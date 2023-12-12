「最低工資法」三讀通過：最低工資調整幅度參採「物價指數」、雇主違法最重罰150萬

（中央社）歷經朝野表決大戰，立法院今（12）日三讀通過《最低工資法》，三讀條文規定，中央主管機關應設最低工資審議會，於每年第3季召開會議，最低工資應參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度；勞工與雇主議定的工資，不得低於最低工資，違反者最重可處雇主或事業單位新台幣150萬元。

立法院社會福利及衛生環境委員會於10月18日初審最低工資法草案，多項條文均保留，後經立法院長游錫堃於12月7日召集朝野黨團協商，針對審議會組成比例、調幅參採指標、研究小組組成比例，及時代力量黨團所提，違反《最低工資法》廠商一定時間內不得參加政府採購等4條條文，朝野無法達成共識，條文保留送院會處理。

院會今天上午就上述4條條文進行表決，在野黨修正動議均遭否決，條文最後依民進黨所提修正動議通過。《最低工資法》分6大重點，包括最低工資審議會、參採指標、研究小組、審議程序、核定程序、罰則。

中央主管機關應設最低工資審議會，審議最低工資。審議會委員21人，由勞動部長擔任召集人，並為當然委員，其餘委員包括勞方7人，資方7人，學者專家4人，其餘為經濟部及國發會代表各1人；審議會委員任期2年，期滿得續聘，均為無給職；審議會於每年第3季召開會議，行政院不予核定者，不在此限；審議會委員應親自出席，不得委任他人代理。

三讀條文規定，最低工資應參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度，得參採指標包括，勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成的分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。

審議會也設置研究小組作為幕僚單位，研究最低工資審議事宜。三讀條文規定，研究小組之組成包括，專家學者6人，其中4人由審議會之專家學者擔任，其餘由中央主管機關遴聘，中央主管機關、國發會、經濟部、財政部及行政院主計總處各指派1人；研究小組每年4月向審議會提出最低工資實施對經濟及就業狀況的影響報告，並於審議會召開會議30日前，就審議參採資料提出研究報告及調整建議。

有關議決程序的部分，三讀條文明定，審議會未能達成共識者，得經出席委員過半數同意議決之。

至於核定程序，三讀條文規定，中央主管機關應於最低工資審議會通過之次日起10日內，報請行政院核定後公告實施；行政院不予核定者，中央主管機關應於收到不予核定函之日起30日內，再召開審議會進行審議，並將審議結果依前項規定報請行政院予以核定。

罰則部份，三讀條文規定，勞工與雇主雙方議定之工資低於最低工資者，由直轄市、縣（市）主管機關處雇主或事業單位新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰，並得依事業單位規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定罰鍰最高額1/2。

此外，被處以罰鍰者，直轄市、縣（市）主管機關應公布該事業單位或事業主的名稱、負責人姓名、處分日期及罰鍰金額，並限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰。

三讀條文明定，最低工資實施日期，除審議會認有另定實施日期必要，並經行政院核定者外，自次年1月1日實施。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範