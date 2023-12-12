丹佐華盛頓飾演迦太基名將漢尼拔，卻因膚色激起突尼西亞民眾反彈，被控種族主義、篡改歷史

綜合《衛報》、《獨立報》與《綜藝報》報導，曾獲奧斯卡影帝的黑人演員丹佐華盛頓（Denzel Washington）在即將上映的Netflix電影中，飾演迦太基軍事名將漢尼拔（Hannibal），但這卻在漢尼拔的出生地突尼西亞引發了激烈的爭議。

今（2023）年稍早上線的Netflix紀錄片《埃及艷后》（Queen Cleopatra），因為請了黑人女星愛黛兒（Adele James）飾演主角「克麗奧佩脫拉七世」（Cleopatra VII），在埃及引發類似的種族與代表性爭議，促使埃及文物部重申艷后本人具有「白皮膚和希臘化特徵」，抨擊劇組篡改歷史。而如今，突尼西亞的報紙、社群媒體乃至於議會，也出現了關於這位早已逝去的將領膚色的討論。

根據《衛報》，突尼西亞當地的法語新聞媒體《La Presse》稱，選角造成了「歷史錯誤」。在社群媒體上，一些用戶更指控Netflix是在宣揚「覺醒文化」（woke culture），激烈反對將漢尼拔描繪成非洲黑人。

而一份目前已有1400多人連署的線上請願書將選角描述為種族歧視。請願書描述這是一個虛假的種族主義訊息，企圖支持種族主義的「非洲中心運動」（Afrocentric movement），敦促Netflix「取消其偽紀錄片」（cancel its pseudo-documentary），並呼籲文化部「對竊取我們歷史的企圖採取行動」。

漢尼拔的膚色並不詳

漢尼拔在西元前247年出生於迦太基（今突尼西亞附近），被認為是史上最偉大的軍事領袖之一。他因為在西元前218年與羅馬人的第二次布匿戰爭（Second Punic War）中，率領部隊和非洲戰象越過阿爾卑斯山的一個高山隘口，從北面進攻羅馬而聞名於世。在長達15年的時間裡，他在歐洲四處征戰、肆意蹂躪羅馬的土地和人民，但始終未能成功徹底攻下羅馬，最終被迫撤退回北非。

事實上，漢尼拔的膚色不詳，並無任何史料記載。古代地中海世界的歷史學家大多認為他是腓尼基人（Phoenician）後裔，很可能根源於今日的黎巴嫩和敘利亞地區，儘管當時他生活在一個文化頻繁交融的大帝國時代。

隨著最近撒哈拉以南地區的移民湧入突尼西亞，其國內的種族問題也更為突出。今年2月，突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）被指控在製造「假想敵」，因為他在缺乏證據的情況下，聲稱移民是一場更廣泛運動的一部分，目的是使突尼西亞從原本阿拉伯人佔多數的結構，轉為「純粹的非洲人」（purely African）結構。

突尼西亞議員與文化部長看法各異

在Netflix宣布由丹佐華盛頓出演漢尼拔的角色後，突尼西亞議員馬米（Yassine Mami）在議會中，就該項目質詢了文化部長蓋爾馬齊（Hayet Ketat Guermazi），稱這有「篡改歷史的風險」。兼任旅遊、文化和服務委員會主席的馬米說，文化部應該就此問題表明立場，這是為了捍衛突尼西亞人的身份認同，並傾聽民間社會的反應。

然而，蓋爾馬齊卻在大會上回應，文化部目前的工作重點是與Netflix公司談判協調，使該電影的某些片段、場景在突尼西亞拍攝。蓋爾馬齊認為Netflix和這部電影都已超過政府權限範圍，因為這是一部虛構作品，而Netflix有權決定拍什麼，這是他們的權利。

蓋爾馬齊進一步說，漢尼拔是一位歷史人物，即使人們都以他是突尼西亞人為榮，但這又能怎麼樣呢？蓋爾馬齊有著更務實的想法，對她而言，更重要的是電影中至少要有一場戲、一個鏡頭是在突尼西亞拍攝的，並提及、宣傳突尼西亞，希望突尼西亞能藉此再次成為外國電影的取景地與平台。

Netflix和丹佐華盛頓目前都尚未對此發表評論。

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核稿編輯：楊士範