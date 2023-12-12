美國學者：台灣大選不影響美對台政策，反而美國大選可能成轉捩點
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展望2024，美國喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）認為，儘管台灣選舉不致於改變美國對台和對中政策，但美國選舉即將到來，倘若拜登被共和黨對手川普或其他傾向奉行「美國優先」的人士所取代，美國對台政策的連貫性可能將出現「拐點」。
（中央社）台灣大選進入倒數，專精美中關係的學者沙特撰文指出，美國持續對抗中國挑戰下、台灣扮演著重要角色，預估台灣新總統將和美國共同強化威嚇，大選不會成為美國對中和對台政策的轉捩點。
《外交家》（The Diplomat）11日刊出美國喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）對台灣大選如何牽動美中台關係發展的專文。沙特認為，外界視這場選舉為一個轉捩點，其實不然，反倒是明（2024）年底的美國總統選舉可能會產生影響。
沙特指出，過去6年，美國兩黨的執政團隊和國會多數均以捍衛美國利益、免受中國敵對行動影響，作為維護美國安全和經濟的首要任務，此立場獲得美國輿論和大眾廣泛支持，而在美國對抗中國野心下，台灣扮演越來越重要的角色。
沙特列舉中國對美國的三大挑戰：
第一，中國快速推動軍事現代化破壞印太地區平衡，它擴張領土的主張與美國印太戰略相互牴觸。
第二，中國政府主導下，中國企業侵害外國智財權、中共黨國干預市場並削弱競爭對手的影響力，如今，中國在高科技產業和軍事發展方面，正尋求取代美國成為主導地位。
第三，北京反對負責任地治理，且在人權和民主議題上與國際社會立場分歧。
沙特認為，前兩項挑戰對美國國家安全和社會福祉構成嚴重威脅，尤其危險。
他說，美國應對中國挑戰上，台灣越來越重要，不僅因為戰略位置和高科技產業發展，台灣的民主政治和自由市場經濟，對維持國際秩序具關鍵影響。
北京對台的軍事、外交、經濟施壓已使美國增加對台支持力度。沙特說，美國過去為維持與北京的合作關係，在對台關係發展上的「煞車」，現今已不那麼重要。美國政府的對台支持，出現遞增且實質的軍事和外交上進展。
沙特說，令人關注的是，美國總統拜登（Joe Biden）多次表示一旦中國對台發動侵略，美國將提供必要支持；這仍不違背美國一中政策的廣泛定義。
在這樣的局勢下，沙特分析，台灣選舉結果不致影響美國對台和對中政策。
沙特表示，倘若民進黨總統參選人賴清德勝出，預料將延續總統蔡英文的外交路線、台美關係會益加緊密，美台政府合作應對中國問題上，自冷戰高峰期以來，從未像此刻般密切。
至於賴清德的主要競爭對手、國民黨總統參選人侯友宜，沙特指出，國民黨傾向採取與中國較密切接觸的路線，不過台灣民意已促使侯友宜淡化國民黨過去與中國觀點較一致的兩岸政策。侯友宜和他的同僚向美國官員和意見領袖保證，若侯友宜執政，將與美國共同合作，建構台灣防禦韌性以嚇阻中國的侵犯。
沙特說，侯友宜和國民黨的立場仍受到部分國會議員和意見領袖質疑，認為侯友宜若作為總統，在強化台灣軍事能力上的努力，可能不如賴清德的強而有力，一旦發生此情況，美國國會、甚至台灣政府都可能面臨批評。
展望2024，沙特認為，儘管台灣選舉不致於改變美國對台和對中政策，但美國選舉即將到來，倘若拜登被共和黨對手川普（Donald Trump）或其他傾向奉行「美國優先」的人士所取代，美國對台政策的連貫性可能將出現「拐點」。
沙特認為，美國前總統川普對中國舉措反覆無常，對美國盟友行為具破壞性，這會阻礙美國抵禦中國挑戰的效力。由於美國總統能夠主導外交政策，若川普的作為在2025年重現，將對北京有利、但對美國盟友和夥伴、尤其台灣不利。
新聞來源
延伸閱讀
- 《華爾街日報》最新民調：年齡和經濟將是拜登競選連任兩大弱點，但能在人格特質上贏過川普
- 美智庫：美中在地緣政治緊張加劇時各自發揮影響，2024大選可能成為台灣轉捩點
- 分析：台美大選前拜習會，降溫台海局勢良機；北京：將就事關中美關係全局性問題溝通
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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