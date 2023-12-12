東南亞COVID-19疫情升溫：新馬兩國活躍病例激增，印尼機場嚴陣以待
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新加坡與馬來西亞陸續出現COVID-19病例攀升的現象，新加坡11月26日至12月2日這週的COVID-19病例預計達32035宗，比前一週增加了45%。馬來西亞活躍病例也創下新高達20017宗，衛生部呼籲高風險群服用口服藥Paxlovid。
《彭博社》報導，新加坡衛生部表示，過去兩周COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染人數激增之際，新加坡的住院人數有所增加。
根據新加坡衛生部週五（8日）發布的文告，11月26日至12月2日這週的COVID-19病例預計達32035宗，比前一週的22094宗增加了45%；這一週因確診住院的患者每日平均225人，比前一週的136人多了65%。
《聯合早報》指出，針對新加坡COVID-19確診病例近期增加，一些醫院受詢時說，院方正調整措施，確保有能力應付患者求醫和住院需求。
根據新加坡衛生部網站的數據，亞歷山大醫院、樟宜綜合醫院、國大醫院、新加坡中央醫院及盛港綜合醫院的病床使用率都在九成以下；邱德拔醫院、黃廷方綜合醫院及陳篤生醫院則在約95%以下。衛生部表示，感染人數激增可能是由於人群免疫下降和年底旅行期間互動增加等因素造成。
據《海峽時報》報導，新加坡公立醫院敦促出現輕度至中度COVID-19症狀的患者，可前往住家附近的診所接受治療。如有需要，這些診所會將患者轉診至急診室（ED）或專科醫生進行門診護理。
一位不願具名的70多歲退休人士接受《海峽時報》訪問時表示，她因肺部感染住院三晚後已出院。她是於11月底最後一週確診，也是當地在2023年迄今COVID-19感染人數最高的一周。這名退休人士表示，雖然在醫院急診室進行的初步分診和測試快速及高效，但在病房等待床位的過程十分「痛苦」。
她還描述說，當她被推到等候區時，她看到急診室外走廊上都是病人躺在手推床上。
「我被告知病房裡沒有床位，因為病房已經滿了。然後我被安置在歐南社區醫院（Outram Community Hospital）附近的一個男女通用大廳。感覺就像在紐約的大中央總站，不斷有病人被推入急診室，或者病房。」她形容道。
報導指出，國立大學醫學組織發言人昨天（11日）表示，院方正密切關注疫情事態發展，國大醫學組織將在必要時重新部署和增加人手，以更好地支持急診室的高就診率。
馬國衛生部呼籲高風險群服用Paxlovid
據《東方日報》報導，馬來西亞衛生總監莫哈末拉茲指出，從11月26日至12月2日（第48個流行病學週）期間，馬來西亞共錄得6796宗COVID-19確診病例，較前一週相比增加了3170宗。
他說，較前一周相比，第48週期間的COVID-19住院率，包括疑似病例上升至每10萬人中有3.5人入院、加護病房床位的使用率為0.8%，以及非重症床位則為1.1%。
據《星洲日報》報導，馬來西亞衛生部（10日）發文分享COVID-19口服藥倍拉維（Paxlovid）的資訊時指出，高風險群體如60歲以上患者在確診COVID-19後，若醫生診斷後認為合適，可服用COVID-19口服藥Paxlovid，來減輕症狀和避免病情惡化。
根據衛生部文告，馬來西亞截至10日下午4時，活躍確診病例高達20017宗，是繼2022年12月9日的20474宗後，寫下一年以來的新高。
印尼機場嚴陣把關
對於鄰國新加坡與馬來西亞陸續出現疫情回溫現象，印尼有關當局宣布將嚴厲把關，若發現遊客入境時帶有症狀，將會送到雅加達機場衛生檢疫辦公室（KKP）底下的診所進行篩檢。
蘇卡諾-哈達國際機場的衛生檢疫辦公室（KKP）週六（9日）表示，由於新加坡COVID-19病例不斷增加，該單位正在防止COVID-19病毒入境。
該單位負責人南寧·努格拉希尼（Naning Nugrahini）表示：「這一預期是年底假期前的一項預防措施。我們正在加強對國內外旅客的監控。」
南寧·努格拉希尼指出，對於大量乘客流動，KKP辦公室決定保持警惕，並為出現COVID-19症狀的乘客準備了衛生設施，例如診所。
她補充：「如果我們發現任何乘客疑似確診，我們將把他們送到KKP診所接受醫生檢查，包括抗原測試」
根據衛生部12月6日的數據，印尼的Covid-19病例增加了35至40例，住院患者人數達到60至131人，死亡人數增加0至3人。
新聞來源
- 新冠情况飙升！ 一周激增3170宗确诊病例 最新一周录得6796宗（東方日報）
- Indonesia's airport on high alert to prevent COVID-19 entry（ANTARA 通訊社）
- Covid-19 patients with mild symptoms urged to visit clinics to ease hospital bed crunch（海峽時報）
- 活躍病例寫新高 衛部：高風險群服用Paxlovid免惡化（星洲日報）
延伸閱讀
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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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