孔誥烽《帝國爭霸》新書發表會：大國競爭中小國如何屹立自強？台灣應參考瑞士展示全民抵抗決心

（中央社）約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽9日在其中文版新書發表會表示，大國競爭當中，小國可以發揮左右大局的力量；台灣要維持和平，必須展示全民抵抗的決心。

孔誥烽9日在台北發表《帝國爭霸：從「中美國」到「新冷戰」》中文版新書，主要分析1990年代美中共生關係及2020年後美中關係轉變成對抗及競爭的起源及關鍵原因。

他認為，美中關係轉差並非很多人所指的意識形態及政治體制上的不同，主要是兩國經濟出現轉變，特別是中國後來經濟增長開始放緩後對美企的影響。

孔誥烽在新書寫序提到，在大國爭霸中，小國如何屹立自強。

他接受《中央社》訪問表示，美中競爭當中，台灣、韓國等東亞國家都是主角，小國對美中鬥爭的起源需有正確認識，知道自己如何自處。

孔誥烽表示，很多人認為在大國競爭中，小國沒有主動權及自主性，完全被大國擺布，只可以選擇站在其中一方。但從歷史上看，大國爭霸最激烈時，反而是小國可以發揮潛能、左右大局、維持自主和平的重要時機，而這決定於小國人民的抉擇。

他說，對台灣而言，其中一個最值得參考的例子是瑞士。瑞士是中立小國，以往長期被周圍的德法俄等軍事強國包圍及侵略，但瑞士採取「刺蝟策略」，每當被侵略便會全民反抗，「令想侵略它的人知道，如果侵略我，不會有好結果，令對方打消侵略念頭」，這是瑞士得以維持數百年的獨立及和平的關鍵之一。

另一方面，瑞士以圓滑手腕周旋於大國之間，也是維持長期和平的方法之一。

孔誥烽表示，俄羅斯去年入侵烏克蘭，是因為俄羅斯當年奪取克里米亞等領土後，烏克蘭沒反抗，而且烏克蘭以往一直向俄羅斯裝乖，如不考慮加入北約，想親西方又擔心俄羅斯不喜歡等，才令俄羅斯認為可以吞併烏克蘭。

他表示，現在台灣嘗試走向「刺蝟策略」，在社會上開始出現相關討論，但仍有少數人認為向北京求饒裝乖便能獲得和平。

孔誥烽認為，台灣要維持和平，就要告訴對方：「你已準備好抵抗，你一攻打過來，我會抵抗；要展示全民抵抗的決心，對方相信你有這決心，便不會輕易進攻，反而可維持和平。」

他提到，以前台灣會希望一旦打仗，美國幫忙抵抗，但現在台灣已開始發現這個想法不現實。

孔誥烽說，美國很受民意影響，若直接介入戰爭，而民意開始反戰時，美國就會有可能退出；反而美國會支持他國人民抵抗外敵，就像支持烏克蘭一樣。

他呼籲，台灣要作好全民抵抗的準備，才是對自己的最大保障。

孔誥烽又表示，美國對中國的態度一直是各方面維持現狀，以往會以討好的方式，現在會以嚇阻的方式，目標都是避免戰爭及維持現狀。

他預測，明（2024）年美國總統大選如果川普當選，美國國內可能會出現混亂，民主黨與共和黨的鬥爭可能會加劇，川普也可能會用他的政治權力來報復，屆時會出現很多法律甚至憲法爭議，令國內出現真空狀態。

孔誥烽表示，日本等一些國家已就美國明年國內形勢進行沙盤推演，他認為台灣也應進行沙盤推演，就不同可能出現的情況作出打算，甚至是作出最壞的打算，包括北京會否因美國國內的混亂而對台灣有所行動。

Photo Credit: 中央社 學者孔誥烽9日出席「帝國爭霸：從『中美國』到 『新冷戰』」中文版新書發布會表示，在大國競爭中，小國不一定要選邊站，可以自強及左右大局；而台灣在美中競爭中要維持和平，必須展示全民抵抗的決心。中央社記者陳鎧妤攝 112年12月9日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰