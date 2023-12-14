經營成本上升、健保給付下降，「只賣藥難以生存」的藥局恐怕越來越像雜貨店？
我們想讓你知道的是
租金、員工工資和物資購置費用都在上升，但健保對藥品的給付價格卻在下降，這讓藥局的經營更加艱難，讓許多藥局不得不依賴非藥品類銷售來維持營運成本，專業藥事服務成為次要考量。要解決這個問題，設置「藥品管理費」的給付或許是一個解方......
文：藥師公會全國聯合會
台灣藥師肩負著保障民眾用藥安全與健康的重任，但在現行的醫療制度與市場環境下，他們面臨著極大的挑戰。隨著大型連鎖藥局的興起和法規的嚴格化，傳統的社區藥局正承受著前所未有的壓力。從處方藥的調劑到藥物諮詢，藥師的工作範圍廣泛且專業，但這些專業服務的價值在健保給付中卻未得到充分的體現。
例如，隨著藥品市場的變化，許多藥局不得不依賴非藥品類的產品銷售來維持營運成本，專業的藥事服務往往成為次要考量。這不僅影響了藥師的專業發展，也可能影響到藥品的品質和用藥安全，同時，面對來自屈臣氏、康是美等大型藥妝連鎖的競爭，傳統藥局的生存空間進一步被壓縮。
而在醫療機構中的藥師，通常承擔著高強度的工作壓力，工作內容玲琅滿目，從處方審核、藥品管理，到病人諮詢等。然而他們面臨的挑戰並不僅僅來自工作本身，更來自於健保給付制度的種種限制。
挖東牆也補不到西牆？藥師給付的現況與問題
在現行的健保常態給付制度下，藥師主要從健保獲得兩種費用：調劑費和藥事服務費。然而，這些給付顯然不足以應對不斷上升的營運成本和專業服務的需求。
儘管藥事服務費在2021年有所調升，但這些調整似乎難以滿足社區藥局日益增加的營運壓力。此外，為了提升病人用藥安全，健保署要求藥局提升軟硬體配備，如加強VPN使用、檢視雲端藥歷等。然而，這些額外的要求並未見藥事服務費的對應提升，使得藥局在提升服務品質的同時，也增加了經濟負擔。
政府常常會表示，藥品管理的費用與成本已經被包在「調劑費」了，因此，造就了現行法規中沒有「藥品管理費」這個獨立項目。
政策建議：為藥師與公眾利益增設藥品管理費
在當前的健保給付制度下，藥師所面臨的經濟壓力和專業服務的挑戰是顯而易見的。為了更好地支持藥師的工作並保障民眾的用藥安全，以下是對健保給付制度的幾項建議：
首先，政府應該認識到藥局的營運不僅僅是商業行為，更是一項提供專業醫療服務的重要部分。因此，提高調劑費是必要的。這不僅能夠幫助藥局減輕經濟壓力，也能鼓勵藥師更加專注於專業服務的提供，避免過度依賴商業銷售。
其中，在分級醫療的推動下，社區藥師可以負擔醫院所釋出的處方，並領到合理的調劑費用；在醫院藥師方面，處方釋出，則回歸到臨床的急重罕難藥事照護，以解決醫院藥師負擔調劑導致的人力缺口。
其次，應當建立一個與藥價掛鉤的「藥品管理費」給付項目。隨著藥品管理法規如PIC-S和GDP變得更加嚴格，藥局不得不投入更多的資金來應對增加的文書工作、倉儲空間和其他相關設施的需求。這一切都意味著成本的增加，如租金、員工工資和物資購置費用都在上升。然而，與此同時，健保對藥品的給付價格卻在下降，這讓藥局的經營更加艱難。
目前，健保的給付制度以實際支出為基礎，但這並未充分考慮到藥局面臨的經營壓力。因此，我們建議應該根據藥品的價格，向藥師支付一定比例的藥品管理費。這種做法能夠確保藥師在管理藥品時得到合理的報酬，尤其是在面對不斷增加的成本時。如果只有成本上升而沒有相應的給付增加，這對藥師來說無疑是一種壓榨。
最後，考慮到管制藥品的特殊性和管理的複雜性，對這類藥品的管理費用應給予加倍的考量。管制藥品不僅管理規定嚴格，而且在操作上也需要更多的時間和精力。像是法規規定，部分管制藥品需要上鎖儲藏，甚至要每日頻繁盤點，相當耗費時間與人力。而若不小心出錯，面臨的是至少六萬以上的罰款。這樣的加倍給付才能夠合理補償藥師在管制藥品管理上所付出的額外心力。
總結來說，藥師在台灣醫療體系中扮演著極為重要的角色。為了確保藥師能夠持續提供高品質的專業服務，並保障民眾用藥的安全與有效，政府應當重新評估並調整健保的給付制度。這包括提高調劑費、設立藥品管理費，以及對管制藥品給予增額的管理費用。透過這些改革，可以期待藥師將在更好的環境下工作，同時也提升了整個社會的醫療服務品質。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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