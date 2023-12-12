阿根廷保守派新總統米萊就職，巴西總統魯拉未出席典禮，拉美左右兩派「劃清界線」

（中央社）新任阿根廷總統、53歲自由主義經濟學家米萊（Javier Milei）10日宣誓就職，巴西左派總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）如預期沒有出席就職典禮，拉美左右兩派劃清界線。

米萊在競選期間曾嚴厲批評魯拉，儘管他在當選後軟化了針對巴西總統的語氣，巴西政府仍然僅由外交部長維艾拉（Mauro Vieira）代表，鑒於巴阿兩國關係的重要性，這情況實屬罕見。

同時，2019至2022年擔任巴西總統的波索納洛（Jair Bolsonaro）則率領巴西右派代表團亮麗出席儀式，米萊公開表示崇拜波索納洛，就職儀式前兩天，兩人已經在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯會面。

米萊和波索納洛都將自己定位為保守派陣營中具爭議性領袖，某些主張激進極端並為「反體制」立場辯護。

政治分析人士認為，米萊擔任阿根廷總統不應僅僅解讀為「可能重複5年前的巴西政策」，而應反思魯拉政府和波索納洛陣營面臨的挑戰。

一方面，阿根廷大選結果凸顯魯拉政府在拉丁美洲維持權力的困難，在過去5年的絕大多數總統競選中，反對派都取得勝利。

另一方面，考慮到阿根廷經濟危機的規模和米萊競選提案的複雜性，例如經濟美元化和結束中央銀行，米萊執政成功的機率仍然非常不確定。

巴西民調機構Quaest主任、政治學家努尼斯（Felipe Nunes）指出，米萊的勝利不僅證明保守派陣營的力量，更顯示出近年來拉美國家的總統在連任或選出繼任者都遇到困難，無論他們代表哪個陣營。

阿根廷政治學家蒙克（Gerardo Munck）在一項調查指出，自2019年以來在拉丁美洲舉行的18次總統選舉中，只有一位執政黨候選人在今年巴拉圭的選舉中獲勝。

以阿根廷為例，右派總統馬克里（Mauricio Macri）在2019年被左派候選人艾柏托．費南德茲（Alberto Fernández）擊敗，而費南德茲推出的繼任者馬沙（Sergio Massa）則在今年選舉中敗給對手米萊。

波索納洛則是巴西自重新民主化以來第1位未能連任的總統，他在2022年的選舉中輸給魯拉。

努尼斯表示，近年來拉丁美洲的特點是民眾明顯排斥政府，對政府的表現越來越不滿，是政治代表權危機的體現，與親右或反左的傾向無關。

努尼斯評估指出，米萊的勝利本身不足以推動巴西右派，但無論誰是候選人，2024年美國大選結果都將對巴西政治產生重大影響。

智利籍巴西政治學家坦謝特（Talita Tanscheit）認為，米萊的勝利是拉丁美洲極右派勢力鞏固的標誌，而這也是受到全球掀起一股「對未兌現的民主承諾或人們認為民主應該實現的目標感到沮喪」浪潮影響，導致對政治和制度的不信任。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺