阿根廷保守派新總統米萊就職，巴西總統魯拉未出席典禮，拉美左右兩派「劃清界線」
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巴西民調機構Quaest主任、政治學家努尼斯（Felipe Nunes）表示，近年來拉丁美洲的特點是民眾明顯排斥政府，對政府的表現越來越不滿，是政治代表權危機的體現，與親右或反左的傾向無關。努尼斯評估指出，米萊的勝利本身不足以推動巴西右派，但無論誰是候選人，2024年美國大選結果都將對巴西政治產生重大影響。
（中央社）新任阿根廷總統、53歲自由主義經濟學家米萊（Javier Milei）10日宣誓就職，巴西左派總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）如預期沒有出席就職典禮，拉美左右兩派劃清界線。
米萊在競選期間曾嚴厲批評魯拉，儘管他在當選後軟化了針對巴西總統的語氣，巴西政府仍然僅由外交部長維艾拉（Mauro Vieira）代表，鑒於巴阿兩國關係的重要性，這情況實屬罕見。
同時，2019至2022年擔任巴西總統的波索納洛（Jair Bolsonaro）則率領巴西右派代表團亮麗出席儀式，米萊公開表示崇拜波索納洛，就職儀式前兩天，兩人已經在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯會面。
米萊和波索納洛都將自己定位為保守派陣營中具爭議性領袖，某些主張激進極端並為「反體制」立場辯護。
政治分析人士認為，米萊擔任阿根廷總統不應僅僅解讀為「可能重複5年前的巴西政策」，而應反思魯拉政府和波索納洛陣營面臨的挑戰。
一方面，阿根廷大選結果凸顯魯拉政府在拉丁美洲維持權力的困難，在過去5年的絕大多數總統競選中，反對派都取得勝利。
另一方面，考慮到阿根廷經濟危機的規模和米萊競選提案的複雜性，例如經濟美元化和結束中央銀行，米萊執政成功的機率仍然非常不確定。
巴西民調機構Quaest主任、政治學家努尼斯（Felipe Nunes）指出，米萊的勝利不僅證明保守派陣營的力量，更顯示出近年來拉美國家的總統在連任或選出繼任者都遇到困難，無論他們代表哪個陣營。
阿根廷政治學家蒙克（Gerardo Munck）在一項調查指出，自2019年以來在拉丁美洲舉行的18次總統選舉中，只有一位執政黨候選人在今年巴拉圭的選舉中獲勝。
以阿根廷為例，右派總統馬克里（Mauricio Macri）在2019年被左派候選人艾柏托．費南德茲（Alberto Fernández）擊敗，而費南德茲推出的繼任者馬沙（Sergio Massa）則在今年選舉中敗給對手米萊。
波索納洛則是巴西自重新民主化以來第1位未能連任的總統，他在2022年的選舉中輸給魯拉。
努尼斯表示，近年來拉丁美洲的特點是民眾明顯排斥政府，對政府的表現越來越不滿，是政治代表權危機的體現，與親右或反左的傾向無關。
努尼斯評估指出，米萊的勝利本身不足以推動巴西右派，但無論誰是候選人，2024年美國大選結果都將對巴西政治產生重大影響。
智利籍巴西政治學家坦謝特（Talita Tanscheit）認為，米萊的勝利是拉丁美洲極右派勢力鞏固的標誌，而這也是受到全球掀起一股「對未兌現的民主承諾或人們認為民主應該實現的目標感到沮喪」浪潮影響，導致對政治和制度的不信任。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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