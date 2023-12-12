美國與輝達商討允有限度向中國銷售AI晶片，禁售最先進半導體，中國業者乘隙而入
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美國10月擴大戰略科技管制，讓一些像是政府扶植的海光信息技術公司和新創公司天數智芯公司等中國的小蝦米有恃無恐，挑戰輝達這家美國科技巨人。華為技術公司的昇騰（Ascend）910B晶片在算力方面被認為能媲美輝達的A100，儘管整體效能仍不及。
美國與輝達商討允有限度向中國銷售AI晶片 禁售最先進半導體
（中央社）美國政府正與晶片大廠輝達公司（Nvidia Corp）商討允許向中國銷售人工智慧晶片（AI chip）的問題，但強調輝達不能出售自家最先進的半導體給中國企業。
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）11日接受《路透社》訪問時表示，輝達公司「可以、將會且應該銷售人工智慧晶片給中國，因為大多數人工智慧晶片將用於商業應用」。
她還說：「我們不能允許他們供貨最精密、處理能力最強的人工智慧晶片，這會讓中國能訓練他們的前沿模型。」
雷蒙多指出，一星期前她跟輝達公司執行長黃仁勳交談過，黃仁勳的態度「非常明確，我們不想違反規則。告訴我們規則，我們會跟你們合作」。
雷蒙多提到，美國商務部正與輝達公司合作，「他們想做正確的事，顯然他們想銷售盡可能多的晶片」。
總部設於美國加州的輝達公司拒絕發表評論。黃仁勳上週曾說，輝達正跟美國政府密切合作，以確保供貨給中國市場的新晶片符合美方出口限制。
《路透社》上個月曾報導，輝達公司已告知中國客戶，一款為符合美國出口法規而新設計的人工智慧晶片將延至明（2024）年首季發表。
美擴大管制輝達AI晶片，中國晶片業者乘隙而入
（中央社）4名知情人士告訴《路透社》，包括騰訊控股在內的中國晶片設計公司積極推銷自家的人工智慧（AI）晶片是輝達的替代品，希望在美國擴大出口管制之際，讓客戶琵琶別抱。
總部位於加州的輝達（Nvidia）在中國規模70億美元（約新台幣2203億元）人工智慧晶片市場占有率高達90%。
然而，美國10月擴大戰略科技管制，讓一些像是政府扶植的海光信息技術公司和新創公司天數智芯公司等中國的小蝦米有恃無恐，挑戰輝達這家美國科技巨人。
華為技術公司的昇騰（Ascend）910B晶片在算力方面被認為能媲美輝達的A100，儘管整體效能仍不及。
不過，騰訊和小型AI公司加速推出晶片產品，並擴大進行市場訪問，就是看好美國的禁令雖然只會衝擊高階晶片，但他們還是有辦法能讓輝達的客戶變心。
中國最大社群媒體和遊戲公司騰訊也提供外部客戶雲端服務。騰訊積極推動使用AI推論晶片紫霄的服務。紫霄晶片由騰訊和深度學習新創公司燧原合作開發，號稱效能直逼輝達若干晶片。
消息人士之一表示，騰訊聲稱紫霄v1版本是輝達A10的平價替代版。A10用於影像及語音辨識AI應用。騰訊還積極宣傳即將推出的v2Pro版優化AI訓練，足以取代輝達目前被禁止出口到中國的L40S。
騰訊目前僅在內部使用紫霄晶片，並未直接出售給外部客戶。騰訊透過雲端服務出租算力給客戶，其雲端服務也提供輝達或超微（AMD）晶片的選項。
騰訊表示，公司無意開發目前版本以外的紫霄晶片。
騰訊發言人說：「騰訊設計紫霄以互補我們的雲端產品和解決方案，以符合法規和監管。目前只能透過騰訊的雲端企業服務提供給客戶。」
其他業者則宣傳直接銷售。兩名消息人士表示，騰訊投資、有AI訓練加速晶片Yunsui的燧原，以及生產圖形處理器天垓（Tiangai）的天數智芯也把即將推出的進階產品，宣傳為取代輝達先進晶片A100的替代品。
海光信息正在行銷其最新推出的神算2號（Shensuan No. 2）。神算2號一開始就設計成和輝達的晶片運算平台CUDA相容，意味著輝達的用戶可以轉換至只有些微設計改變的晶片。
上個月雲天勵飛宣布DeepEdge 10晶片，能和輝達的H20匹敵。H20是輝達針對美國最新出口管制，設計出符合規定的晶片。
第4名消息人士表示，雲天勵飛利用輝達目前面臨的處境，提前宣布授權晶片給客戶，即使晶片還未能大量生產。
燧原、天數智芯、海光信息、雲天勵飛未立即回應《路透社》的置評請求。輝達則是婉拒回應。
新聞來源
延伸閱讀
- 黃仁勳旋風式訪東南亞，星馬越從輝達獲得了哪些投資承諾發展AI？
- 《華爾街日報》：美擴大AI晶片輸中禁令，輝達1621億中國訂單恐不保
- 美限制高階晶片出口中國，多家中企搶在禁令前下訂單，輝達市場恐遭華為取代
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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