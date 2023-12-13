文本分析區桂芝老師影片內容：與其爭論文白比例，更該加強「語言教育」而不只是國文教育
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區老師說108課綱是意識形態，然下文將透過其演說內容的修辭分析，揭示其言論也是暗含意識形態，與她所敵對的意識形態，可謂衝突。教科書內容的決定牽涉國人集體記憶的爭奪戰，而且時值選舉時期，區老師又向候選人喊話，望其表態，此可謂「影響人們對未來共同生活方式的選擇」。
北一女中的國文老師區桂芝日前批評108課綱大量刪減文言文是「去中國化」之舉，甚至刪除顧炎武的〈廉恥〉一文，讓學生不再知道為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，並因而砲轟108課綱是無恥的課綱。整段發言的影片引發熱議。立場與其一致者推崇備至，盛讚其女俠、具道德勇氣等，當然也引發許多不以為然的非議之聲。
從影片的發言內容觀之，只見區老師立場堅定的訴求，卻缺乏殷實的論證；只見情緒層次的控訴字眼，卻缺乏論述高度的理性說服，受過一點思想邏輯訓練的人很容易就可以反駁她。無怪乎引來不同角度的批評聲浪。
身為國文老師，無論是來自個人的學習體會，或是教學現場的觀察，筆者肯定文言文有一定的學習價值，但是覺得：如果要用這樣的方式說服社會大眾，文言文是有用的，應該會有反效果吧。關於影片內容的爭議，這幾天出現很多反駁的觀點，不再贅述。
本文重點也不在於課綱爭議或爭吵多年的文言文比例問題。筆者看完影片後，深深覺得：台灣實在應該好好重視「語言」教育，而不只是國文教育了！
如果我們仔細思考區桂芝的發言內容，會發現其中不僅運用不少隱喻修辭，以訴諸情緒渲染，並以「無恥」一詞為武器，將對手置入道德劣勢，造成自我優越化的效果。還記得川普崛起現象嗎？川普曾形容民主黨總統候選人希拉蕊「很愚蠢」、「墨西哥是個犯罪國家」等言論。世上許多政客在打擊對手時也常使用道德貶抑為武器。這種訴諸民粹或泛道德化的言語早已被深深警戒。
或許我們可以透過區桂芝的言論檢視一下：如果她心目中所推崇的「國文教育」如此美好，在她受了自己衷心擁護的國文教育之後，所說出來的言論是否能夠有效支持自己的主張，讓大家願意被說服，進而支持她的說法。
以下透過對影片內容的簡單文本分析觀之，並在分析之前，先簡單說明選文機制，並澄清影片內容可能誤導大眾的刪文說法。
108課綱是大量刪減文言文的「去中國化」課綱？
關於108課綱是否有刪課文，作家朱宥勳也已澄清：「108課綱從來不會『刪掉』某篇文章，它只會『推薦』15篇經典選文，至於你要不要選這15篇、15篇以外要選什麼，都是書商的自由。」
據筆者所知，各家書商會有課文的編選委員會，其成員通常有大學教授和國高中現職教師等。新的選文會經過市場評估，到北中南各校請老師們幫忙確認篇幅長短、難易度、主題的適切性等，透過這樣的過程，排除可能有問題的選文。即使已被選定的課文，如果多數老師反應不佳，也可能在改版中被刪除，所以，老師們的意見多少還是能左右某些課文的存廢。
區桂芝列舉出好幾篇被「刪除」的課文，如果真心希望這些課文存在，老師們通常是有反應管道的。即使最後沒有出現在選文上，這畢竟也多少也反映了其他老師的好惡意願。選文的最終面貌是多種勢力折衝的結果，跟108課綱何干？筆者曾跟編輯反應：課文為何不多選一些較能跟時代接軌的文章？編輯回應：維持多數的舊文仍是多數老師的心聲。筆者即使不贊同，也必須接受：民主時代就是會有各種不同的聲音。
至於說108課綱大量刪減文言文也似乎誇大，關於台灣高中國文教科書的文、白比例，呂正理先生曾統計並比較兩岸教科書的文白比例，翰林版文言52%，白話48%，龍騰版文言54%，白話46%，中國語文教科書文言46%，白話54%如果資料來源無誤，台灣高中國文課本文言文比例均高於白話文，甚至高出對岸，何來108課綱大量刪減文言文是「去中國化」之舉？
影片言論內容的文本分析
本文將這支影片內容視為廣義的政治文本，這裡的政治文本「泛指一切公開的口語與書面言論，只要這些言論觸動公共利益的分配以及各種意識形態的衝突，並進而可能影響人們對未來共同生活方式的選擇，都包含其中。」（見康文炳《修辭的政治：我們如何抵抗語言的世界》，以下會多次引用作者此書，不再重複出處）。
區老師說108課綱是意識形態，然下文將透過其演說內容的修辭分析，揭示其言論也是暗含意識形態，與她所敵對的意識形態，可謂衝突。教科書內容的決定牽涉國人集體記憶的爭奪戰，而且時值選舉時期，區老師又向候選人喊話，望其表態，此可謂「影響人們對未來共同生活方式的選擇」。
本文即在此意義下，將其言論內容視為政治文本。政治文本是一種權力的施展，必須強烈激發聽眾的情感反應，或譴責敵人的邪惡，才能起到干預現實、影響群眾的效應。而隱喻是激發情感很好用的工具，以下論之。
1. 黑暗與光明之喻
根據當代認知語言學的研究，所謂隱喻（metaphor），或譯成「譬喻」已突破傳統的修辭觀，不再只是修辭手段，而是一種思維方式、認知過程。George Lakoff和Mark Johnson合著的《我們賴以生存的譬喻》一書從認知角度研究隱喻，所謂隱喻，被定義為通過一種事物或經驗去理解、思考另一事物或經驗的過程，一般是借用較具體的概念去理解較抽象的概念。
區老師談到108課綱「讓各級學校的師生沉入愈來愈黑暗教育深淵」，還引用張愛玲的經典名句：「走向一個沒有光的所在。」這裡用的黑暗與光明的隱喻，其實在東西方都有類似用法，西方的啟蒙運動（enlightenment），就是讓人的理性與知識之光照亮黑暗（蒙昧無知）。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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