雙12購物節4大超商、星巴克咖啡優惠：指定咖啡買1送1，折扣價格、活動辦法一次看
我們想讓你知道的是
2023年雙12購物節7-11於行動隨時取推出咖啡組合優惠，品項包括City Cafe大杯美式不限冰熱、City Cafe厚乳拿鐵不限冰熱、City Pearl珍珠奶茶與黑糖珍珠撞奶任選組合等，量購優惠價全面1212元。
文：Zero圈圈
2023雙12購物節即將到來，為此台灣4大超商包括7-11、全家便利商店、萊爾富、OK，以及連鎖咖啡業者星巴克都推出了相關活動，內容包括指定咖啡買1送1、App量購優惠等。此外2023棒球亞錦賽順利結束，為感謝中華隊的辛苦付出，4大超商也推出了商品優惠與民眾同享。
以下介紹雙12購物節星巴克與台灣4大超商咖啡優惠內容，實際活動辦法、商品折扣價格以各門市公告為準。
星巴克咖啡優惠：耶誕數位體驗抽獎活動
每到年末星巴克都會推出活動與民眾分享聖誕佳節氣氛。2023年星巴克推出為期29天的「Reimagine Your Holiday耶誕數位體驗」活動，於12月2日至12月28日間，民眾只要透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克App、星巴克咖啡同好會頁面、星巴克Line帳號選單等管道進入活動頁面，每日都可抽指定咖啡買1送1、第二杯半價等專屬優惠。
2023星巴克雙12咖啡優惠：
- 至12月28日，耶誕數位體驗活動，每日抽咖啡買1送1、第二杯半價等優惠。
- 至12月31日，星巴克實體門市消費並使用街利存帳戶付款，加碼20%街口幣回饋。
- 傳送門（數位體驗活動）
- 傳送門（街口支付）
7-11咖啡優惠：行動隨時取，大杯美式45杯優惠價1212元
2023年雙12購物節7-11於行動隨時取推出咖啡組合優惠，品項包括City Cafe大杯美式不限冰熱、City Cafe厚乳拿鐵不限冰熱、City Pearl珍珠奶茶與黑糖珍珠撞奶任選組合等，量購優惠價全面1212元。
另外迎接冬季天氣轉涼，同時慶祝City Prima花香耶加雪菲新品上市，7-11也推出了精品咖啡優惠，即日起至12月12日City Prima精品咖啡全品項任選第二杯半價，每組再加贈精品濾掛咖啡1包，限量6萬個。
2023 7-11雙12咖啡優惠：
- 至12月12日，City Prima精品咖啡全品項任選2杯半價，再贈限量濾掛咖啡1包。
- 至12月12日，City Tea現萃茶全品項第二杯6折。
- 至12月13日，行動隨時取，大杯美式不限冰熱，45杯優惠價1212元。
- 至12月13日，行動隨時取，厚乳拿鐵不限冰熱，27杯優惠價1212元。
- 至12月13日，行動隨時取，珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶，任選30杯優惠價1212元。
- 至12月13日，行動隨時取，經典純奶茶、純奶青，任選35杯優惠價1212元。
- 至12月13日，行動隨時取，中杯精品拿鐵、精品美式，任選20杯優惠價1212元。
- 傳送門（行動隨時取）
- 傳送門（精品咖啡）
- 傳送門（現翠茶）
全家咖啡優惠：特大杯經典美式買1送1
全家便利商店為亞錦賽中華隊的選手們喝采，即日起至12月12日於App優惠趣推出Let's Cafe經典美式特大杯買1送1活動。另外全家便利商店也於App「隨買跨店取」推出了量購優惠，即日起至12月13日，喝采大禮包優惠價1212元，內容包括Let's Cafe大杯經典拿鐵15杯、私品茶55元系列任選10杯、Fami!ce冰淇淋不限口味任選10支，以上商品將可一次擁有。全家便利商店喝采大禮包每會員限購1組，兌換期限至2024年12月25日。
2023全家雙12咖啡優惠：
- 至12月12日，App優惠趣享特大杯經典美式咖啡買1送1。
- 至12月12日，畬室醇香巧克力飲中杯會員優惠價79元。
- 至12月12日，單品咖啡大杯美式、拿鐵任選2杯119元。
- 至12月13日，App隨買跨店取，喝采大禮包優惠價1212元。
- 12月13日至17日，雙12活動，於全家包裹取件，送19元小杯熱單品美式兌換券。
- 12月19日至23日，雙12活動，於全家包裹取件，送19元小杯熱單品美式兌換券。
- 傳送門（亞錦賽喝采）
- 傳送門（包裹取件）
- 傳送門（咖啡活動）
萊爾富咖啡優惠：大杯美式、特濃美式同品項第二杯5元
2023年雙12購物節萊爾富推出系列活動，於咖啡飲品優惠方面，即日起至12月12日萊爾富巧克力歐蕾第二杯5折。另外萊爾富也於Hi-Life VIP推出咖啡整買零取優惠，12月12日至12月26日Hi Cafe中杯熱美式咖啡買12送12、中杯拿鐵咖啡不限冰熱買12送10，而自12月12日至明年1月9日整買零取將推出第二波優惠，內容包括大杯熱黑糖奶茶、中杯熱焦糖拿鐵、大杯熱醇脆黑糖拿鐵享同品項買12送10。
最後萊爾富便利商店也感謝中華隊拚戰精神，推出限時2天的咖啡快閃優惠。即日起至12月12日大杯美式、特濃美式咖啡享同品項第二杯5元優惠價。其他亞錦賽應援優惠還有指定冰品買1送1、指定暖暖包第二件8折等。
2023萊爾富雙12咖啡優惠：
- 至12月12日，大杯美式、特濃美式同品項第二杯5元。
- 至12月12日，巧克力歐蕾第二杯5折。
- 12月12日至26日，Hi-Life VIP整買零取，中杯熱美式買12送12。
- 12月12日至26日，Hi-Life VIP整買零取，中杯拿鐵不限冰熱買12送10。
- 12月12日至明年1月3日，Hi-Life VIP整買零取，大杯熱黑糖奶茶、中杯熱焦糖拿鐵、大杯熱醇脆黑糖拿鐵同品項買12送10。
- 傳送門（亞錦賽優惠）
- 傳送門（雙12暖身優惠）
- 傳送門（雙12零食優惠）
OK咖啡優惠：OKmall大杯莊園級美式、拿鐵買10送10
2023年雙12購物節OK超商推出了相關活動。首先OK超商門市於即日起至12月13日推出期間限定「純喫茶聯名風味飲單杯7折」優惠，另外慶祝阿華田經典上市，OK與阿華田聯名系列飲品同樣享單杯7折優惠價。
此外OK也於雲端商城OKmall推出了雙12購物節優惠，於12月12日至12月14日活動期間，OKmall消費單筆滿1212元，前300名會員將可享5杯中杯美式咖啡兌換券。至於OKmall咖啡量購優惠則限定12月14日當天，會員購買大杯莊園級美式、拿鐵不限冰熱享買10送10，再加碼贈送會員點數888點。
2023 OK雙12咖啡優惠：
- 至12月13日，純喫茶聯名風味飲品享單杯7折優惠。
- 至12月13日，阿華田聯名系列飲品享單杯7折優惠。
- 12月12日至12月14日，OKmall會員消費單筆滿1212元，享5杯中杯美式咖啡兌換券。限前300名。兌換期限至12月31日。
- 12月14日當日，會員購買大杯莊園級美式、拿鐵不限冰熱買10送10，再贈888點數。
- 傳送門（阿華田）
- 傳送門（雙12活動）
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023雙12咖啡買一送一優惠整理：星巴克、7-11、全家便利商店、萊爾富、OK
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
本文章內容由「蘋果仁」提供。