中國推「雙減政策」禁補習2年：學生壓力仍在還多了課後輔導，補教機構轉地下、擴大貧富差距
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由於「雙減」政策對校外補習設下很多限制，大量補教機構關門，但雙薪家庭又無法立刻接放學的孩子回家，官方因此推出配套措施，要求學校提供「5+2」課後延時服務，也就是學校每週一至週五都要展開課後服務，每天至少2小時，性質相當於非強制性的托管服務。
中國推雙減禁課後補習 反使補教機構轉地下、擴大貧富差距
（中央社）中國推「雙減」限制學校指派作業及遏止補教機構，以減輕學生負擔，但香港《南華早報》6日報導，當局立意甚佳的政策卻適得其反，不僅補教機構轉地下經營收費更驚人，還導致貧富差距擴大。
報導指出，如何替就讀中小學的自家子弟找到適合的課後輔導，可說是當前中國父母所面臨的棘手難題。
尤其當局2021年下令全面禁止課後補習，大多數的補教機構一夜之間化為烏有而轉地下化，導致中國父母找家教替孩子補習，以往遭遇的難題不過就是所費不貲，現今不只得擔憂教課品質，還得找對門路與人脈。
於是本意甚佳的雙減政策施行兩年後，家長與專家學者發現，學費支出的差距因學生的家庭經濟條件不同而日益擴大。
南京大學教育研究院教授黃斌表示，諸多並非富貴的家長們，自從雙減以來，再也尋不著課輔資源，而且補教機構逐一消失，補教業的收費更有增無減。
他說，但是來自人生勝利組家庭的孩子們，仍然想補習就可以補習，就算補習費水漲船高，這些高收入家庭還是負擔得起。
黃斌表示，這導致來自不同家庭背景的學生們課業表現差異日益南轅北轍，而孩子們的人生終將如何，構成深遠影響。
黃斌的觀點也呼應了北京大學團隊所公布的研究發現，政府自1990年代起力主減輕學生負擔的政策，而消弭受教不平等所施行的種種措施，至2021年更是達到高峰，不過放遠來看，卻日益惡化受教的患不均。
北大的研究起於2008年至2018年，共分析來自25省將近1萬5000個家庭，發現經政府調整政策後，若學生是來自於收入最低的10%家庭，他們升高中的可能性減少9.3%。
相反的，學生若來自收入金字塔頂端10%的家庭，他們升高中的可能性反增5.3%，研究另發現，條件不好的家庭，教育支出減少21%，學童花在課業的時間每週減9小時。
與此同時，富裕家庭的教育支出增加66%，學童花在課業的時間每週增加逾10小時。
北大研究團隊表示，值得關注的是，過去不仰賴家庭教育和花大錢的教育模式不見了，尤其當局頒布「減負」（減輕負擔）政策後，那些胼手胝足打拚的家庭，還得投入更多財政支出於教育花費。
中國實施9年國民義務教育，學生初中畢業後，必須經過激烈競爭的中等學校招生考試，才能就讀高中職，3年後再拚擠大學窄門。
接受《南華早報》訪問、來自廣東省的家長說，兒子馬上要考高中了，今年初曾設法替他找線上的英語家教，最後上了幾節課就放棄，因為對他們而言實在太貴了。
她自責並覺得自己能提供的資源有限，成了兒子追求學業成就的羈絆，因他的成績不錯，縣裡兩所高中的任何一所都可以被高分錄取，但兒子一心想要去大城市讀頂尖名校，實在是太難了真的是擠破頭。
相反的，《南華早報》訪問人在上海的母親，則是光譜的另個極端。她費盡心思絕不讓前述廣東家長的遭遇成為女兒的遺憾，何況家裡收入也算優渥，因此當局封殺補教業後，她總是想盡辦法給女兒超前學習，並找額外課輔。
去（2022）年秋季開始，就讀上海市中心頂級私立學校的女兒放學後，週一至週五天天由家教額外再輔導，這位全心投入女兒教育的媽媽說，以往都是在小班制的補習班課輔，每年人民幣2萬元（下同，約新台幣8萬7000元）。
她表示，但自從雙減政策後這些補習班都倒了，只好轉求一對一的家教幫女兒顧課業，每週要價將近2000元。這位媽媽是公司的白領管理高層，她的老公是小企業主。
依當局頒布的現行政策，家教也是雙減所不容，但實情卻是上有政策、下有對策，不過看到女兒目前在頂尖學校的成績表現也是出類拔萃，看來耗費在教育的投資取得了些許成果，並說只要負擔得起，這個錢要繼續花。
中國國家教育研究所研究員朱兆輝表示，避免造成猶如上述兩個家庭縮影的極端差距，教育單位應改革評鑑學生的方式，也就是給學生打成績的時候，該衡量他們是來自大城市還是來自一般村鎮的學生。
他說，在公開透明的社會裡這不難落實，但是如何找超乎學校與教育當局的超然獨立機構，執行考量學生不同受教背景的評鑑，這方面的改革進展仍相當遲緩。
中國推雙減政策禁補習2年，學生壓力仍在還多了課後輔導
（中央社）中國實施嚴厲打擊補習、目的是減輕學習負擔的「雙減」政策已經2年，在學校實施的課後延時服務卻對師生形成了新的壓力。此外，入學考試制度不變，減負易成為空談。
2021年7月，中國官方印發「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，正式宣告「雙減」的開始，其中包括嚴禁校外培訓機構在節假日對中小學生從事學科類補習，即使是平常日也有時段限制。
《經濟觀察網》報導，「中國教育三十人論壇」第10屆年會9日舉行，成員李鎮西發布最新針對中小學減負做的一項小型調查。在收集的630份問卷中，約30%的孩子認為課業負擔偏重或較重。在對學校「雙減」滿意度方面，26.5%的人不滿意，不滿意的原因主要集中在評價不變，減負空談，即減負的源頭沒有解決。
中國的初中生畢業時，都要經過「中考」，這是初中學業水平考試，以此成績決定未來要上高中還是職業學校。
李鎮西表示，國家層面應改變高中和大學入學考試的評價體制；取消中考分流；嚴禁擇校分班，減少小學階段考核，開通投訴熱線；學科方面，多做創造性學習任務，減少重複記憶知識。
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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