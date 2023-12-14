經營成本上升、健保給付下降，「只賣藥難以生存」的藥局恐怕越來越像雜貨店？

文：藥師公會全國聯合會

台灣藥師肩負著保障民眾用藥安全與健康的重任，但在現行的醫療制度與市場環境下，他們面臨著極大的挑戰。隨著大型連鎖藥局的興起和法規的嚴格化，傳統的社區藥局正承受著前所未有的壓力。從處方藥的調劑到藥物諮詢，藥師的工作範圍廣泛且專業，但這些專業服務的價值在健保給付中卻未得到充分的體現。

例如，隨著藥品市場的變化，許多藥局不得不依賴非藥品類的產品銷售來維持營運成本，專業的藥事服務往往成為次要考量。這不僅影響了藥師的專業發展，也可能影響到藥品的品質和用藥安全，同時，面對來自屈臣氏、康是美等大型藥妝連鎖的競爭，傳統藥局的生存空間進一步被壓縮。

而在醫療機構中的藥師，通常承擔著高強度的工作壓力，工作內容玲琅滿目，從處方審核、藥品管理，到病人諮詢等。然而他們面臨的挑戰並不僅僅來自工作本身，更來自於健保給付制度的種種限制。

挖東牆也補不到西牆？藥師給付的現況與問題

在現行的健保常態給付制度下，藥師主要從健保獲得兩種費用：調劑費和藥事服務費。然而，這些給付顯然不足以應對不斷上升的營運成本和專業服務的需求。

儘管藥事服務費在2021年有所調升，但這些調整似乎難以滿足社區藥局日益增加的營運壓力。此外，為了提升病人用藥安全，健保署要求藥局提升軟硬體配備，如加強VPN使用、檢視雲端藥歷等。然而，這些額外的要求並未見藥事服務費的對應提升，使得藥局在提升服務品質的同時，也增加了經濟負擔。

政府常常會表示，藥品管理的費用與成本已經被包在「調劑費」了，因此，造就了現行法規中沒有「藥品管理費」這個獨立項目。

政策建議：為藥師與公眾利益增設藥品管理費

在當前的健保給付制度下，藥師所面臨的經濟壓力和專業服務的挑戰是顯而易見的。為了更好地支持藥師的工作並保障民眾的用藥安全，以下是對健保給付制度的幾項建議：

首先，政府應該認識到藥局的營運不僅僅是商業行為，更是一項提供專業醫療服務的重要部分。因此，提高調劑費是必要的。這不僅能夠幫助藥局減輕經濟壓力，也能鼓勵藥師更加專注於專業服務的提供，避免過度依賴商業銷售。

其中，在分級醫療的推動下，社區藥師可以負擔醫院所釋出的處方，並領到合理的調劑費用；在醫院藥師方面，處方釋出，則回歸到臨床的急重罕難藥事照護，以解決醫院藥師負擔調劑導致的人力缺口。

其次，應當建立一個與藥價掛鉤的「藥品管理費」給付項目。隨著藥品管理法規如PIC-S和GDP變得更加嚴格，藥局不得不投入更多的資金來應對增加的文書工作、倉儲空間和其他相關設施的需求。這一切都意味著成本的增加，如租金、員工工資和物資購置費用都在上升。然而，與此同時，健保對藥品的給付價格卻在下降，這讓藥局的經營更加艱難。

Photo Credit: 中央社

目前，健保的給付制度以實際支出為基礎，但這並未充分考慮到藥局面臨的經營壓力。因此，我們建議應該根據藥品的價格，向藥師支付一定比例的藥品管理費。這種做法能夠確保藥師在管理藥品時得到合理的報酬，尤其是在面對不斷增加的成本時。如果只有成本上升而沒有相應的給付增加，這對藥師來說無疑是一種壓榨。

最後，考慮到管制藥品的特殊性和管理的複雜性，對這類藥品的管理費用應給予加倍的考量。管制藥品不僅管理規定嚴格，而且在操作上也需要更多的時間和精力。像是法規規定，部分管制藥品需要上鎖儲藏，甚至要每日頻繁盤點，相當耗費時間與人力。而若不小心出錯，面臨的是至少六萬以上的罰款。這樣的加倍給付才能夠合理補償藥師在管制藥品管理上所付出的額外心力。

總結來說，藥師在台灣醫療體系中扮演著極為重要的角色。為了確保藥師能夠持續提供高品質的專業服務，並保障民眾用藥的安全與有效，政府應當重新評估並調整健保的給付制度。這包括提高調劑費、設立藥品管理費，以及對管制藥品給予增額的管理費用。透過這些改革，可以期待藥師將在更好的環境下工作，同時也提升了整個社會的醫療服務品質。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航