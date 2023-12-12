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2023/12/12,
非洲

丹佐華盛頓飾演迦太基名將漢尼拔，卻因膚色激起突尼西亞民眾反彈，被控種族主義、篡改歷史

丹佐華盛頓飾演迦太基名將漢尼拔，卻因膚色激起突尼西亞民眾反彈，被控種族主義、篡改歷史
丹佐華盛頓（Denzel Washington）。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

突尼西亞當地媒體稱選角造成了「歷史錯誤」，社群媒體上更有人指控Netflix是在宣揚「覺醒文化」，激烈反對將漢尼拔描繪成非洲黑人。一份線上連署請願書更將丹佐華盛頓的選角描述為虛假的種族主義訊息，是在企圖支持種族主義的「非洲中心運動」。事實上，並無任何史料記載漢尼拔的膚色，而歷史學家多認為他是腓尼基人後裔，很可能根源於今日的黎巴嫩和敘利亞地區。

綜合《衛報》《獨立報》《綜藝報》報導，曾獲奧斯卡影帝的黑人演員丹佐華盛頓（Denzel Washington）在即將上映的Netflix電影中，飾演迦太基軍事名將漢尼拔（Hannibal），但這卻在漢尼拔的出生地突尼西亞引發了激烈的爭議。

今（2023）年稍早上線的Netflix紀錄片《埃及艷后》（Queen Cleopatra），因為請了黑人女星愛黛兒（Adele James）飾演主角「克麗奧佩脫拉七世」（Cleopatra VII），在埃及引發類似的種族與代表性爭議，促使埃及文物部重申艷后本人具有「白皮膚和希臘化特徵」，抨擊劇組篡改歷史。而如今，突尼西亞的報紙、社群媒體乃至於議會，也出現了關於這位早已逝去的將領膚色的討論。

根據《衛報》，突尼西亞當地的法語新聞媒體《La Presse》稱，選角造成了「歷史錯誤」。在社群媒體上，一些用戶更指控Netflix是在宣揚「覺醒文化」（woke culture），激烈反對將漢尼拔描繪成非洲黑人。

而一份目前已有1400多人連署的線上請願書將選角描述為種族歧視。請願書描述這是一個虛假的種族主義訊息，企圖支持種族主義的「非洲中心運動」（Afrocentric movement），敦促Netflix「取消其偽紀錄片」（cancel its pseudo-documentary），並呼籲文化部「對竊取我們歷史的企圖採取行動」。

漢尼拔的膚色並不詳

漢尼拔在西元前247年出生於迦太基（今突尼西亞附近），被認為是史上最偉大的軍事領袖之一。他因為在西元前218年與羅馬人的第二次布匿戰爭（Second Punic War）中，率領部隊和非洲戰象越過阿爾卑斯山的一個高山隘口，從北面進攻羅馬而聞名於世。在長達15年的時間裡，他在歐洲四處征戰、肆意蹂躪羅馬的土地和人民，但始終未能成功徹底攻下羅馬，最終被迫撤退回北非。

事實上，漢尼拔的膚色不詳，並無任何史料記載。古代地中海世界的歷史學家大多認為他是腓尼基人（Phoenician）後裔，很可能根源於今日的黎巴嫩和敘利亞地區，儘管當時他生活在一個文化頻繁交融的大帝國時代。

隨著最近撒哈拉以南地區的移民湧入突尼西亞，其國內的種族問題也更為突出。今年2月，突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）被指控在製造「假想敵」，因為他在缺乏證據的情況下，聲稱移民是一場更廣泛運動的一部分，目的是使突尼西亞從原本阿拉伯人佔多數的結構，轉為「純粹的非洲人」（purely African）結構。

突尼西亞議員與文化部長看法各異

在Netflix宣布由丹佐華盛頓出演漢尼拔的角色後，突尼西亞議員馬米（Yassine Mami）在議會中，就該項目質詢了文化部長蓋爾馬齊（Hayet Ketat Guermazi），稱這有「篡改歷史的風險」。兼任旅遊、文化和服務委員會主席的馬米說，文化部應該就此問題表明立場，這是為了捍衛突尼西亞人的身份認同，並傾聽民間社會的反應。

然而，蓋爾馬齊卻在大會上回應，文化部目前的工作重點是與Netflix公司談判協調，使該電影的某些片段、場景在突尼西亞拍攝。蓋爾馬齊認為Netflix和這部電影都已超過政府權限範圍，因為這是一部虛構作品，而Netflix有權決定拍什麼，這是他們的權利。

蓋爾馬齊進一步說，漢尼拔是一位歷史人物，即使人們都以他是突尼西亞人為榮，但這又能怎麼樣呢？蓋爾馬齊有著更務實的想法，對她而言，更重要的是電影中至少要有一場戲、一個鏡頭是在突尼西亞拍攝的，並提及、宣傳突尼西亞，希望突尼西亞能藉此再次成為外國電影的取景地與平台。

Netflix和丹佐華盛頓目前都尚未對此發表評論。

新聞來源

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核稿編輯：楊士範


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