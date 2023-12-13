「西方殖民主義」對中國人而言是否已走入歷史？我們正目擊港英制度遺留的明日黃花

文：盧斯達

「西方殖民主義」對中國人而言是否已走入歷史呢？雖然中國近二十年不斷崛起，最後引起整來西方深切憂慮「中國威脅」，進而去到美中脱鈎的討論、全球供應鏈去風險化的政策。

區議會選舉制度的背景是什麼？回到故事最初，英國用遠洋軍艦打開大清國門，強行將香港「開埠」，這一切被後來的國恥史觀提供了最初的動力。中國人近代的「百年國恥」（Century Of Humiliation） ，甚至中國的近代，由香港展開。

比起小小的香港，英國更在乎以後的中英關係及商貿大生意，而中國的鄧小平則表示「不收回香港，我就是李鴻章」（意指喪權辱國）。中英兩國在談判台反覆交鋒，中國在談判中強勢得手，成功獲英國歸還香港及九龍新界的主權，但英國撤出後，仍有義務和權利去持續監察香港易手後的情況，半年發表一次《香港問題半年報告》。這是當年過渡閉局的尾巴。

兩種香港觀察

自從2019年之後，英國政府在「半年報告書」的措詞越發強硬。英國政府在2023年下半年的報告，批評特區政府在國安法、傳媒、地區選舉、法律懲治等方面妨礙人權，違反當初的《中英聯合聲明》。

特區政府和中國外交部亦同樣每次嚴詞反駁，強調英國顛倒是非，認為英國在1997年之後就喪失香港主權和治權，甚至不存在監察權，並強調香港法律仍然保彰人權。

自1997年至2017年，英方的「半年報告書」是越後期越被部份網友挖苦。因為無論香港發生了什麼事情，以前的報告書結論仍然是「香港一國兩制沒有問題」，「整體運作正常」等等。

例如説2017年的時空，香港已經歷過立法會選舉首次有候選人被DQ（取消資格），其他影響 status quo的大事件亦不能盡錄，英國當時沒有在「半年報告」劣評現狀。西方各國基本上也是如此。

2019年之前，基於中西經貿政治關係十分緊密，中國又經歷了2008年以來的經濟擴張，香港以往作為一道籠罩中英關係的陰影，似乎早已翻過歷史一頁。中國未拿回的失土就只剩下台灣。

各界以為已解決的問題，其實未解決，而且問題惡化遠早於2019年。中英兩國政府圍繞「半年報告」的罵戰，雙方各自描繪的香港，其實是在討論：英國在香港的制度遺留，是利多於弊，還是弊多於利？在「國粹派」思想中，香港人及香港文化演變成如此排拒「中心」，變成「非我族類」的風氣，最終是源於英國殖民時期的管治和建設——例如當初立法會有一半的議席可以自由參選和選出，例如在主權移交前就存在已久的區議會。70、 80年代前後開始的香港民主實驗，其實就是將香港社會從一個待人救濟安置的難民社會，嘗試轉型為一個有自治能力的現代社區。

大致上香港人亦將80年代開始的連串民主實驗，視為香港人爭取民主的大敘事起點。這個「民主希望」在多年來不斷累積，跨越世代。實現民主的景願，亦在《中英聯合聲明》和《基本法》獲得承諾。因此2014年中國政府發出的《一國兩制白皮書》，即被不少香港人視為傳來普選夢碎消息，因為文件重申了特首候選人不能由普通公民提名的門檻，候選人需要獲得社會菁英組成的「選舉委員會」通過資格，不同各界多年的「真普選」想像。這夢想與現實的衝撞，觸發了全港多地持續81天的佔領運動。

埋下的不是炸彈，而是實驗

英國在香港留下了「炸彈」，使香港在移交給中國後一直出問題，一直是各界都聽過的。 97後不久就出現的亞洲金融風暴、高地價、甚至政府裡面從港英過渡到特區的高級公務員，都被説過是英國人埋下的炸彈。

事後看來，上述困難多數都可以克服過去。一直無法解決甚至越演越烈的「炸彈」、香港的無解黑洞，其實是港英在香港最後二、三十年的制度和精神建設。人們嘗過自治的味道，引起了跨世代的自治夢想。

雖然中國在70年代取代中華民國聯合國席位之後，就將澳門和香港踢出「殖民地」行列，使英國無法在香港複製其他殖民地自決的方案。中方也一直不歡迎香港總督（早至「楊慕琦計劃」）在香港推行自治及解殖工程，末代總督彭定康在政改問題同樣因為「過於進取」，增加選舉的民主成份而觸怒中方，曾被冠名「千古罪人」。

區議會實驗也是如此。在香港老牌政黨「香港民主民生協進會」（民協）的早期歷史，可以看到當時香港人經歷過的一整個特殊時代。

直至2019 - 2023年改制前的區議會，香港18區各有自己的區議會，由479名區議員組成，絕大部份由小選區選民，用簡單多數制直接選出。小選區的投票者可以少至數百至數千人。

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區議員職能非常廣泛。社區上各種有關市民福祉的事務都可以跟區議員扯上關係。從要求增加巴士線，到樓宇維修工程出問題。從老人需要申領福利、騙案受害、需要法律諮詢，到市民要反映意見給政府等等，都在區議員的業務範圍。

2010年以後，民選區議員也是選舉委員會一部份，可以「有權選特首」。區議員日常接觸大量地區市民，建立起衛星式的地區網絡，能為各種政治動員所用，一向是各大政黨和從政者希望掌握的地盤。政府要推出政策，也需要立法會及區議會議員幫助推銷到地區去。

根據民協早期創黨成員許錦成口述回憶（載於2017年嶺南大學《思想香港》第九期：民主迴歸與社會民主主義交錯下的民協），他嘗試將「社區工作」分為「社工式」和「參政式」，盤古初開，民協一開始的成員都不是專業從政者，不少只是普通居民。