中國推「雙減政策」禁補習2年：學生壓力仍在還多了課後輔導，補教機構轉地下、擴大貧富差距

中國推雙減禁課後補習 反使補教機構轉地下、擴大貧富差距

（中央社）中國推「雙減」限制學校指派作業及遏止補教機構，以減輕學生負擔，但香港《南華早報》6日報導，當局立意甚佳的政策卻適得其反，不僅補教機構轉地下經營收費更驚人，還導致貧富差距擴大。

報導指出，如何替就讀中小學的自家子弟找到適合的課後輔導，可說是當前中國父母所面臨的棘手難題。

尤其當局2021年下令全面禁止課後補習，大多數的補教機構一夜之間化為烏有而轉地下化，導致中國父母找家教替孩子補習，以往遭遇的難題不過就是所費不貲，現今不只得擔憂教課品質，還得找對門路與人脈。

於是本意甚佳的雙減政策施行兩年後，家長與專家學者發現，學費支出的差距因學生的家庭經濟條件不同而日益擴大。

南京大學教育研究院教授黃斌表示，諸多並非富貴的家長們，自從雙減以來，再也尋不著課輔資源，而且補教機構逐一消失，補教業的收費更有增無減。

他說，但是來自人生勝利組家庭的孩子們，仍然想補習就可以補習，就算補習費水漲船高，這些高收入家庭還是負擔得起。

黃斌表示，這導致來自不同家庭背景的學生們課業表現差異日益南轅北轍，而孩子們的人生終將如何，構成深遠影響。

黃斌的觀點也呼應了北京大學團隊所公布的研究發現，政府自1990年代起力主減輕學生負擔的政策，而消弭受教不平等所施行的種種措施，至2021年更是達到高峰，不過放遠來看，卻日益惡化受教的患不均。

北大的研究起於2008年至2018年，共分析來自25省將近1萬5000個家庭，發現經政府調整政策後，若學生是來自於收入最低的10%家庭，他們升高中的可能性減少9.3%。

相反的，學生若來自收入金字塔頂端10%的家庭，他們升高中的可能性反增5.3%，研究另發現，條件不好的家庭，教育支出減少21%，學童花在課業的時間每週減9小時。

與此同時，富裕家庭的教育支出增加66%，學童花在課業的時間每週增加逾10小時。

北大研究團隊表示，值得關注的是，過去不仰賴家庭教育和花大錢的教育模式不見了，尤其當局頒布「減負」（減輕負擔）政策後，那些胼手胝足打拚的家庭，還得投入更多財政支出於教育花費。

中國實施9年國民義務教育，學生初中畢業後，必須經過激烈競爭的中等學校招生考試，才能就讀高中職，3年後再拚擠大學窄門。

接受《南華早報》訪問、來自廣東省的家長說，兒子馬上要考高中了，今年初曾設法替他找線上的英語家教，最後上了幾節課就放棄，因為對他們而言實在太貴了。

她自責並覺得自己能提供的資源有限，成了兒子追求學業成就的羈絆，因他的成績不錯，縣裡兩所高中的任何一所都可以被高分錄取，但兒子一心想要去大城市讀頂尖名校，實在是太難了真的是擠破頭。

相反的，《南華早報》訪問人在上海的母親，則是光譜的另個極端。她費盡心思絕不讓前述廣東家長的遭遇成為女兒的遺憾，何況家裡收入也算優渥，因此當局封殺補教業後，她總是想盡辦法給女兒超前學習，並找額外課輔。

去（2022）年秋季開始，就讀上海市中心頂級私立學校的女兒放學後，週一至週五天天由家教額外再輔導，這位全心投入女兒教育的媽媽說，以往都是在小班制的補習班課輔，每年人民幣2萬元（下同，約新台幣8萬7000元）。

她表示，但自從雙減政策後這些補習班都倒了，只好轉求一對一的家教幫女兒顧課業，每週要價將近2000元。這位媽媽是公司的白領管理高層，她的老公是小企業主。

依當局頒布的現行政策，家教也是雙減所不容，但實情卻是上有政策、下有對策，不過看到女兒目前在頂尖學校的成績表現也是出類拔萃，看來耗費在教育的投資取得了些許成果，並說只要負擔得起，這個錢要繼續花。

中國國家教育研究所研究員朱兆輝表示，避免造成猶如上述兩個家庭縮影的極端差距，教育單位應改革評鑑學生的方式，也就是給學生打成績的時候，該衡量他們是來自大城市還是來自一般村鎮的學生。

他說，在公開透明的社會裡這不難落實，但是如何找超乎學校與教育當局的超然獨立機構，執行考量學生不同受教背景的評鑑，這方面的改革進展仍相當遲緩。

中國推雙減政策禁補習2年，學生壓力仍在還多了課後輔導

（中央社）中國實施嚴厲打擊補習、目的是減輕學習負擔的「雙減」政策已經2年，在學校實施的課後延時服務卻對師生形成了新的壓力。此外，入學考試制度不變，減負易成為空談。

2021年7月，中國官方印發「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，正式宣告「雙減」的開始，其中包括嚴禁校外培訓機構在節假日對中小學生從事學科類補習，即使是平常日也有時段限制。

《經濟觀察網》報導，「中國教育三十人論壇」第10屆年會9日舉行，成員李鎮西發布最新針對中小學減負做的一項小型調查。在收集的630份問卷中，約30%的孩子認為課業負擔偏重或較重。在對學校「雙減」滿意度方面，26.5%的人不滿意，不滿意的原因主要集中在評價不變，減負空談，即減負的源頭沒有解決。

中國的初中生畢業時，都要經過「中考」，這是初中學業水平考試，以此成績決定未來要上高中還是職業學校。

李鎮西表示，國家層面應改變高中和大學入學考試的評價體制；取消中考分流；嚴禁擇校分班，減少小學階段考核，開通投訴熱線；學科方面，多做創造性學習任務，減少重複記憶知識。