功於台灣同胞的智慧。」

更具體而言，簡以榮告訴記者說，賴清德若勝出，作為回應，北京可能會在短期內再拿走台灣另一個友邦，或透過取消ECFA來提高關稅，增加軍事繞台動作等；若國民黨獲勝，在短暫的兩岸蜜月期之後，國民黨也將不得不做出一些讓步，以避免同樣的命運。

台灣政治大學助理教授南樂向《BBC》強調，就華府立場來看，維持台海現狀（status quo）不會改變，這包含美國的「一個中國政策」（One China Policy）。

南樂分析，賴清德已經數次明確表示，若當選會持續蔡英文的外交路線，因此他若勝出，台灣的外交兩岸政策因之改變幅度也不大：「北京對台北的全方位施壓也應該會持續。但若國民黨勝選，預計兩岸關係會升溫，可能會回到多年前馬英九執政時期的景況，不過白宮應該會因此向北京再次確認維繫台海現況的立場。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 賴清德強調會持續蔡英文的外交路線，似乎意味著他的中美政策取向是嚴格保持現狀。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 賴清德的競選副手蕭美琴此前一直擔任台灣駐美代表。

大選背後：美中台如何角力？

民進黨蔡英文總統執政8年，北京一直主張以過往作為國共兩黨談判基礎的「九二共識」論述為交流模式，不為台北接受。2019年元旦，習近平以「一國兩制台灣方案」邀請台灣上談判桌，隨即遭到蔡英文拒絕。緊接著是兩岸一連串的外交摩擦、角力及北京持續對台經濟外交的全方面施壓。

2022年夏天，為報復時任美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京立即發動史無前例的「圍島」軍事演練，區域間軍事緊張關係達到巔峰。

在此期間，白宮則持續聲明支持台灣民主。總統拜登（Joe Biden）上台四年來，四度宣稱美國會防衛台灣的說法引起國際高度關注，以及北京激烈的抗議。

在如此激烈的大國角力背景下，台灣總統大選一直是被認為探測美中關係及區域政治的溫度計，因為任何一黨獲勝，都將影響兩岸關係甚或美中各自的台灣政策，進而牽動其亞太戰略。

不過，美國智庫亞洲協會（Asia Society）學者高喜明（Simona Grano）最近發表的一份報告認為此次台灣大選，各黨在兩岸政策上其實有若干共通點，立場有部分其實是重疊的。譬如三位參選人都有主張維持台海現狀，或加強台灣防衛能力，抵禦外部軍事入侵等。

高喜明強調，即便如此，美國對所有總統參選人都「有所保留」，原因在於所屬政黨的歷史或參選人立場模糊不清。

Photo Credit: BBC News 侯友宜接受訪問時提到自己接受合乎《中華民國憲法》的「九二共識」，但反對「一國兩制」下的「九二共識」。 他又說，自己主張維持現狀，除了堅持民主自由之外，也要反對台獨。

Photo Credit: BBC News 柯文哲近日稱自己外交是走蔡英文路線。有分析指，他強調台灣要與中國、美國維持「等距」，似乎不認為白宮在美中台三角關係中應具有主導地位。

高喜明先以賴清德為例說，有不少美方觀察家認為，他有可能偏離現任總統蔡英文的溫和路線。而國民黨過去與美國的關係則是侯友宜的包袱。譬如，前總統馬英九執政時，國民黨都批評並試圖阻撓美國肉品進口台灣、或與中國發展更緊密的關係，而馬英九的人馬在該黨內仍具影響力。

高喜明稱，柯文哲強調台灣要與中國、美國維持「等距」，可見柯文哲似乎不認為白宮在美中台三角關係中應具有主導地位。

與高喜明相呼應的論點來自上周，美國外交重點期刊《外交事務》（Foreign Affairs）刊載了葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Chen Weiss）和柯慶生（Thomas Christensen）三位知名中國研究學者合寫一篇文章，在台灣大選前夕引發激烈辯論。

該文指出，美中台三方雖然都強調各自立場沒有根本改變，也都致力於台海和平，但美中台三方都有責任，也該負責緩和三角緊張關係。作者強調，若賴清德當選「應該考慮凍結台獨黨綱」。文章說，蔡政府執政8年，台灣中學課堂上的台灣史與中國史分開，刺激了中國。作者表示，台北需要處理一些無效或過於刺激北京的動作，做出有效的保證（assurance）才能做出更有效的嚇阻（deterrance），去抵禦外部威脅。

台獨黨綱是1991年民進黨通過一條修正後的黨綱，增加透過台灣公民投票「建立主權獨立自主的台灣共和國」的條文。但為爭取更多中間選民支持，1999年5月民進黨通過《台灣前途決議文》主張維持現狀，被視為凍結了上述台獨黨綱。