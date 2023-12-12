英國國防大臣：讓俄非法侵烏稱勝，是向中國、伊朗傳達錯誤訊號
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英國、挪威、烏克蘭11日共同啟動目的在長期強化烏克蘭海軍與海事能力的「海事能力聯盟」（Maritime Capability Coalition）。夏普斯透露，聯盟可望有超過20個國家加入。這個由英國和挪威共同領導的聯盟將向烏克蘭提供船艦、人員訓練、設備工具及基礎設施，長期目標為協助重建並改造烏克蘭海軍，提升烏克蘭海軍與北大西洋公約組織（NATO）的協同行動能力。
（中央社）英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）11日說，允許像俄羅斯侵略烏克蘭這樣的非法行為稱勝是向中國、伊朗等國家傳達訊號：英國及其盟友夥伴既軟弱又脆弱，且不願捍衛國際規則。
夏普斯重申對烏克蘭的堅定支持，並提到若俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）認為中東衝突情勢會讓英國分心、無力顧及烏克蘭戰場，那是大錯特錯。
夏普斯是在倫敦一場與挪威國防部長葛拉姆（Bjørn Arild Gram）以及烏克蘭海軍司令涅日帕帕（Oleksii Neizhpapa）中將舉行的三方聯合記者會作以上表示。
英國、挪威、烏克蘭11日共同啟動目的在長期強化烏克蘭海軍與海事能力的「海事能力聯盟」（Maritime Capability Coalition）。夏普斯透露，聯盟可望有超過20個國家加入。
這個由英國和挪威共同領導的聯盟將向烏克蘭提供船艦、人員訓練、設備工具及基礎設施，長期目標為協助重建並改造烏克蘭海軍，提升烏克蘭海軍與北大西洋公約組織（NATO）的協同行動能力。涅日帕帕說，聯盟的行動計畫已規劃至2035年。
夏普斯宣布，除了取得兩艘英國「桑頓級」（Sandown Class）獵雷艦，烏克蘭並將獲英國援贈23艘近海突襲艇、20輛「維京人」（Viking）全地形兩棲裝甲車。
儘管英國出口信貸局（UK Export Finance）仍在協助烏方完成採購程序，兩艘「桑頓級」獵雷艦已在今年7月正式編入烏克蘭海軍。
「桑頓級」獵雷艦於1980年代晚期開始在英國海軍服役，2000年代起陸續退役，其中幾艘在改裝後，轉售愛沙尼亞、羅馬尼亞等國。
2021年3月，英國國防部預告擬在2030年以前讓海軍反水雷艦全數退役，由無人系統取而代之。2021年夏季，英國與烏克蘭議定「桑頓級」獵雷艦移交案；2022年5月，英國開始在蘇格蘭等地訓練烏方人員。
今年7月，在一場蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）市舉行的成軍典禮上，兩艘如今分別以烏克蘭城市切爾尼希夫（Chernihiv）及切爾卡瑟（Cherkasy）為名的「桑頓級」獵雷艦正式納編烏克蘭海軍。
不過，受限於1936年簽訂的國際「蒙特勒公約」（Montreux Convention），「切爾尼希夫」及「切爾卡瑟」目前尚無法航向烏克蘭黑海沿岸。根據公約，若扼黑海出入地中海咽喉的土耳其不是交戰國，則其他交戰國家的軍艦皆不得通過土耳其的博斯普魯斯（Bosporus）及達達尼爾（Dardanelles）海峽。
涅日帕帕11日在記者會坦言這確實是一大問題，目前烏克蘭主要使用無人系統應對俄軍埋設的水雷。
至於烏克蘭何時可取得西方國家承諾的F-16戰機，葛拉姆說，由美國、丹麥、荷蘭、挪威等國組成的F-16援烏國際聯盟已展開烏克蘭飛行員和技術人員訓練計畫。他指出，挪威將向烏克蘭援贈F-16，確切數量待定，但在那之前必須確定戰機可確實發揮效益。
F-16於2021年全數自挪威空軍退役，被F-35取代。挪威數週前開始向羅馬尼亞移交售出的32架退役F-16戰機，預計2025年移交完成，剩下的超過20架挪威退役F-16有多少將援贈烏克蘭，尚未明朗。
英國沒有現役或退役的F-16戰機，但今年稍早除了號召各國協力向烏克蘭提供北約規格戰機，英國也在境內訓練烏克蘭飛行員。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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