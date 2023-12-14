開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/14,
醫療

經營成本上升、健保給付下降，「只賣藥難以生存」的藥局恐怕越來越像雜貨店？

經營成本上升、健保給付下降，「只賣藥難以生存」的藥局恐怕越來越像雜貨店？
Photo Credit: 關鍵評論網記者邱宜君攝影

我們想讓你知道的是

租金、員工工資和物資購置費用都在上升，但健保對藥品的給付價格卻在下降，這讓藥局的經營更加艱難，讓許多藥局不得不依賴非藥品類銷售來維持營運成本，專業藥事服務成為次要考量。要解決這個問題，設置「藥品管理費」的給付或許是一個解方......

文：藥師公會全國聯合會

台灣藥師肩負著保障民眾用藥安全與健康的重任，但在現行的醫療制度與市場環境下，他們面臨著極大的挑戰。隨著大型連鎖藥局的興起和法規的嚴格化，傳統的社區藥局正承受著前所未有的壓力。從處方藥的調劑到藥物諮詢，藥師的工作範圍廣泛且專業，但這些專業服務的價值在健保給付中卻未得到充分的體現。

例如，隨著藥品市場的變化，許多藥局不得不依賴非藥品類的產品銷售來維持營運成本，專業的藥事服務往往成為次要考量。這不僅影響了藥師的專業發展，也可能影響到藥品的品質和用藥安全，同時，面對來自屈臣氏、康是美等大型藥妝連鎖的競爭，傳統藥局的生存空間進一步被壓縮。

而在醫療機構中的藥師，通常承擔著高強度的工作壓力，工作內容玲琅滿目，從處方審核、藥品管理，到病人諮詢等。然而他們面臨的挑戰並不僅僅來自工作本身，更來自於健保給付制度的種種限制。

挖東牆也補不到西牆？藥師給付的現況與問題

在現行的健保常態給付制度下，藥師主要從健保獲得兩種費用：調劑費和藥事服務費。然而，這些給付顯然不足以應對不斷上升的營運成本和專業服務的需求。

儘管藥事服務費在2021年有所調升，但這些調整似乎難以滿足社區藥局日益增加的營運壓力。此外，為了提升病人用藥安全，健保署要求藥局提升軟硬體配備，如加強VPN使用、檢視雲端藥歷等。然而，這些額外的要求並未見藥事服務費的對應提升，使得藥局在提升服務品質的同時，也增加了經濟負擔。

政府常常會表示，藥品管理的費用與成本已經被包在「調劑費」了，因此，造就了現行法規中沒有「藥品管理費」這個獨立項目。

政策建議：為藥師與公眾利益增設藥品管理費

在當前的健保給付制度下，藥師所面臨的經濟壓力和專業服務的挑戰是顯而易見的。為了更好地支持藥師的工作並保障民眾的用藥安全，以下是對健保給付制度的幾項建議：

首先，政府應該認識到藥局的營運不僅僅是商業行為，更是一項提供專業醫療服務的重要部分。因此，提高調劑費是必要的。這不僅能夠幫助藥局減輕經濟壓力，也能鼓勵藥師更加專注於專業服務的提供，避免過度依賴商業銷售。

其中，在分級醫療的推動下，社區藥師可以負擔醫院所釋出的處方，並領到合理的調劑費用；在醫院藥師方面，處方釋出，則回歸到臨床的急重罕難藥事照護，以解決醫院藥師負擔調劑導致的人力缺口。

其次，應當建立一個與藥價掛鉤的「藥品管理費」給付項目。隨著藥品管理法規如PIC-S和GDP變得更加嚴格，藥局不得不投入更多的資金來應對增加的文書工作、倉儲空間和其他相關設施的需求。這一切都意味著成本的增加，如租金、員工工資和物資購置費用都在上升。然而，與此同時，健保對藥品的給付價格卻在下降，這讓藥局的經營更加艱難。

5mnxnf5j00lrg2m7e3y5whzqnta3fz
Photo Credit: 中央社

目前，健保的給付制度以實際支出為基礎，但這並未充分考慮到藥局面臨的經營壓力。因此，我們建議應該根據藥品的價格，向藥師支付一定比例的藥品管理費。這種做法能夠確保藥師在管理藥品時得到合理的報酬，尤其是在面對不斷增加的成本時。如果只有成本上升而沒有相應的給付增加，這對藥師來說無疑是一種壓榨。

最後，考慮到管制藥品的特殊性和管理的複雜性，對這類藥品的管理費用應給予加倍的考量。管制藥品不僅管理規定嚴格，而且在操作上也需要更多的時間和精力。像是法規規定，部分管制藥品需要上鎖儲藏，甚至要每日頻繁盤點，相當耗費時間與人力。而若不小心出錯，面臨的是至少六萬以上的罰款。這樣的加倍給付才能夠合理補償藥師在管制藥品管理上所付出的額外心力。

總結來說，藥師在台灣醫療體系中扮演著極為重要的角色。為了確保藥師能夠持續提供高品質的專業服務，並保障民眾用藥的安全與有效，政府應當重新評估並調整健保的給付制度。這包括提高調劑費、設立藥品管理費，以及對管制藥品給予增額的管理費用。透過這些改革，可以期待藥師將在更好的環境下工作，同時也提升了整個社會的醫療服務品質。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。