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2023/12/12,
生活

雙12購物節4大超商、星巴克咖啡優惠：指定咖啡買1送1，折扣價格、活動辦法一次看

雙12購物節4大超商、星巴克咖啡優惠：指定咖啡買1送1，折扣價格、活動辦法一次看
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

2023年雙12購物節7-11於行動隨時取推出咖啡組合優惠，品項包括City Cafe大杯美式不限冰熱、City Cafe厚乳拿鐵不限冰熱、City Pearl珍珠奶茶與黑糖珍珠撞奶任選組合等，量購優惠價全面1212元。

文：Zero圈圈

2023雙12購物節即將到來，為此台灣4大超商包括7-11、全家便利商店、萊爾富、OK，以及連鎖咖啡業者星巴克都推出了相關活動，內容包括指定咖啡買1送1、App量購優惠等。此外2023棒球亞錦賽順利結束，為感謝中華隊的辛苦付出，4大超商也推出了商品優惠與民眾同享。

以下介紹雙12購物節星巴克與台灣4大超商咖啡優惠內容，實際活動辦法、商品折扣價格以各門市公告為準。

星巴克咖啡優惠：耶誕數位體驗抽獎活動

每到年末星巴克都會推出活動與民眾分享聖誕佳節氣氛。2023年星巴克推出為期29天的「Reimagine Your Holiday耶誕數位體驗」活動，於12月2日至12月28日間，民眾只要透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克App、星巴克咖啡同好會頁面、星巴克Line帳號選單等管道進入活動頁面，每日都可抽指定咖啡買1送1、第二杯半價等專屬優惠。

2023星巴克雙12咖啡優惠：

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Photo Credit: Starbucks
即日起至12月28日，民眾完成星巴克數位體驗遊戲將可抽指定咖啡買1送1、第二杯半價等專屬優惠。

7-11咖啡優惠：行動隨時取，大杯美式45杯優惠價1212元

2023年雙12購物節7-11於行動隨時取推出咖啡組合優惠，品項包括City Cafe大杯美式不限冰熱、City Cafe厚乳拿鐵不限冰熱、City Pearl珍珠奶茶與黑糖珍珠撞奶任選組合等，量購優惠價全面1212元。

另外迎接冬季天氣轉涼，同時慶祝City Prima花香耶加雪菲新品上市，7-11也推出了精品咖啡優惠，即日起至12月12日City Prima精品咖啡全品項任選第二杯半價，每組再加贈精品濾掛咖啡1包，限量6萬個。

2023 7-11雙12咖啡優惠：

  • 至12月12日，City Prima精品咖啡全品項任選2杯半價，再贈限量濾掛咖啡1包。
  • 至12月12日，City Tea現萃茶全品項第二杯6折。
  • 至12月13日，行動隨時取，大杯美式不限冰熱，45杯優惠價1212元。
  • 至12月13日，行動隨時取，厚乳拿鐵不限冰熱，27杯優惠價1212元。
  • 至12月13日，行動隨時取，珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶，任選30杯優惠價1212元。
  • 至12月13日，行動隨時取，經典純奶茶、純奶青，任選35杯優惠價1212元。
  • 至12月13日，行動隨時取，中杯精品拿鐵、精品美式，任選20杯優惠價1212元。
  • 傳送門（行動隨時取）
  • 傳送門（精品咖啡）
  • 傳送門（現翠茶）
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Photo Credit: 7-ELEVEN
迎接雙12購物節，7-11於行動隨時取推出了咖啡量購優惠。需注意兌換期限至2024年3月31日。
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Photo Credit: Citycafe
即日起至12月12日，7-11現萃茶全品項第二杯6折，精品咖啡全品項第二杯半價。

全家咖啡優惠：特大杯經典美式買1送1

全家便利商店為亞錦賽中華隊的選手們喝采，即日起至12月12日於App優惠趣推出Let's Cafe經典美式特大杯買1送1活動。另外全家便利商店也於App「隨買跨店取」推出了量購優惠，即日起至12月13日，喝采大禮包優惠價1212元，內容包括Let's Cafe大杯經典拿鐵15杯、私品茶55元系列任選10杯、Fami!ce冰淇淋不限口味任選10支，以上商品將可一次擁有。全家便利商店喝采大禮包每會員限購1組，兌換期限至2024年12月25日。

2023全家雙12咖啡優惠：

  • 至12月12日，App優惠趣享特大杯經典美式咖啡買1送1。
  • 至12月12日，畬室醇香巧克力飲中杯會員優惠價79元。
  • 至12月12日，單品咖啡大杯美式、拿鐵任選2杯119元。
  • 至12月13日，App隨買跨店取，喝采大禮包優惠價1212元。
  • 12月13日至17日，雙12活動，於全家包裹取件，送19元小杯熱單品美式兌換券。
  • 12月19日至23日，雙12活動，於全家包裹取件，送19元小杯熱單品美式兌換券。
  • 傳送門（亞錦賽喝采）
  • 傳送門（包裹取件）
  • 傳送門（咖啡活動）
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Photo Credit: 全家FamilyMart
全家便利商店推出喝采活動，App優惠趣享特大杯經典美式買1送1，隨買跨店取則是喝采大禮包優惠價1212元。
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Photo Credit: 全家FamilyMart
2023雙12購物節全家便利商店於隨買跨店取推出聖誕年終慶活動，另外全家便利商店取件也可享咖啡優惠。

萊爾富咖啡優惠：大杯美式、特濃美式同品項第二杯5元

2023年雙12購物節萊爾富推出系列活動，於咖啡飲品優惠方面，即日起至12月12日萊爾富巧克力歐蕾第二杯5折。另外萊爾富也於Hi-Life VIP推出咖啡整買零取優惠，12月12日至12月26日Hi Cafe中杯熱美式咖啡買12送12、中杯拿鐵咖啡不限冰熱買12送10，而自12月12日至明年1月9日整買零取將推出第二波優惠，內容包括大杯熱黑糖奶茶、中杯熱焦糖拿鐵、大杯熱醇脆黑糖拿鐵享同品項買12送10。

最後萊爾富便利商店也感謝中華隊拚戰精神，推出限時2天的咖啡快閃優惠。即日起至12月12日大杯美式、特濃美式咖啡享同品項第二杯5元優惠價。其他亞錦賽應援優惠還有指定冰品買1送1、指定暖暖包第二件8折等。

2023萊爾富雙12咖啡優惠：

  • 至12月12日，大杯美式、特濃美式同品項第二杯5元。
  • 至12月12日，巧克力歐蕾第二杯5折。
  • 12月12日至26日，Hi-Life VIP整買零取，中杯熱美式買12送12。
  • 12月12日至26日，Hi-Life VIP整買零取，中杯拿鐵不限冰熱買12送10。
  • 12月12日至明年1月3日，Hi-Life VIP整買零取，大杯熱黑糖奶茶、中杯熱焦糖拿鐵、大杯熱醇脆黑糖拿鐵同品項買12送10。
  • 傳送門（亞錦賽優惠）
  • 傳送門（雙12暖身優惠）
  • 傳送門（雙12零食優惠）
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Photo Credit: 萊爾富超商Hi-Life
雙12購物節萊爾富便利商店推出巧克力歐蕾第二杯5折優惠，另感謝中華隊在亞錦賽的付出，即日起至12月12日萊爾富大杯美式、特濃美式咖啡同品項享同品項第二杯5元。

OK咖啡優惠：OKmall大杯莊園級美式、拿鐵買10送10

2023年雙12購物節OK超商推出了相關活動。首先OK超商門市於即日起至12月13日推出期間限定「純喫茶聯名風味飲單杯7折」優惠，另外慶祝阿華田經典上市，OK與阿華田聯名系列飲品同樣享單杯7折優惠價。

此外OK也於雲端商城OKmall推出了雙12購物節優惠，於12月12日至12月14日活動期間，OKmall消費單筆滿1212元，前300名會員將可享5杯中杯美式咖啡兌換券。至於OKmall咖啡量購優惠則限定12月14日當天，會員購買大杯莊園級美式、拿鐵不限冰熱享買10送10，再加碼贈送會員點數888點。

2023 OK雙12咖啡優惠：

  • 至12月13日，純喫茶聯名風味飲品享單杯7折優惠。
  • 至12月13日，阿華田聯名系列飲品享單杯7折優惠。
  • 12月12日至12月14日，OKmall會員消費單筆滿1212元，享5杯中杯美式咖啡兌換券。限前300名。兌換期限至12月31日。
  • 12月14日當日，會員購買大杯莊園級美式、拿鐵不限冰熱買10送10，再贈888點數。
  • 傳送門（阿華田）
  • 傳送門（雙12活動）
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Photo Credit: OKmart
OK於雲端商城OKmall推出雙12優惠，活動期間會員消費單筆滿1212元，前300名可享5杯中杯美式咖啡兌換券。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023雙12咖啡買一送一優惠整理：星巴克、7-11、全家便利商店、萊爾富、OK

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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