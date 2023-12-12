日本自民黨政治獻金醜聞延燒：岸田擬撤換安倍派全數閣員，恐打亂明年外交行程
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由於政府和黨內部追討這起事件的呼聲愈來愈高，岸田為了專心處理，考慮延後明（2024）年1月的訪問南美洲行程，顯見回扣事件已經開始影響外交政策。岸田原定於明年1月9日訪問巴西、智利等南美國家。除此之外，岸田原本也打算從南美洲直接前往瑞士，參加1月中旬舉辦的達沃斯世界經濟論壇年會，但現在全被打亂。
日本自民黨爆政治獻金疑雲，日相岸田擬撤換安倍派全數閣員
（中央社）日本執政黨自民黨內最大「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲。消息人士透露，日相岸田評估撤換安倍派所有閣員、副大臣、政務官共15人。
《日本放送協會》（NHK）報導，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用作給議員的「回扣」。這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列帳的「小金庫」。
《讀賣新聞》報導，擔任安倍派座長的前文部科學大臣（教育部長）鹽谷立及主導派閥實際運作的「5人小組」幹部等人也涉案。「5人小組」成員包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅及參議院幹事長世耕弘成。
《朝日新聞》報導，岸田有意撤換涉收「回扣」的安倍派「5人小組」成員，將在近期展開等同內閣改組的黨務主管人事異動，屆時安倍派幹部將從岸田政府去職。
《共同社中文網》報導，日本政府相關人士10日透露，擬撤換的安倍派閣員包含內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎，總計4人，外加5名副大臣、6名政務官，總共15人。
安倍派若無人擔任自民黨內「政務三役」（指各部會的大臣、副大臣及政務官），在日本政壇相當罕見。
岸田將關注東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）調查走向，以及評估對2024年國會正常會期與政府運作的影響，做出最終決定，最快可能在13日國會臨時會議期休會的本週調整人事。
而東京地檢特搜部正協調待國會休會後，找安倍派幹部等國會議員說明。
岸田11日被問及是否進行內閣改組及調整自民黨內高層人事時回應「為避免國政受延遲，會在適當時機考慮適當因應作法」，強調「嚴肅認知到國民對政治獻金的疑慮蔓延，並抱有危機感。」
而松野博一11日被問及去留時，僅表示「會一如既往履行職責」。
至於自民黨內人事，日本政府相關人士10日透露，高木毅可能會被解除黨內要職。
日本自民黨回扣風波，恐打亂日相岸田外交行程
日本執政黨自民黨內最大「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，日相岸田文雄評估撤換安倍派所有閣員。政府相關人士11日透露，為了專心處理這起事件，岸田考慮延後原定明年1月的南美洲訪問行程。
《日本放送協會》報導，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用作給議員的「回扣」。這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列帳的「小金庫」。
報導稱，主導派閥實際運作的安倍派「5人小組」均有涉入，在這起回扣事件中「全滅」。「5人小組」成員包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，以及參議院幹事長世耕弘成。
《每日新聞》報導，由於政府和黨內部追討這起事件的呼聲愈來愈高，岸田為了專心處理，考慮延後明（2024）年1月的訪問南美洲行程，顯見回扣事件已經開始影響外交政策。
岸田原定於明年1月9日訪問巴西、智利等南美國家。巴西在國際社會的影響力不斷增強，也是2024年20國集團（G20）峰會的主辦國。智利則擁有豐富礦藏，包括銅和鋰，是日本希望加強雙邊關係的對象。除此之外，岸田原本也打算從南美洲直接前往瑞士，參加1月中旬舉辦的達沃斯世界經濟論壇年會，但現在全被打亂。
針對餐券問題，東京地檢特搜部預料將在13日臨時國會閉會後，正式開始詢問安倍派議員。由於情況不明朗，許多人認為岸田必須留在國內因應。不過，取消預定訪問對岸田來說也會是一大損失，預料他會視搜查進展與黨內情況作出最後決定。
《時事通信社》報導，除了松野博一之外，岸田還打算撤換高木毅，並考慮撤換西村康稔。據稱目前考慮在13日閉會後，先發布松野等一部分的人事變動，其餘等到22日的2024年度預算案內閣會議之後發布。
岸田11日在參院全體會議上表示，「為了回復對政治的信賴，避免延誤國政，會在適當時機進行人事變動」，他隨後與自民黨副總裁（副黨魁）麻生太郎與幹事長茂木敏充會談，商量應對措施。
松野、高木和西村作為安倍派的事務總長，負責處理內部實務，加上還有政治資金收支報告書記載不實的疑慮，這3人幾乎無法免除責任。
自民黨參院執行部也考慮撤換涉嫌收取5000萬日幣回扣的參院內閣委員長大野泰正。自民黨參院幹事長世耕弘成和松野、高木一樣，收受回扣金額疑似超過1000萬日幣，名列問責名單。
據日本政府相關人士透露，擬撤換的安倍派閣員包含松野博一、西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎，總計4人，外加5名副大臣、6名政務官，總共15人。不過，也有議員認為應該慎重行事。
然而，作為內閣核心的「官房長官」去職，對政府而言是十分嚴峻的情況。先前有類似狀況是在2000年10月，擔任森喜朗內閣官房長官的中川秀直因為情婦醜聞請辭。小泉純一郎內閣的福田康夫因為沒有繳納國民年金保險費，而在2004年5月辭職。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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