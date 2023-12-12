東南亞COVID-19疫情升溫：新馬兩國活躍病例激增，印尼機場嚴陣以待

《彭博社》報導，新加坡衛生部表示，過去兩周COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染人數激增之際，新加坡的住院人數有所增加。

根據新加坡衛生部週五（8日）發布的文告，11月26日至12月2日這週的COVID-19病例預計達32035宗，比前一週的22094宗增加了45%；這一週因確診住院的患者每日平均225人，比前一週的136人多了65%。

《聯合早報》指出，針對新加坡COVID-19確診病例近期增加，一些醫院受詢時說，院方正調整措施，確保有能力應付患者求醫和住院需求。

根據新加坡衛生部網站的數據，亞歷山大醫院、樟宜綜合醫院、國大醫院、新加坡中央醫院及盛港綜合醫院的病床使用率都在九成以下；邱德拔醫院、黃廷方綜合醫院及陳篤生醫院則在約95%以下。衛生部表示，感染人數激增可能是由於人群免疫下降和年底旅行期間互動增加等因素造成。

據《海峽時報》報導，新加坡公立醫院敦促出現輕度至中度COVID-19症狀的患者，可前往住家附近的診所接受治療。如有需要，這些診所會將患者轉診至急診室（ED）或專科醫生進行門診護理。

一位不願具名的70多歲退休人士接受《海峽時報》訪問時表示，她因肺部感染住院三晚後已出院。她是於11月底最後一週確診，也是當地在2023年迄今COVID-19感染人數最高的一周。這名退休人士表示，雖然在醫院急診室進行的初步分診和測試快速及高效，但在病房等待床位的過程十分「痛苦」。

她還描述說，當她被推到等候區時，她看到急診室外走廊上都是病人躺在手推床上。

「我被告知病房裡沒有床位，因為病房已經滿了。然後我被安置在歐南社區醫院（Outram Community Hospital）附近的一個男女通用大廳。感覺就像在紐約的大中央總站，不斷有病人被推入急診室，或者病房。」她形容道。

報導指出，國立大學醫學組織發言人昨天（11日）表示，院方正密切關注疫情事態發展，國大醫學組織將在必要時重新部署和增加人手，以更好地支持急診室的高就診率。

馬國衛生部呼籲高風險群服用Paxlovid

據《東方日報》報導，馬來西亞衛生總監莫哈末拉茲指出，從11月26日至12月2日（第48個流行病學週）期間，馬來西亞共錄得6796宗COVID-19確診病例，較前一週相比增加了3170宗。

他說，較前一周相比，第48週期間的COVID-19住院率，包括疑似病例上升至每10萬人中有3.5人入院、加護病房床位的使用率為0.8%，以及非重症床位則為1.1%。

據《星洲日報》報導，馬來西亞衛生部（10日）發文分享COVID-19口服藥倍拉維（Paxlovid）的資訊時指出，高風險群體如60歲以上患者在確診COVID-19後，若醫生診斷後認為合適，可服用COVID-19口服藥Paxlovid，來減輕症狀和避免病情惡化。

根據衛生部文告，馬來西亞截至10日下午4時，活躍確診病例高達20017宗，是繼2022年12月9日的20474宗後，寫下一年以來的新高。

Paxlovid merupakan ubat antiviral yang boleh mengurangkan gejala COVID-19 dan mengelakkan penyakit daripada menjadi lebih teruk. Pesakit COVID-19 berisiko tinggi iaitu individu berusia 60 tahun dan ke atas, mempunyai daya tahan badan yang rendah, mempunyai apa-apa komorbid, obes,… pic.twitter.com/TDFgiAZRrD — KKMalaysia🇲🇾🩺❤️ (@KKMPutrajaya) December 10, 2023

印尼機場嚴陣把關

對於鄰國新加坡與馬來西亞陸續出現疫情回溫現象，印尼有關當局宣布將嚴厲把關，若發現遊客入境時帶有症狀，將會送到雅加達機場衛生檢疫辦公室（KKP）底下的診所進行篩檢。

蘇卡諾-哈達國際機場的衛生檢疫辦公室（KKP）週六（9日）表示，由於新加坡COVID-19病例不斷增加，該單位正在防止COVID-19病毒入境。

該單位負責人南寧·努格拉希尼（Naning Nugrahini）表示：「這一預期是年底假期前的一項預防措施。我們正在加強對國內外旅客的監控。」

南寧·努格拉希尼指出，對於大量乘客流動，KKP辦公室決定保持警惕，並為出現COVID-19症狀的乘客準備了衛生設施，例如診所。

她補充：「如果我們發現任何乘客疑似確診，我們將把他們送到KKP診所接受醫生檢查，包括抗原測試」

根據衛生部12月6日的數據，印尼的Covid-19病例增加了35至40例，住院患者人數達到60至131人，死亡人數增加0至3人。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒