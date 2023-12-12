歐盟將嚴格限制以生物識別技術進行監控，避免因種族、樣貌特徵而「被演算法認定為罪犯」

綜合《衛報》與《路透社》報導，歐盟官員週一（11）透露將實行一項新措施，未來在多數情況下，將嚴格限制歐盟的警察跟國安機構在未經司法授權下，使用由人工智慧驅動的即時生物識別技術進行監控，除非發生特定的嚴重犯罪、恐怖威脅或是為了緊急搜救受害者。即使在這類情況下，執法單位也需要先獲得法官、行政單位的批准。這項保障措施是為了避免依據種族、樣貌特徵而構成歧視。

這項措施是歐洲議會（European parliament）和歐盟成員國經過3天談判，最終於上週五（8）達成的協議中的一部分。不過，由於最終定案與資訊要等到「清理程序」（a cleaning-up process）完成後才能公佈，因此官員們直到週一才透露了具體操作細節。

歐盟週五達成的是針對人工智慧使用規則的臨時協議，極具里程碑意義，內容包括政府在生物識別監控中使用人工智慧，及如何監管ChatGPT等人工智慧系統等。隨著這項政治協議的達成，歐盟將成為世界上第一個頒佈人工智慧法律的強權。

經過激烈談判達成的這項協議，將歐洲定位為人工智慧監管領域潛在的全球標準制定者，而法案預計於明（2024）年初生效，並將在兩年後適用，部分條款則將提前生效。

新措施能避免「預測性警務」和「種族定性」

而這項針對人工智慧生物別技術監控的禁令，將全面適用於從公園到運動場等公共和私人場所，除了特定的嚴重犯罪、恐怖威脅或緊急搜救受害者狀況。即便如此，警方也仍須先獲得法官或獨立行政當局的批准。只有在最特殊的例外情況下，如受到即時的恐怖威脅，警方才能在沒有法官批准的情況下，開啟人工智慧生物識別工具。

不過，據一位了解新規定的歐盟官員所稱，根據新規定，警方仍須在24小時內獲得事後授權，並向有關當局提供「事先基本權利影響評估」（prior fundamental rights impact assessment）。這位官員表示，警方還必須通知相關的市場監督機構和資料保護機構，而如果沒有得到法官或當局的許可，則必須關閉人工智慧工具，並立即刪除從所有相關嫌疑人提取來的資料。

官員表示，這些保障措施將避免所謂的「預測性警務」（predictive policing），因為歐洲議會議員擔心此種警務會和「種族定性」（racial profiling，又稱為「種族貌相」或「種族歸納」）一起，被用於歧視個人。因此，這將意味執法當局不得僅僅因為「演算法認為你是罪犯」， 就將一個人視為嫌疑人。

例外狀況中的16種嚴重犯罪

歐盟和歐洲議會議員已就監控禁令的例外情況達成協議，而具體清單上共有16種嚴重犯罪。這些例外分別為恐怖主義、謀殺、強姦、組織或武裝搶劫、嚴重身體傷害、兒童性虐待、綁架、劫持人質、國際刑事法院管轄範圍內的犯罪、非法劫持飛機或船隻、破壞活動、販賣人口、販賣人體器官、非法毒品、武器或放射性物質，以及參與涉及上述任一項犯罪的犯罪組織。

每個國家都必須在這些法律列入歐盟法規或《歐盟官方公報》（Official Journal of the European Union）而生效的6個月內，遵守這些人工智慧禁令。而歐盟管理人工智慧的新法律也將包括其他禁令，以防範人工智慧對社會和生活構成的風險，包括禁止人工智慧系統允許政府或公司進行「社會評分」（social scoring），類似於中國的「社會信用」（social credit）體系。

歐盟在最終定案中堅持這一點，因為擔心此類由人工智慧衍生的數據，會被用來利用人們在年齡、殘疾、社會或經濟狀況方面的脆弱性。舉例而言，這可能意味著某些顧客可能會因為他們的「社會分數」或社經地位而被禁止進入餐廳，或某些員工將被排除在工作之外。

而至於可以即時讀取人們臉部表情，以評估壓力或疲勞程度的情緒識別人工智慧（Emotional recognition artificial intelligence）技術，也將被禁止在工作場所使用。

在中國，如果交通警察認為卡車司機累了，他們可以介入。而領導這場和人工智慧禁令相關鬥爭的歐洲議會議員，決心不讓歐盟變成像中國那樣的監控國家。

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核稿編輯：楊士範