美國與輝達商討允有限度向中國銷售AI晶片，禁售最先進半導體，中國業者乘隙而入

美國與輝達商討允有限度向中國銷售AI晶片 禁售最先進半導體

（中央社）美國政府正與晶片大廠輝達公司（Nvidia Corp）商討允許向中國銷售人工智慧晶片（AI chip）的問題，但強調輝達不能出售自家最先進的半導體給中國企業。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）11日接受《路透社》訪問時表示，輝達公司「可以、將會且應該銷售人工智慧晶片給中國，因為大多數人工智慧晶片將用於商業應用」。

她還說：「我們不能允許他們供貨最精密、處理能力最強的人工智慧晶片，這會讓中國能訓練他們的前沿模型。」

雷蒙多指出，一星期前她跟輝達公司執行長黃仁勳交談過，黃仁勳的態度「非常明確，我們不想違反規則。告訴我們規則，我們會跟你們合作」。

雷蒙多提到，美國商務部正與輝達公司合作，「他們想做正確的事，顯然他們想銷售盡可能多的晶片」。

總部設於美國加州的輝達公司拒絕發表評論。黃仁勳上週曾說，輝達正跟美國政府密切合作，以確保供貨給中國市場的新晶片符合美方出口限制。

《路透社》上個月曾報導，輝達公司已告知中國客戶，一款為符合美國出口法規而新設計的人工智慧晶片將延至明（2024）年首季發表。

美擴大管制輝達AI晶片，中國晶片業者乘隙而入

（中央社）4名知情人士告訴《路透社》，包括騰訊控股在內的中國晶片設計公司積極推銷自家的人工智慧（AI）晶片是輝達的替代品，希望在美國擴大出口管制之際，讓客戶琵琶別抱。

總部位於加州的輝達（Nvidia）在中國規模70億美元（約新台幣2203億元）人工智慧晶片市場占有率高達90%。

然而，美國10月擴大戰略科技管制，讓一些像是政府扶植的海光信息技術公司和新創公司天數智芯公司等中國的小蝦米有恃無恐，挑戰輝達這家美國科技巨人。

華為技術公司的昇騰（Ascend）910B晶片在算力方面被認為能媲美輝達的A100，儘管整體效能仍不及。

不過，騰訊和小型AI公司加速推出晶片產品，並擴大進行市場訪問，就是看好美國的禁令雖然只會衝擊高階晶片，但他們還是有辦法能讓輝達的客戶變心。

中國最大社群媒體和遊戲公司騰訊也提供外部客戶雲端服務。騰訊積極推動使用AI推論晶片紫霄的服務。紫霄晶片由騰訊和深度學習新創公司燧原合作開發，號稱效能直逼輝達若干晶片。

消息人士之一表示，騰訊聲稱紫霄v1版本是輝達A10的平價替代版。A10用於影像及語音辨識AI應用。騰訊還積極宣傳即將推出的v2Pro版優化AI訓練，足以取代輝達目前被禁止出口到中國的L40S。

騰訊目前僅在內部使用紫霄晶片，並未直接出售給外部客戶。騰訊透過雲端服務出租算力給客戶，其雲端服務也提供輝達或超微（AMD）晶片的選項。

騰訊表示，公司無意開發目前版本以外的紫霄晶片。

騰訊發言人說：「騰訊設計紫霄以互補我們的雲端產品和解決方案，以符合法規和監管。目前只能透過騰訊的雲端企業服務提供給客戶。」

其他業者則宣傳直接銷售。兩名消息人士表示，騰訊投資、有AI訓練加速晶片Yunsui的燧原，以及生產圖形處理器天垓（Tiangai）的天數智芯也把即將推出的進階產品，宣傳為取代輝達先進晶片A100的替代品。

海光信息正在行銷其最新推出的神算2號（Shensuan No. 2）。神算2號一開始就設計成和輝達的晶片運算平台CUDA相容，意味著輝達的用戶可以轉換至只有些微設計改變的晶片。

上個月雲天勵飛宣布DeepEdge 10晶片，能和輝達的H20匹敵。H20是輝達針對美國最新出口管制，設計出符合規定的晶片。

第4名消息人士表示，雲天勵飛利用輝達目前面臨的處境，提前宣布授權晶片給客戶，即使晶片還未能大量生產。

燧原、天數智芯、海光信息、雲天勵飛未立即回應《路透社》的置評請求。輝達則是婉拒回應。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航