以色列防長：無意永久停留加薩，願談控制權歸屬；以軍空襲敘利亞大馬士革，鎖定真主黨據點
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葛朗特說，以色列願意討論戰後由誰掌控加薩的替代方案，「關鍵條件是這個組織不會對以色列採取敵對行動。在我看來，其他一切都可以討論。但肯定不會是哈瑪斯，也不會是以色列來掌控加薩。我們將為維護自由而行動，採取軍事行動以因應任何威脅。」
以防長：以色列無意永久停留加薩，願談控制權歸屬
（中央社）以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天（當地時間11日）表示，以色列無意永久停留在加薩走廊（Gaza Strip），並願意開放討論將由何人來替代掌控這片巴勒斯坦自治區，只要不是敵視以色列的組織，其他一切都可談。
《路透社》報導，葛朗特也表示，對於以色列和伊朗所支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）達成協議的可能性，以方也持開放態度，但任何協議的條件，都必須包含設立邊界安全區，並有適當的保證。
葛朗特對媒體說：「以色列將採取任何措施摧毀（巴勒斯坦伊斯蘭主義團體）哈瑪斯（Hamas），但我們無意永久留在加薩走廊。」
葛朗特表示，自哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，以哈戰爭爆發已有兩個多月，以方展開地面攻勢也有一個多月，並已取得重大進展，特別是在加薩北部，當地情勢已瀕臨「臨界點」。
他說，以色列願意討論戰後由誰掌控加薩的替代方案。
葛朗特說：「關鍵條件是這個組織不會對以色列採取敵對行動。在我看來，其他一切都可以討論。但肯定不會是哈瑪斯，也不會是以色列來掌控加薩。我們將為維護自由而行動，採取軍事行動以因應任何威脅。」
葛朗特呼籲哈瑪斯戰士和指揮官投降，而不是被殺。他說：「如果投降，就能保住性命。若不投降，命運就已註定。」葛朗特這番話顯然是以色列戰略上的轉變，至少在公開場合是如此。
以色列軍方今天表示，迄今已有500多名哈瑪斯和規模較小的伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）武裝分子在加薩被捕，並被帶到以色列接受訊問。
葛朗特也被問及以色列與黎巴嫩邊境局勢發展，以色列在當地與真主黨作戰。他說，真主黨應該注意到以色列在加薩的行動。
葛朗特表示：「如果真主黨允許推動協議，我現在不會詳說，但顯然協議內容不能不包括一種情況，即我方圍欄和對方部隊之間必須保持射程安全距離，或防止對方在以色列境內採取行動。若是可能，並有適當保證，我們可以來討論。」
以色列空襲敘利亞首都大馬士革附近，鎖定真主黨據點
《敘利亞新聞社》（SANA）報導，以色列昨天晚間空襲首都大馬士革附近，防空系統擊落了一些飛彈。戰爭監督組織表示，以色列的攻擊目標是大馬士革機場附近的真主黨據點。
國防安全人士向《敘利亞新聞社》表示：「大約在23時5分，也就是格林威治時間21時5分左右，敵軍以色列針對大馬士革郊區的多個地點發動空襲。」
「我們的防空系統擊落了一些飛彈，另一些則造成有限的資材損失。」
《法新社》記者報導說，大馬士革郊區發生強烈爆炸，當地過去曾是空襲目標，敘利亞當局將攻擊歸咎於以色列。
總部位於英國的戰爭監測機構「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，攻擊目標是薩伊達宰那布（Sayeda Zeinab）區和大馬士革機場附近的「真主黨據點」。
以色列軍隊拒絕就此事發表評論，但另表示黎巴嫩昨晚向以色列北部開火。
以色列軍方在一份聲明中說，「軍隊瞄準開火地點進行反擊。當天稍早，我們打擊了真主黨恐怖組織。」
以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）昨天視察北部黎巴嫩邊境附近的部隊。哈勒維表示需要「殺死真主黨特務，藉以展示我們的優勢」。
哈勒維表示，優勢的展現「也可能是以空襲與戰爭的形式出現」。
以色列很少對鎖定敘利亞的個別空襲事件發表評論，但一再表示不會允許區域宿敵，也就是支持敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府的伊朗，擴大其在敘利亞的影響力。
敘利亞2011年爆發內戰，以色列至今已對這個北方鄰國發動數百次空襲，主要鎖定伊朗撐腰的軍隊，以及黎巴嫩的真主黨戰士，還有敘利亞軍隊的據點。
自10月與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」開戰以來，以色列加強了對敘利亞的攻擊力道，去年哈瑪斯表示已恢復與敘利亞政府的關係。
敘利亞人權瞭望台組織表示，以色列無人機8日在敘利亞南部襲擊了3名真主黨戰士和1名敘利亞人的汽車，導致他們喪生。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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