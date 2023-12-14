Netflix《幽遊白書》真人版12/14上線：必看重點、劇情故事、與原作差異，選角與造型爭議能否完美還原漫畫？
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《幽遊白書》真人版全劇共5集，在2023年12月14日，於全球Netflix平台開播。據悉，本作將呈現以前在日本作品中從未見過的大規模戰鬥。Netflix的製作團隊保證，《幽遊白書》真人版將以最高的品質，還原原著故事，為全球觀眾帶來前所未有的觀影體驗。
自從2020年，Netflix宣布冨樫義博的經典漫畫《幽遊白書》將翻拍成真人版影集後，引發全球動漫迷的瘋狂討論。2022年7月，Netflix先行釋出了角色海報，然而，由於造型和特效過於奇幻，一度讓網友直呼童年崩壞，引發兩極評價。
《幽遊白書》曾在日本銷售超過5000萬本，被譽為90年代經典漫畫之一，其改編的同名動畫，更是在播出後取得高達17.6%的收視率。因此，宣布將其翻拍成真人版引發了極端兩極的評價，尤其在角色海報釋出後，遭到多方抨擊。
不過，隨著Netflix今年翻拍的《航海王》真人版在全球取得巨大成功，許多觀眾對Netflix翻拍真人版作品有了更多信心。如今，終於等到《幽遊白書》開播，關於真人版影集的必看重點、劇情故事、與原作差異等所有資訊將一一呈現。
回顧經典劇情
《幽遊白書》是冨樫義博在1990年至1994年間於《週刊少年Jump》連載的漫畫，故事敘述一位名為「浦飯幽助」的不良少年某日因故身亡，卻因為死亡情況特殊，靈界沒有他的容身之所。為了給予他第二次機會，幽助獲得重生的機會，並成為「靈界偵探」。
在經歷了「重生」後，幽助結識了妖怪蔵馬和飛影，並與死黨桑原和真組成了團隊，共同展開了充滿峰迴路轉的「打怪之旅」。
《幽遊白書》的故事因融合了友情、奇幻、熱血等元素，長年以來深受讀者喜愛。最初，本作是以神秘要素登場的短篇喜劇，隨著世界觀越發龐大，逐漸轉變為引人入勝的熱血格鬥漫畫，人氣也在這之後迅速攀升。
可惜的是，《幽遊白書》在風頭正盛之際，突然回歸短篇小故事，並意外結束連載。對於這一轉變，富樫義博坦言自己舊有的疾病逐漸惡化，體力無法負荷持續連載，因此選擇在情勢變差之前，宣告停止更新。
Netflix真人版《幽遊白書》一共有五集，要如何在有限的篇幅內，將冨樫義博打造的龐大世界觀，以及複雜的故事情節交代清楚，成為眾人矚目的焦點。
北村匠海飾演「浦飯幽助」，未能還原角色神韻引發討論
在一些要角演員選擇上，主角「浦飯幽助」將由新生代演員北村匠海飾演。或許是為了配合演員外貌的不同，真人版《幽遊白書》中的「浦飯幽助」的年齡也做了一些調整，由原本的國中生改為較為成熟的高中生。
北村匠海以2013年的電影《向陽處的她》走紅，隨後在2017年主演的《我想吃掉你的胰臟》中扮演主角「我（志賀春樹）」，獲得了極高的評價。之後，他陸續出現在日本影視作品中，成為新生代極具指標性的演員之一。
在《幽遊白書》的漫畫中，人魔混血的「浦飯幽助」以痞帥的形象示人。表面上是一個衝動、熱血的不良少年，內心卻擁有滿滿的正義感。
然而，似乎是由於漫畫原作中「浦飯幽助」的角色形象深植於讀者心中，當首波人物海報公布後，許多人紛紛對角色造型表示失望。對此，北村匠海分享了自己對演繹「浦飯幽助」這個角色的看法：
「我認為真人版的角色將呈現比原作更為黑暗的氛圍。」
強調自己不僅僅追求原作的還原，而是希望以一種獨特的方式呈現「浦飯幽助」。
「漫改專門戶」本鄉奏多演出最佳戰友「飛影」
在《幽遊白書》故事中作為幽助最佳戰友之一，擁有妖怪血統的「飛影」，妖力高達A級，除了擅長劍術，還具有令所有人敬畏的「邪眼」。「邪眼」是一種擁有千里眼和透視的能力，同時能掌控下等妖怪和靈力較弱的人類。當他展開全身的邪眼時，更能使妖力倍增。而這位要角，將由本鄉奏多飾演。
本鄉奏多以前演出過不少改編自漫畫的作品，像是《網球王子》、《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》等電影都有他的身影。他的演技風格通常忠實於原著，再加上在之前的漫改作品中表現亮眼，因此他在這次選角中被公認是最受期待的演員之一。
志尊淳飾演「蔵馬」，造型不符角色氣質遭揶揄
而另一位幽助的重要戰友「蔵馬」將由實力派演員志尊淳出演。
「蔵馬」是魔界極惡的盜賊妖狐，以「樹靈妖斬拳」聞名。藏馬的真實身份是魔界A級妖怪，因被獵人追捕而逃入人界，與未出生的「南野秀一」合而為一。在人類母親的感化下，逐漸展現出人性的一面。
在原作漫畫中，藏馬妖狐化的形象相當帥氣，簡直是花美男的代表。然而，在Netflix提前公開的海報中，志尊淳的造型卻完全無法感受到原作漫畫中，蔵馬那種天生的魅惑感與帥氣，這讓許多觀眾對於《幽遊白書》的真人化成功與否充滿質疑。
上杉柊平飾演唯一人類「桑原和馬」
上杉柊平以充滿痞帥和陰鬱的氣質著稱，這次，他將扮演重要角色「桑原和馬」，也是四位要角中唯一一位人類角色，個性純真善良。不過，當他的角色造型曝光時，同樣引起了原作粉絲的不滿。
在《幽遊白書》漫畫中，桑原和馬應該是以一頭橘紅髮亮相，但上杉柊平版本的桑原和馬，卻失去了這個最具標誌性的特色，遭許多原作粉絲吐槽。
上杉柊平曾因日劇《杏色的一居室》而受到矚目，並以Netflix的《華麗追隨》廣為人知。這一次在《幽遊白書》真人版中，他將詮釋純真善良的桑原和真，讓人不禁好奇劇情呈現是否有機會改變這次造型的缺陷。
其他重要角色選角
除了以上幾位，還有白石聖飾演幽助的青梅竹馬「雪村螢子」、古川琴音飾演靈界引路人「牡丹」。
另外，見上愛飾演因眼淚具有治療能力，而一直被囚禁的冰女「雪菜」一角、「小閻王」則是由町田啓太飾演，而梶芽衣子則飾演幽助的師傅「幻海」。
此外，漫畫中的大反派「左京」將由稲垣吾郎飾演，而「戶愚呂兄弟」則由瀧藤賢一和綾野剛分別出演。瀧藤賢一飾演的「戶愚呂兄」可以隨心所欲地改變身形，而綾野剛飾演的「戶愚呂弟」則能任意擴張他的肌肉。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
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「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。