Netflix《幽遊白書》真人版12/14上線：必看重點、劇情故事、與原作差異，選角與造型爭議能否完美還原漫畫？

自從2020年，Netflix宣布冨樫義博的經典漫畫《幽遊白書》將翻拍成真人版影集後，引發全球動漫迷的瘋狂討論。2022年7月，Netflix先行釋出了角色海報，然而，由於造型和特效過於奇幻，一度讓網友直呼童年崩壞，引發兩極評價。

《幽遊白書》曾在日本銷售超過5000萬本，被譽為90年代經典漫畫之一，其改編的同名動畫，更是在播出後取得高達17.6%的收視率。因此，宣布將其翻拍成真人版引發了極端兩極的評價，尤其在角色海報釋出後，遭到多方抨擊。

不過，隨著Netflix今年翻拍的《航海王》真人版在全球取得巨大成功，許多觀眾對Netflix翻拍真人版作品有了更多信心。如今，終於等到《幽遊白書》開播，關於真人版影集的必看重點、劇情故事、與原作差異等所有資訊將一一呈現。

回顧經典劇情

《幽遊白書》是冨樫義博在1990年至1994年間於《週刊少年Jump》連載的漫畫，故事敘述一位名為「浦飯幽助」的不良少年某日因故身亡，卻因為死亡情況特殊，靈界沒有他的容身之所。為了給予他第二次機會，幽助獲得重生的機會，並成為「靈界偵探」。

在經歷了「重生」後，幽助結識了妖怪蔵馬和飛影，並與死黨桑原和真組成了團隊，共同展開了充滿峰迴路轉的「打怪之旅」。

《幽遊白書》的故事因融合了友情、奇幻、熱血等元素，長年以來深受讀者喜愛。最初，本作是以神秘要素登場的短篇喜劇，隨著世界觀越發龐大，逐漸轉變為引人入勝的熱血格鬥漫畫，人氣也在這之後迅速攀升。

可惜的是，《幽遊白書》在風頭正盛之際，突然回歸短篇小故事，並意外結束連載。對於這一轉變，富樫義博坦言自己舊有的疾病逐漸惡化，體力無法負荷持續連載，因此選擇在情勢變差之前，宣告停止更新。

Netflix真人版《幽遊白書》一共有五集，要如何在有限的篇幅內，將冨樫義博打造的龐大世界觀，以及複雜的故事情節交代清楚，成為眾人矚目的焦點。

北村匠海飾演「浦飯幽助」，未能還原角色神韻引發討論

在一些要角演員選擇上，主角「浦飯幽助」將由新生代演員北村匠海飾演。或許是為了配合演員外貌的不同，真人版《幽遊白書》中的「浦飯幽助」的年齡也做了一些調整，由原本的國中生改為較為成熟的高中生。

北村匠海以2013年的電影《向陽處的她》走紅，隨後在2017年主演的《我想吃掉你的胰臟》中扮演主角「我（志賀春樹）」，獲得了極高的評價。之後，他陸續出現在日本影視作品中，成為新生代極具指標性的演員之一。

在《幽遊白書》的漫畫中，人魔混血的「浦飯幽助」以痞帥的形象示人。表面上是一個衝動、熱血的不良少年，內心卻擁有滿滿的正義感。

然而，似乎是由於漫畫原作中「浦飯幽助」的角色形象深植於讀者心中，當首波人物海報公布後，許多人紛紛對角色造型表示失望。對此，北村匠海分享了自己對演繹「浦飯幽助」這個角色的看法：

「我認為真人版的角色將呈現比原作更為黑暗的氛圍。」

強調自己不僅僅追求原作的還原，而是希望以一種獨特的方式呈現「浦飯幽助」。

「漫改專門戶」本鄉奏多演出最佳戰友「飛影」

在《幽遊白書》故事中作為幽助最佳戰友之一，擁有妖怪血統的「飛影」，妖力高達A級，除了擅長劍術，還具有令所有人敬畏的「邪眼」。「邪眼」是一種擁有千里眼和透視的能力，同時能掌控下等妖怪和靈力較弱的人類。當他展開全身的邪眼時，更能使妖力倍增。而這位要角，將由本鄉奏多飾演。

本鄉奏多以前演出過不少改編自漫畫的作品，像是《網球王子》、《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》等電影都有他的身影。他的演技風格通常忠實於原著，再加上在之前的漫改作品中表現亮眼，因此他在這次選角中被公認是最受期待的演員之一。

志尊淳飾演「蔵馬」，造型不符角色氣質遭揶揄

而另一位幽助的重要戰友「蔵馬」將由實力派演員志尊淳出演。

「蔵馬」是魔界極惡的盜賊妖狐，以「樹靈妖斬拳」聞名。藏馬的真實身份是魔界A級妖怪，因被獵人追捕而逃入人界，與未出生的「南野秀一」合而為一。在人類母親的感化下，逐漸展現出人性的一面。

在原作漫畫中，藏馬妖狐化的形象相當帥氣，簡直是花美男的代表。然而，在Netflix提前公開的海報中，志尊淳的造型卻完全無法感受到原作漫畫中，蔵馬那種天生的魅惑感與帥氣，這讓許多觀眾對於《幽遊白書》的真人化成功與否充滿質疑。

上杉柊平飾演唯一人類「桑原和馬」

上杉柊平以充滿痞帥和陰鬱的氣質著稱，這次，他將扮演重要角色「桑原和馬」，也是四位要角中唯一一位人類角色，個性純真善良。不過，當他的角色造型曝光時，同樣引起了原作粉絲的不滿。

在《幽遊白書》漫畫中，桑原和馬應該是以一頭橘紅髮亮相，但上杉柊平版本的桑原和馬，卻失去了這個最具標誌性的特色，遭許多原作粉絲吐槽。

上杉柊平曾因日劇《杏色的一居室》而受到矚目，並以Netflix的《華麗追隨》廣為人知。這一次在《幽遊白書》真人版中，他將詮釋純真善良的桑原和真，讓人不禁好奇劇情呈現是否有機會改變這次造型的缺陷。

其他重要角色選角

除了以上幾位，還有白石聖飾演幽助的青梅竹馬「雪村螢子」、古川琴音飾演靈界引路人「牡丹」。

另外，見上愛飾演因眼淚具有治療能力，而一直被囚禁的冰女「雪菜」一角、「小閻王」則是由町田啓太飾演，而梶芽衣子則飾演幽助的師傅「幻海」。

此外，漫畫中的大反派「左京」將由稲垣吾郎飾演，而「戶愚呂兄弟」則由瀧藤賢一和綾野剛分別出演。瀧藤賢一飾演的「戶愚呂兄」可以隨心所欲地改變身形，而綾野剛飾演的「戶愚呂弟」則能任意擴張他的肌肉。