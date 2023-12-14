挑動印巴敏感領土神經，「喀什米爾」究竟是個什麼樣的地方？
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印度最高法院本週一裁決，支持中央政府取消喀什米爾自治權的決定。2019年，莫迪政府取消喀什米爾特殊地位，將該地區劃分為兩個聯邦直轄區。以下是關於喀什米爾爭議你需要瞭解的內容。
文：德國之聲中文網（路透社）
印度最高法院週一（12月11日）裁決，支持中央政府2019年廢除喀什米爾地區自治權的決定。印度和巴基斯坦都聲稱擁有這一喜馬拉雅地區的全部領土，喀什米爾地區被印巴分而治之。
自1947年從英國獨立以來，印度跟巴基斯坦曾發生過三次戰爭，其中兩次是因為喀什米爾而起。
以下是關於喀什米爾和憲法改革的一些事實情況。
分治後發生了什麼？
1947年次大陸分治後，喀什米爾原本被預期像其他穆斯林佔多數的地區歸屬於巴基斯坦。其印度教統治者希望維持獨立，但面對來自巴基斯坦的穆斯林部落入侵，於1947年10月加入印度，以換取抵抗入侵者的幫助。
喀什米爾的憲法地位？
《印度憲法》第370條賦予查摩和喀什米爾自治權，該條款於1947年由時任該邦總理的謝赫・阿卜杜拉（Sheikh Abdullah）起草，並被印度首任總理賈瓦哈拉爾・尼赫魯（Jawaharlal Nehru）認可。
第370條被分類為臨時條款，於1949年10月納入了《印度憲法》。
1954年情況發生何種改變？
作為第370條的一部分，1954年憲法中增加了第35A條，授權邦議員確保該邦永久居民享有特殊權利。但隨著第370條被廢除，這一增訂條款也被取消，允許非喀什米爾居民購買該地區房產，並結束了地方對邦政府職位和大學入學名額的控制。
印度何時與鄰國因該地區爆發戰爭？
這個前土邦（princely state）引發了印度和巴基斯坦在1947年獨立後的前兩場戰爭。1965年，兩國發生第二次戰爭，1971年的第三次印巴戰爭則主要圍繞東巴基斯坦，即隨後建立的孟加拉國。
喀什米爾地區是如何劃分的？
幾十年來，印度和巴基斯坦軍隊一直在印巴控制線（LoC）對峙，這是1972年達成的一個由聯合國監督的停火線，劃分了雙方管理的區域。
1999年，雙方在控制線上發生衝突，一些分析人士稱這是一場未宣之戰。雙方部隊經常在控制線交火，直到2003年年底達成停火協議，此後基本維持停火狀態至今。
為什麼會發生叛亂？
許多印度喀什米爾穆斯林認為新德里政府實施高壓統治，並因此感到不滿，從而引發了1989年的分離主義者叛亂。當時部分人支持巴基斯坦，而另一些人則尋求喀什米爾獨立。
印度做出的回應是增派軍隊，並指責巴基斯坦支持分離主義者，特別是在巴基斯坦喀什米爾地區武裝和訓練戰士，然後將他們派往印度喀什米爾。巴基斯坦予以否認，稱其只是向喀什米爾人民提供政治支持。
2019年來印度喀什米爾發生哪些改變？
2019年以來，印度宣佈在工業、醫療保健、教育和旅遊等領域對該地區進行更多投資。印度近期將喀什米爾新發現的鋰儲量列入允許私人開採的清單。
政府表示，自2019年以來旅遊業有所增長，分離主義暴力活動減少。今年印度擔任20國集團輪值主席國期間，在斯利那加舉行了G20旅遊會議。
巴基斯坦擁有喀什米爾哪些地區？
這些地區包括面積較小的阿扎德喀什米爾（又譯自由喀什米爾），和在獨立前曾是該邦一部分的北部地區。巴基斯坦支持以聯合國授權的全民公決來解決該地區的爭端，期望大多數喀什米爾人選擇加入巴基斯坦。
喀什米爾的地理風貌
這個喜馬拉雅地區有兩個首府，冬季是查摩，夏季是斯利那加。
喀什米爾的部分地區風景如畫，森林覆蓋的山脈，河流穿過鬱鬱蔥蔥的山谷，以及柳樹環繞的湖泊。印度喀什米爾的面積為4萬2241平方公里。在該地區分裂前，其面積為22萬2236平方公里，比美國猶他州略大，幾乎和英國一樣大。
喜馬拉雅西部地區西接巴基斯坦，西北與阿富汗接壤，東北部與中國毗鄰，南與印度為鄰。
喀什米爾地區人口
印度喀什米爾和拉達克地區有1200多萬人口，巴基斯坦喀什米爾有400多萬人口。在印度喀什米爾，約70％是穆斯林，其餘為印度教徒、錫克教徒和佛教徒。
喀什米爾的經濟特點
該地區約80％的經濟以農業為主，主要種植水稻、玉米、蘋果和番紅花。該地區還以地毯、木雕、羊毛織品和絲綢等手工藝品聞名。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：印度最高法院為何支持取消克什米爾自治權？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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