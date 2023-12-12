歐盟將嚴格限制以生物識別技術進行監控，避免因種族、樣貌特徵而「被演算法認定為罪犯」
我們想讓你知道的是
這項新措施將全面適用於公共和私人場所，只有當面臨受即時的恐怖威脅等特殊情況時，警方才能在沒有法官批准的情況下，開啟人工智慧生物識別工具。歐盟官員表示，這些保障措施將避免所謂的「預測性警務」，因為歐洲議會議員擔心此種警務會和「種族定性」一起被用於歧視個人。在新措施下，執法單位不得僅僅因為「演算法認為你是罪犯」， 就將一個人視為嫌疑人。
綜合《衛報》與《路透社》報導，歐盟官員週一（11）透露將實行一項新措施，未來在多數情況下，將嚴格限制歐盟的警察跟國安機構在未經司法授權下，使用由人工智慧驅動的即時生物識別技術進行監控，除非發生特定的嚴重犯罪、恐怖威脅或是為了緊急搜救受害者。即使在這類情況下，執法單位也需要先獲得法官、行政單位的批准。這項保障措施是為了避免依據種族、樣貌特徵而構成歧視。
這項措施是歐洲議會（European parliament）和歐盟成員國經過3天談判，最終於上週五（8）達成的協議中的一部分。不過，由於最終定案與資訊要等到「清理程序」（a cleaning-up process）完成後才能公佈，因此官員們直到週一才透露了具體操作細節。
歐盟週五達成的是針對人工智慧使用規則的臨時協議，極具里程碑意義，內容包括政府在生物識別監控中使用人工智慧，及如何監管ChatGPT等人工智慧系統等。隨著這項政治協議的達成，歐盟將成為世界上第一個頒佈人工智慧法律的強權。
經過激烈談判達成的這項協議，將歐洲定位為人工智慧監管領域潛在的全球標準制定者，而法案預計於明（2024）年初生效，並將在兩年後適用，部分條款則將提前生效。
新措施能避免「預測性警務」和「種族定性」
而這項針對人工智慧生物別技術監控的禁令，將全面適用於從公園到運動場等公共和私人場所，除了特定的嚴重犯罪、恐怖威脅或緊急搜救受害者狀況。即便如此，警方也仍須先獲得法官或獨立行政當局的批准。只有在最特殊的例外情況下，如受到即時的恐怖威脅，警方才能在沒有法官批准的情況下，開啟人工智慧生物識別工具。
不過，據一位了解新規定的歐盟官員所稱，根據新規定，警方仍須在24小時內獲得事後授權，並向有關當局提供「事先基本權利影響評估」（prior fundamental rights impact assessment）。這位官員表示，警方還必須通知相關的市場監督機構和資料保護機構，而如果沒有得到法官或當局的許可，則必須關閉人工智慧工具，並立即刪除從所有相關嫌疑人提取來的資料。
官員表示，這些保障措施將避免所謂的「預測性警務」（predictive policing），因為歐洲議會議員擔心此種警務會和「種族定性」（racial profiling，又稱為「種族貌相」或「種族歸納」）一起，被用於歧視個人。因此，這將意味執法當局不得僅僅因為「演算法認為你是罪犯」， 就將一個人視為嫌疑人。
例外狀況中的16種嚴重犯罪
歐盟和歐洲議會議員已就監控禁令的例外情況達成協議，而具體清單上共有16種嚴重犯罪。這些例外分別為恐怖主義、謀殺、強姦、組織或武裝搶劫、嚴重身體傷害、兒童性虐待、綁架、劫持人質、國際刑事法院管轄範圍內的犯罪、非法劫持飛機或船隻、破壞活動、販賣人口、販賣人體器官、非法毒品、武器或放射性物質，以及參與涉及上述任一項犯罪的犯罪組織。
每個國家都必須在這些法律列入歐盟法規或《歐盟官方公報》（Official Journal of the European Union）而生效的6個月內，遵守這些人工智慧禁令。而歐盟管理人工智慧的新法律也將包括其他禁令，以防範人工智慧對社會和生活構成的風險，包括禁止人工智慧系統允許政府或公司進行「社會評分」（social scoring），類似於中國的「社會信用」（social credit）體系。
歐盟在最終定案中堅持這一點，因為擔心此類由人工智慧衍生的數據，會被用來利用人們在年齡、殘疾、社會或經濟狀況方面的脆弱性。舉例而言，這可能意味著某些顧客可能會因為他們的「社會分數」或社經地位而被禁止進入餐廳，或某些員工將被排除在工作之外。
而至於可以即時讀取人們臉部表情，以評估壓力或疲勞程度的情緒識別人工智慧（Emotional recognition artificial intelligence）技術，也將被禁止在工作場所使用。
在中國，如果交通警察認為卡車司機累了，他們可以介入。而領導這場和人工智慧禁令相關鬥爭的歐洲議會議員，決心不讓歐盟變成像中國那樣的監控國家。
新聞來源
- EU agrees tough limits on police use of AI biometric surveillance（衛報）
- Europe agrees landmark AI regulation deal（路透社）
- Artificial intelligence act: Council and Parliament strike a deal on the first rules for AI in the world（歐洲議會）
延伸閱讀
- 刷臉時代下，中國正在「智慧」與「風險」之間糾葛
- 阿里巴巴提供臉部辨識軟體，涉嫌專門辨識維吾爾族和少數民族臉孔
- 在中國，臉部辨識技術正代替老大哥看著你
- 【國際大風吹】歐盟通過世界首部人工智慧法草案，依風險分四大類，ChatGPT將被納管
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
本文章內容由「蘋果仁」提供。