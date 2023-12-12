「最低工資法」三讀通過：最低工資調整幅度參採「物價指數」、雇主違法最重罰150萬
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立法院今天三讀通過《最低工資法》，法案重點在於設立最低工資審議會與研究小組、最低工資參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度、最低工資審議與核定程序，以及相關罰則。至於時代力量之前提議「違法廠商不得列入政府採購黑名單」，因朝野無法達成共識，條文保留送院會處理。
（中央社）歷經朝野表決大戰，立法院今（12）日三讀通過《最低工資法》，三讀條文規定，中央主管機關應設最低工資審議會，於每年第3季召開會議，最低工資應參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度；勞工與雇主議定的工資，不得低於最低工資，違反者最重可處雇主或事業單位新台幣150萬元。
立法院社會福利及衛生環境委員會於10月18日初審最低工資法草案，多項條文均保留，後經立法院長游錫堃於12月7日召集朝野黨團協商，針對審議會組成比例、調幅參採指標、研究小組組成比例，及時代力量黨團所提，違反《最低工資法》廠商一定時間內不得參加政府採購等4條條文，朝野無法達成共識，條文保留送院會處理。
院會今天上午就上述4條條文進行表決，在野黨修正動議均遭否決，條文最後依民進黨所提修正動議通過。《最低工資法》分6大重點，包括最低工資審議會、參採指標、研究小組、審議程序、核定程序、罰則。
中央主管機關應設最低工資審議會，審議最低工資。審議會委員21人，由勞動部長擔任召集人，並為當然委員，其餘委員包括勞方7人，資方7人，學者專家4人，其餘為經濟部及國發會代表各1人；審議會委員任期2年，期滿得續聘，均為無給職；審議會於每年第3季召開會議，行政院不予核定者，不在此限；審議會委員應親自出席，不得委任他人代理。
三讀條文規定，最低工資應參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度，得參採指標包括，勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成的分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。
審議會也設置研究小組作為幕僚單位，研究最低工資審議事宜。三讀條文規定，研究小組之組成包括，專家學者6人，其中4人由審議會之專家學者擔任，其餘由中央主管機關遴聘，中央主管機關、國發會、經濟部、財政部及行政院主計總處各指派1人；研究小組每年4月向審議會提出最低工資實施對經濟及就業狀況的影響報告，並於審議會召開會議30日前，就審議參採資料提出研究報告及調整建議。
有關議決程序的部分，三讀條文明定，審議會未能達成共識者，得經出席委員過半數同意議決之。
至於核定程序，三讀條文規定，中央主管機關應於最低工資審議會通過之次日起10日內，報請行政院核定後公告實施；行政院不予核定者，中央主管機關應於收到不予核定函之日起30日內，再召開審議會進行審議，並將審議結果依前項規定報請行政院予以核定。
罰則部份，三讀條文規定，勞工與雇主雙方議定之工資低於最低工資者，由直轄市、縣（市）主管機關處雇主或事業單位新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰，並得依事業單位規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定罰鍰最高額1/2。
此外，被處以罰鍰者，直轄市、縣（市）主管機關應公布該事業單位或事業主的名稱、負責人姓名、處分日期及罰鍰金額，並限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰。
三讀條文明定，最低工資實施日期，除審議會認有另定實施日期必要，並經行政院核定者外，自次年1月1日實施。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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