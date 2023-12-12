以色列防長：無意永久停留加薩，願談控制權歸屬；以軍空襲敘利亞大馬士革，鎖定真主黨據點

以防長：以色列無意永久停留加薩，願談控制權歸屬

（中央社）以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天（當地時間11日）表示，以色列無意永久停留在加薩走廊（Gaza Strip），並願意開放討論將由何人來替代掌控這片巴勒斯坦自治區，只要不是敵視以色列的組織，其他一切都可談。

《路透社》報導，葛朗特也表示，對於以色列和伊朗所支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）達成協議的可能性，以方也持開放態度，但任何協議的條件，都必須包含設立邊界安全區，並有適當的保證。

葛朗特對媒體說：「以色列將採取任何措施摧毀（巴勒斯坦伊斯蘭主義團體）哈瑪斯（Hamas），但我們無意永久留在加薩走廊。」

葛朗特表示，自哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，以哈戰爭爆發已有兩個多月，以方展開地面攻勢也有一個多月，並已取得重大進展，特別是在加薩北部，當地情勢已瀕臨「臨界點」。

他說，以色列願意討論戰後由誰掌控加薩的替代方案。

葛朗特說：「關鍵條件是這個組織不會對以色列採取敵對行動。在我看來，其他一切都可以討論。但肯定不會是哈瑪斯，也不會是以色列來掌控加薩。我們將為維護自由而行動，採取軍事行動以因應任何威脅。」

葛朗特呼籲哈瑪斯戰士和指揮官投降，而不是被殺。他說：「如果投降，就能保住性命。若不投降，命運就已註定。」葛朗特這番話顯然是以色列戰略上的轉變，至少在公開場合是如此。

以色列軍方今天表示，迄今已有500多名哈瑪斯和規模較小的伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）武裝分子在加薩被捕，並被帶到以色列接受訊問。

葛朗特也被問及以色列與黎巴嫩邊境局勢發展，以色列在當地與真主黨作戰。他說，真主黨應該注意到以色列在加薩的行動。

葛朗特表示：「如果真主黨允許推動協議，我現在不會詳說，但顯然協議內容不能不包括一種情況，即我方圍欄和對方部隊之間必須保持射程安全距離，或防止對方在以色列境內採取行動。若是可能，並有適當保證，我們可以來討論。」

以色列空襲敘利亞首都大馬士革附近，鎖定真主黨據點

《敘利亞新聞社》（SANA）報導，以色列昨天晚間空襲首都大馬士革附近，防空系統擊落了一些飛彈。戰爭監督組織表示，以色列的攻擊目標是大馬士革機場附近的真主黨據點。

國防安全人士向《敘利亞新聞社》表示：「大約在23時5分，也就是格林威治時間21時5分左右，敵軍以色列針對大馬士革郊區的多個地點發動空襲。」

「我們的防空系統擊落了一些飛彈，另一些則造成有限的資材損失。」

《法新社》記者報導說，大馬士革郊區發生強烈爆炸，當地過去曾是空襲目標，敘利亞當局將攻擊歸咎於以色列。

總部位於英國的戰爭監測機構「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，攻擊目標是薩伊達宰那布（Sayeda Zeinab）區和大馬士革機場附近的「真主黨據點」。

以色列軍隊拒絕就此事發表評論，但另表示黎巴嫩昨晚向以色列北部開火。

以色列軍方在一份聲明中說，「軍隊瞄準開火地點進行反擊。當天稍早，我們打擊了真主黨恐怖組織。」

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）昨天視察北部黎巴嫩邊境附近的部隊。哈勒維表示需要「殺死真主黨特務，藉以展示我們的優勢」。

哈勒維表示，優勢的展現「也可能是以空襲與戰爭的形式出現」。

以色列很少對鎖定敘利亞的個別空襲事件發表評論，但一再表示不會允許區域宿敵，也就是支持敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府的伊朗，擴大其在敘利亞的影響力。

敘利亞2011年爆發內戰，以色列至今已對這個北方鄰國發動數百次空襲，主要鎖定伊朗撐腰的軍隊，以及黎巴嫩的真主黨戰士，還有敘利亞軍隊的據點。

自10月與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」開戰以來，以色列加強了對敘利亞的攻擊力道，去年哈瑪斯表示已恢復與敘利亞政府的關係。

敘利亞人權瞭望台組織表示，以色列無人機8日在敘利亞南部襲擊了3名真主黨戰士和1名敘利亞人的汽車，導致他們喪生。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航