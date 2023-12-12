英國國防大臣：讓俄非法侵烏稱勝，是向中國、伊朗傳達錯誤訊號

（中央社）英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）11日說，允許像俄羅斯侵略烏克蘭這樣的非法行為稱勝是向中國、伊朗等國家傳達訊號：英國及其盟友夥伴既軟弱又脆弱，且不願捍衛國際規則。

夏普斯重申對烏克蘭的堅定支持，並提到若俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）認為中東衝突情勢會讓英國分心、無力顧及烏克蘭戰場，那是大錯特錯。

夏普斯是在倫敦一場與挪威國防部長葛拉姆（Bjørn Arild Gram）以及烏克蘭海軍司令涅日帕帕（Oleksii Neizhpapa）中將舉行的三方聯合記者會作以上表示。

英國、挪威、烏克蘭11日共同啟動目的在長期強化烏克蘭海軍與海事能力的「海事能力聯盟」（Maritime Capability Coalition）。夏普斯透露，聯盟可望有超過20個國家加入。

這個由英國和挪威共同領導的聯盟將向烏克蘭提供船艦、人員訓練、設備工具及基礎設施，長期目標為協助重建並改造烏克蘭海軍，提升烏克蘭海軍與北大西洋公約組織（NATO）的協同行動能力。涅日帕帕說，聯盟的行動計畫已規劃至2035年。

夏普斯宣布，除了取得兩艘英國「桑頓級」（Sandown Class）獵雷艦，烏克蘭並將獲英國援贈23艘近海突襲艇、20輛「維京人」（Viking）全地形兩棲裝甲車。

儘管英國出口信貸局（UK Export Finance）仍在協助烏方完成採購程序，兩艘「桑頓級」獵雷艦已在今年7月正式編入烏克蘭海軍。

「桑頓級」獵雷艦於1980年代晚期開始在英國海軍服役，2000年代起陸續退役，其中幾艘在改裝後，轉售愛沙尼亞、羅馬尼亞等國。

2021年3月，英國國防部預告擬在2030年以前讓海軍反水雷艦全數退役，由無人系統取而代之。2021年夏季，英國與烏克蘭議定「桑頓級」獵雷艦移交案；2022年5月，英國開始在蘇格蘭等地訓練烏方人員。

今年7月，在一場蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）市舉行的成軍典禮上，兩艘如今分別以烏克蘭城市切爾尼希夫（Chernihiv）及切爾卡瑟（Cherkasy）為名的「桑頓級」獵雷艦正式納編烏克蘭海軍。

不過，受限於1936年簽訂的國際「蒙特勒公約」（Montreux Convention），「切爾尼希夫」及「切爾卡瑟」目前尚無法航向烏克蘭黑海沿岸。根據公約，若扼黑海出入地中海咽喉的土耳其不是交戰國，則其他交戰國家的軍艦皆不得通過土耳其的博斯普魯斯（Bosporus）及達達尼爾（Dardanelles）海峽。

涅日帕帕11日在記者會坦言這確實是一大問題，目前烏克蘭主要使用無人系統應對俄軍埋設的水雷。

至於烏克蘭何時可取得西方國家承諾的F-16戰機，葛拉姆說，由美國、丹麥、荷蘭、挪威等國組成的F-16援烏國際聯盟已展開烏克蘭飛行員和技術人員訓練計畫。他指出，挪威將向烏克蘭援贈F-16，確切數量待定，但在那之前必須確定戰機可確實發揮效益。

F-16於2021年全數自挪威空軍退役，被F-35取代。挪威數週前開始向羅馬尼亞移交售出的32架退役F-16戰機，預計2025年移交完成，剩下的超過20架挪威退役F-16有多少將援贈烏克蘭，尚未明朗。

英國沒有現役或退役的F-16戰機，但今年稍早除了號召各國協力向烏克蘭提供北約規格戰機，英國也在境內訓練烏克蘭飛行員。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺