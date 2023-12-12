丹佐華盛頓飾演迦太基名將漢尼拔，卻因膚色激起突尼西亞民眾反彈，被控種族主義、篡改歷史
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突尼西亞當地媒體稱選角造成了「歷史錯誤」，社群媒體上更有人指控Netflix是在宣揚「覺醒文化」，激烈反對將漢尼拔描繪成非洲黑人。一份線上連署請願書更將丹佐華盛頓的選角描述為虛假的種族主義訊息，是在企圖支持種族主義的「非洲中心運動」。事實上，並無任何史料記載漢尼拔的膚色，而歷史學家多認為他是腓尼基人後裔，很可能根源於今日的黎巴嫩和敘利亞地區。
綜合《衛報》、《獨立報》與《綜藝報》報導，曾獲奧斯卡影帝的黑人演員丹佐華盛頓（Denzel Washington）在即將上映的Netflix電影中，飾演迦太基軍事名將漢尼拔（Hannibal），但這卻在漢尼拔的出生地突尼西亞引發了激烈的爭議。
今（2023）年稍早上線的Netflix紀錄片《埃及艷后》（Queen Cleopatra），因為請了黑人女星愛黛兒（Adele James）飾演主角「克麗奧佩脫拉七世」（Cleopatra VII），在埃及引發類似的種族與代表性爭議，促使埃及文物部重申艷后本人具有「白皮膚和希臘化特徵」，抨擊劇組篡改歷史。而如今，突尼西亞的報紙、社群媒體乃至於議會，也出現了關於這位早已逝去的將領膚色的討論。
根據《衛報》，突尼西亞當地的法語新聞媒體《La Presse》稱，選角造成了「歷史錯誤」。在社群媒體上，一些用戶更指控Netflix是在宣揚「覺醒文化」（woke culture），激烈反對將漢尼拔描繪成非洲黑人。
而一份目前已有1400多人連署的線上請願書將選角描述為種族歧視。請願書描述這是一個虛假的種族主義訊息，企圖支持種族主義的「非洲中心運動」（Afrocentric movement），敦促Netflix「取消其偽紀錄片」（cancel its pseudo-documentary），並呼籲文化部「對竊取我們歷史的企圖採取行動」。
漢尼拔的膚色並不詳
漢尼拔在西元前247年出生於迦太基（今突尼西亞附近），被認為是史上最偉大的軍事領袖之一。他因為在西元前218年與羅馬人的第二次布匿戰爭（Second Punic War）中，率領部隊和非洲戰象越過阿爾卑斯山的一個高山隘口，從北面進攻羅馬而聞名於世。在長達15年的時間裡，他在歐洲四處征戰、肆意蹂躪羅馬的土地和人民，但始終未能成功徹底攻下羅馬，最終被迫撤退回北非。
事實上，漢尼拔的膚色不詳，並無任何史料記載。古代地中海世界的歷史學家大多認為他是腓尼基人（Phoenician）後裔，很可能根源於今日的黎巴嫩和敘利亞地區，儘管當時他生活在一個文化頻繁交融的大帝國時代。
隨著最近撒哈拉以南地區的移民湧入突尼西亞，其國內的種族問題也更為突出。今年2月，突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）被指控在製造「假想敵」，因為他在缺乏證據的情況下，聲稱移民是一場更廣泛運動的一部分，目的是使突尼西亞從原本阿拉伯人佔多數的結構，轉為「純粹的非洲人」（purely African）結構。
突尼西亞議員與文化部長看法各異
在Netflix宣布由丹佐華盛頓出演漢尼拔的角色後，突尼西亞議員馬米（Yassine Mami）在議會中，就該項目質詢了文化部長蓋爾馬齊（Hayet Ketat Guermazi），稱這有「篡改歷史的風險」。兼任旅遊、文化和服務委員會主席的馬米說，文化部應該就此問題表明立場，這是為了捍衛突尼西亞人的身份認同，並傾聽民間社會的反應。
然而，蓋爾馬齊卻在大會上回應，文化部目前的工作重點是與Netflix公司談判協調，使該電影的某些片段、場景在突尼西亞拍攝。蓋爾馬齊認為Netflix和這部電影都已超過政府權限範圍，因為這是一部虛構作品，而Netflix有權決定拍什麼，這是他們的權利。
蓋爾馬齊進一步說，漢尼拔是一位歷史人物，即使人們都以他是突尼西亞人為榮，但這又能怎麼樣呢？蓋爾馬齊有著更務實的想法，對她而言，更重要的是電影中至少要有一場戲、一個鏡頭是在突尼西亞拍攝的，並提及、宣傳突尼西亞，希望突尼西亞能藉此再次成為外國電影的取景地與平台。
Netflix和丹佐華盛頓目前都尚未對此發表評論。
新聞來源
- Denzel Washington’s casting as Hannibal in Netflix film sparks race controversy in Tunisia（衛報）
- Denzel Washington’s casting as Hannibal in Netflix film sparks race row in Tunisia（獨立報）
- Denzel Washington’s Casting as Ancient General Hannibal in Antoine Fuqua Netflix Film Sparks Controversy in Tunisia（綜藝報）
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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