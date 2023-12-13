楊丞琳惹出「河南人愛騙人」風波，跟當年的鄧麗君有許多相似之處

文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）

楊丞琳嫁給中國歌手李榮浩、成了「台配」（台籍配偶）、事業重心也移到了中國，但是似乎還不太瞭解中國的風土民情，居然在自己的演唱會上說出：「河南人不可以這樣子，你們已經有些名聲，你們知道吧？愛騙人的事情。」這種話讓中國網友炸鍋，多少可以看成是楊丞琳咎由自取。

她為什麼會說出這種話？這個問題的答案只有楊丞琳自己知道，當然後來她也知道捅了馬蜂窩，迅速地在微博上「鄭重」道歉，但是很快地也傳來河南文化和旅遊廳已經接受民眾舉報並著手調查的消息。只不過官方的介入，卻也引發了另外一個問題，那就是為什麼不能以消費者抵制的市場機制來「教訓」楊丞琳？

楊丞琳在微博上有1457萬左右的粉絲，假設因為抵制令每個粉絲平均少買10元人民幣的楊丞琳相關產品，楊丞琳就會少了1.4億人民幣的收入，這個數字無論是哪個藝人都會感到痛、而且是無比的奇痛吧？

對比來說，楊丞琳之前在中國實境秀節目上曾經說「在台灣吃海鮮是奢侈的事」，因此惹火了不少台灣人，但是台灣民眾不會去舉報、官方單位更不可能介入，因為楊丞琳有其言論自由，所以雖然造成爭議但是並不違法。至於很多人不爽，那就通過抵制來告訴楊丞琳「我們不高興」。

如果楊丞琳的言論涉嫌歧視，在台灣就是到法院提告，不會去縣市政府的文化局或者中央的文化部舉報。因為在台灣認定是否歧視而決定裁罰的是法院，不是行政部門；能不能達到處罰的效果，由粉絲或者消費者通過市場機制來決定。

從另外一個方面來說，找上官府衙門因為可以「一鎚定音」，所以效果絕對「卓著」，這在不講民主的封建社會並不罕見。官字兩個口，一切以官老爺說了算數，而且台灣也經歷過這種日子，演藝人員的命運就是操縱在當官的手上。

最出名的一個例子就是讓許多人懷念的鄧麗君。話說1979年爆出了鄧麗君因為以印尼護照入境日本被拒的事件，那是台灣的中華民國護照很不受到歡迎的年代，不但辦理他國簽證是難上加難，出入境也得事先申請許可。故而許多經常在外演出的台灣藝人，想方設法弄一本他國護照以便通行，鄧麗君也是其中之一。

猶記得當年消息傳出之後，各家媒體在官方控制之下可謂是對鄧麗君「口誅筆伐」，輿論是一面倒地斥責鄧麗君「不愛國」，卻沒有指出當年拿著中華民國護照要去外國有多困難，這種情況之下，鄧麗君只好到美國暫避風頭。

鄧麗君在東南亞、日本還有美國華人圈享有相當的知名度，加上有傳聞說北京當局有意邀請鄧麗君到中國演出，而且正值美台邦交搖搖欲墜、當局急需振奮民心之際，所以當時執政的國民黨政府審視時事、衡量輕重之後，派了高層幹部遊說鄧麗君返台。

1980年美台斷交、也就是在台灣風雨飄搖的時候，鄧麗君在那一年的「光輝的十月」回到台灣，機場的記者會上特別秀出中華民國護照、捐出百餘萬新臺幣巨款給「自強救國基金」、舉辦多場以「君在前哨」的勞軍表演並在電視播出，官方強力「洗白」將鄧麗君塑造成為「愛國藝人」，不再提之前曾經說過鄧麗君「不愛國」。

現在的台灣已經不可能出現鄧麗君當年那種政府掌握藝人前途命運的事情，藝人對政治發表看法時有所聞，「講錯話」的也不少見。但是當官的如果要反駁，也只能站在同等地位發言、最多上法院提告，不能拍板決定藝人或者任何公民的言論是否違法。

至於通過市場機制抵制是否有效？被楊丞琳惹怒的中國網友應該要有信心，從歷次外商「辱華」事件看下來，每次不都是外商在抵制壓力之下乖乖低頭認錯嗎？

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原標題：客座評論：今日楊丞琳，昨日鄧麗君？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九