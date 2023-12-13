如何解決持續惡化的勞保體制？賴、侯、柯皆未提出具體對策，始終語焉不詳
我們想讓你知道的是
賴、侯、柯對於救勞保的各種說法，皆未觸及社會保險制度在重分配功能上的根本缺失，即高收入者投保額度愈高，未來領的給付也愈多，也愈能受惠於資方提撥或政府撥補，而低收入者即便勞保不倒，也可能落入老年貧窮的困境。
文：盧其宏（共力研究社研究員）、黃國治（中正大學社會福利系助理教授）
勞保收入持續低於支出，財務問題益發嚴重。縱使短期內政府可不斷增加撥補金額為勞保續命，但入不敷出的結構問題仍舊存在，且政府一味增加撥補恐導致財政排擠，更非長治久安之計。不論未來由誰主政，年金改革皆是台灣無法迴避的課題。
然而，大選開跑至今，三個陣營對年金改革政策始終語焉不詳，不僅年改議題不見於各候選人的政策白皮書或相關文件，日前在出席勞工團體舉辦的政見發表會時，賴、侯、柯三人對年改問題除了提到政府會持續撥補、召開會議協商討論之外，皆未提出具體對策。
更重要的是，三人對於救勞保的各種說法，皆未觸及社會保險制度在重分配功能上的根本缺失，即高收入者投保額度愈高，未來領的給付也愈多，也愈能受惠於資方提撥或政府撥補，而低收入者即便勞保不倒，也可能落入老年貧窮的困境。
救勞保：多繳、少領、延後退、政府撥補，或四種綜合
現有的改革想像多半是在勞保體系內進行調整，包括提高費率以增加收入，或是降低給付率、延後退休年齡以降低年金支出。提高費率最符合社會保險按出為入的邏輯，但因為人口結構的惡化，導致目前勞保的平衡費率超過27%，遠遠高於目前設定上限的12%。高額的費率意謂著犧牲在職者的薪酬來換取退休者的所得。
目前政府執行的撥補，也屬增加收入的方式，但相當於只由政府單方面負擔保費的提高，這使原本以勞資為主要負擔的設計往稅收傾斜。且因給付限定職業別身分，給付額度由平均投保薪資高低決定，這形成政府變相補貼高薪勞工，扭曲了政府的重分配角色。同時，若未擴充財稅，政府撥補將導致財政排擠；若擴充財稅，則將增加大眾的租稅負擔。
降低給付則是直接透過裁減老人權益，來維護財務平衡。根據我們的估算，給付緊縮幅度恐需超過5成，方能使勞保財務能於50年內沒有破產之虞。這樣的緊縮幅度勢必為退休者的生計帶來影響，使老人貧困的可能上升。至於延後退休年齡，據我們的估算，即便所有未退休者仍持續繳納保費，仍需延後15至20年方能請領，這使請領前已失去工作能力者難以維生。
過去在政策討論中最常出現的為上述的綜合方案，調高一部分保費、政府撥補一部分、給付部份降低、延後退休數年。這樣方案雖可降低任一方案帶來的負面影響，但卻可能使得在職者、退休者、政府角色與財政，都為了勞保財務平衡而同時被犧牲。
更重要的是，各種綜合方案都僅在維持勞保體制，而社會保險制度缺乏重分配功能、原先低收入者可能落入老年貧窮、以及家庭主婦等無勞動收入者缺乏保障的根本問題，不僅沒有解決，還可能持續惡化。
大破大立的基礎年金
另一種改革想像是從整個年金體系切入，在降低勞保的給付的同時，提高其他保障，藉以在不惡化老年保障下，解決勞保的財務危機。
年金體系由幾個部分組成，由個人到社會集體層次分別為個人儲蓄投資、雇主給予的退休金、職業別社會保險、基礎年金，以及政府救助。對應到目前台灣勞工，雇主給予之退休金即為新制勞退。社會保險包括勞保與國保，勞保為在職期間投保的社會保險，國保則雖名為國民年金保險，但只有沒有其他社會保險的前提下才能投保，故相當於勞工無就業期間的社會保險。
基礎年金部分，台灣沒有整體的基礎年金，但有各種依不同條件訂的津貼，包括民國32年以前出生的老年基本保障年金、中低收入老人生活津貼、榮民就養給付、原住民給付等，若民國87年前有參加農保，還可有老農津貼。
相較於在勞保體系內的收支調整，年金體系的截長補短更有整體「年金改革」的意味。可能的方式包括提高勞退、擴大國保給付、設立整體性的基礎年金，或甚至是增強社會安全網，來彌補勞保給付緊縮所帶來的負面影響。
若勞保給付緊縮一半，勞保年金給予投保年資30年的退休者的所得替代率將從46.5%下降到23.3%。而勞退假設提撥30年，投資報酬率為2%，退休後存續20年，那估計可以創造的所得替代率為15%左右，就算投資報酬率來到5%，所得替代率也僅為32%。
換句話說，若要透過提高勞退來平衡勞保緊縮，提撥的額度需要增加7成到1.5倍，也就是雇主須從目前提撥員工薪資的6%提高到10-15%。以最新的2021年台灣整體的要素所得資料分析，估計約使企業的營業盈餘下降4到9%，但營業盈餘佔GDP比重仍達34至35%，為過去20年平均。這代表雖然雇主受到損害，但整體而言，反而使勞雇間的分配不再惡化。
接著，若要透過擴大國保給付來彌補勞保緊縮，那需要將適用範圍從原先的未就業者擴及整體，並且從保費制轉變為稅收制，因為若沿用保險制，將同樣面對勞保所面臨的人口結構導致的財務問題。
既然是稅收制，給付自然與薪資脫鉤，退休者理應獲得相同金額。這樣的設計將使國保脫離社會保險，轉為基礎年金。其好處是原本勞保給付與工資連動，貧富差距乃至有無勞動收入的落差會一直延續到退休後，改以基礎年金替代後，則可使貧富差距縮小，降低低薪者老年貧困的可能。簡而言之，基礎年金對於改善老年貧困的效果遠優於勞保或勞退，這也是為何年金文獻普遍將基礎年金視為最具保障性的年金制度。
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。