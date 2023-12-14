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2023/12/14,
印太

挑動印巴敏感領土神經，「喀什米爾」究竟是個什麼樣的地方？

挑動印巴敏感領土神經，「喀什米爾」究竟是個什麼樣的地方？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

印度最高法院本週一裁決，支持中央政府取消喀什米爾自治權的決定。2019年，莫迪政府取消喀什米爾特殊地位，將該地區劃分為兩個聯邦直轄區。以下是關於喀什米爾爭議你需要瞭解的內容。

文：德國之聲中文網（路透社）

印度最高法院週一（12月11日）裁決，支持中央政府2019年廢除喀什米爾地區自治權的決定。印度和巴基斯坦都聲稱擁有這一喜馬拉雅地區的全部領土，喀什米爾地區被印巴分而治之。

自1947年從英國獨立以來，印度跟巴基斯坦曾發生過三次戰爭，其中兩次是因為喀什米爾而起。

以下是關於喀什米爾和憲法改革的一些事實情況。

分治後發生了什麼？

1947年次大陸分治後，喀什米爾原本被預期像其他穆斯林佔多數的地區歸屬於巴基斯坦。其印度教統治者希望維持獨立，但面對來自巴基斯坦的穆斯林部落入侵，於1947年10月加入印度，以換取抵抗入侵者的幫助。

喀什米爾的憲法地位？

《印度憲法》第370條賦予查摩和喀什米爾自治權，該條款於1947年由時任該邦總理的謝赫・阿卜杜拉（Sheikh Abdullah）起草，並被印度首任總理賈瓦哈拉爾・尼赫魯（Jawaharlal Nehru）認可。

第370條被分類為臨時條款，於1949年10月納入了《印度憲法》。

1954年情況發生何種改變？

作為第370條的一部分，1954年憲法中增加了第35A條，授權邦議員確保該邦永久居民享有特殊權利。但隨著第370條被廢除，這一增訂條款也被取消，允許非喀什米爾居民購買該地區房產，並結束了地方對邦政府職位和大學入學名額的控制。

印度何時與鄰國因該地區爆發戰爭？

這個前土邦（princely state）引發了印度和巴基斯坦在1947年獨立後的前兩場戰爭。1965年，兩國發生第二次戰爭，1971年的第三次印巴戰爭則主要圍繞東巴基斯坦，即隨後建立的孟加拉國。

喀什米爾地區是如何劃分的？

幾十年來，印度和巴基斯坦軍隊一直在印巴控制線（LoC）對峙，這是1972年達成的一個由聯合國監督的停火線，劃分了雙方管理的區域。

1999年，雙方在控制線上發生衝突，一些分析人士稱這是一場未宣之戰。雙方部隊經常在控制線交火，直到2003年年底達成停火協議，此後基本維持停火狀態至今。

為什麼會發生叛亂？

許多印度喀什米爾穆斯林認為新德里政府實施高壓統治，並因此感到不滿，從而引發了1989年的分離主義者叛亂。當時部分人支持巴基斯坦，而另一些人則尋求喀什米爾獨立。

印度做出的回應是增派軍隊，並指責巴基斯坦支持分離主義者，特別是在巴基斯坦喀什米爾地區武裝和訓練戰士，然後將他們派往印度喀什米爾。巴基斯坦予以否認，稱其只是向喀什米爾人民提供政治支持。

2019年來印度喀什米爾發生哪些改變？

2019年以來，印度宣佈在工業、醫療保健、教育和旅遊等領域對該地區進行更多投資。印度近期將喀什米爾新發現的鋰儲量列入允許私人開採的清單。

政府表示，自2019年以來旅遊業有所增長，分離主義暴力活動減少。今年印度擔任20國集團輪值主席國期間，在斯利那加舉行了G20旅遊會議。

巴基斯坦擁有喀什米爾哪些地區？

這些地區包括面積較小的阿扎德喀什米爾（又譯自由喀什米爾），和在獨立前曾是該邦一部分的北部地區。巴基斯坦支持以聯合國授權的全民公決來解決該地區的爭端，期望大多數喀什米爾人選擇加入巴基斯坦。

喀什米爾的地理風貌

這個喜馬拉雅地區有兩個首府，冬季是查摩，夏季是斯利那加。

喀什米爾的部分地區風景如畫，森林覆蓋的山脈，河流穿過鬱鬱蔥蔥的山谷，以及柳樹環繞的湖泊。印度喀什米爾的面積為4萬2241平方公里。在該地區分裂前，其面積為22萬2236平方公里，比美國猶他州略大，幾乎和英國一樣大。

喜馬拉雅西部地區西接巴基斯坦，西北與阿富汗接壤，東北部與中國毗鄰，南與印度為鄰。

喀什米爾地區人口

印度喀什米爾和拉達克地區有1200多萬人口，巴基斯坦喀什米爾有400多萬人口。在印度喀什米爾，約70％是穆斯林，其餘為印度教徒、錫克教徒和佛教徒。

喀什米爾的經濟特點

該地區約80％的經濟以農業為主，主要種植水稻、玉米、蘋果和番紅花。該地區還以地毯、木雕、羊毛織品和絲綢等手工藝品聞名。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：印度最高法院為何支持取消克什米爾自治權？

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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