「西方殖民主義」對中國人而言是否已走入歷史？我們正目擊港英制度遺留的明日黃花
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不只是香港的民主人士，連傳統建制政黨也要被迫轉型。區議員作為政府和市民間中介的位置，那種市民與區議員的傳統關係已在倒數當中。作為交易物的「蛇齋餅粽」還是會存在的，但會不會恢復當年的盛況？
文：盧斯達
「西方殖民主義」對中國人而言是否已走入歷史呢？雖然中國近二十年不斷崛起，最後引起整來西方深切憂慮「中國威脅」，進而去到美中脱鈎的討論、全球供應鏈去風險化的政策。
區議會選舉制度的背景是什麼？回到故事最初，英國用遠洋軍艦打開大清國門，強行將香港「開埠」，這一切被後來的國恥史觀提供了最初的動力。中國人近代的「百年國恥」（Century Of Humiliation） ，甚至中國的近代，由香港展開。
比起小小的香港，英國更在乎以後的中英關係及商貿大生意，而中國的鄧小平則表示「不收回香港，我就是李鴻章」（意指喪權辱國）。中英兩國在談判台反覆交鋒，中國在談判中強勢得手，成功獲英國歸還香港及九龍新界的主權，但英國撤出後，仍有義務和權利去持續監察香港易手後的情況，半年發表一次《香港問題半年報告》。這是當年過渡閉局的尾巴。
兩種香港觀察
自從2019年之後，英國政府在「半年報告書」的措詞越發強硬。英國政府在2023年下半年的報告，批評特區政府在國安法、傳媒、地區選舉、法律懲治等方面妨礙人權，違反當初的《中英聯合聲明》。
特區政府和中國外交部亦同樣每次嚴詞反駁，強調英國顛倒是非，認為英國在1997年之後就喪失香港主權和治權，甚至不存在監察權，並強調香港法律仍然保彰人權。
自1997年至2017年，英方的「半年報告書」是越後期越被部份網友挖苦。因為無論香港發生了什麼事情，以前的報告書結論仍然是「香港一國兩制沒有問題」，「整體運作正常」等等。
例如説2017年的時空，香港已經歷過立法會選舉首次有候選人被DQ（取消資格），其他影響 status quo的大事件亦不能盡錄，英國當時沒有在「半年報告」劣評現狀。西方各國基本上也是如此。
2019年之前，基於中西經貿政治關係十分緊密，中國又經歷了2008年以來的經濟擴張，香港以往作為一道籠罩中英關係的陰影，似乎早已翻過歷史一頁。中國未拿回的失土就只剩下台灣。
各界以為已解決的問題，其實未解決，而且問題惡化遠早於2019年。中英兩國政府圍繞「半年報告」的罵戰，雙方各自描繪的香港，其實是在討論：英國在香港的制度遺留，是利多於弊，還是弊多於利？在「國粹派」思想中，香港人及香港文化演變成如此排拒「中心」，變成「非我族類」的風氣，最終是源於英國殖民時期的管治和建設——例如當初立法會有一半的議席可以自由參選和選出，例如在主權移交前就存在已久的區議會。70、 80年代前後開始的香港民主實驗，其實就是將香港社會從一個待人救濟安置的難民社會，嘗試轉型為一個有自治能力的現代社區。
大致上香港人亦將80年代開始的連串民主實驗，視為香港人爭取民主的大敘事起點。這個「民主希望」在多年來不斷累積，跨越世代。實現民主的景願，亦在《中英聯合聲明》和《基本法》獲得承諾。因此2014年中國政府發出的《一國兩制白皮書》，即被不少香港人視為傳來普選夢碎消息，因為文件重申了特首候選人不能由普通公民提名的門檻，候選人需要獲得社會菁英組成的「選舉委員會」通過資格，不同各界多年的「真普選」想像。這夢想與現實的衝撞，觸發了全港多地持續81天的佔領運動。
埋下的不是炸彈，而是實驗
英國在香港留下了「炸彈」，使香港在移交給中國後一直出問題，一直是各界都聽過的。 97後不久就出現的亞洲金融風暴、高地價、甚至政府裡面從港英過渡到特區的高級公務員，都被説過是英國人埋下的炸彈。
事後看來，上述困難多數都可以克服過去。一直無法解決甚至越演越烈的「炸彈」、香港的無解黑洞，其實是港英在香港最後二、三十年的制度和精神建設。人們嘗過自治的味道，引起了跨世代的自治夢想。
雖然中國在70年代取代中華民國聯合國席位之後，就將澳門和香港踢出「殖民地」行列，使英國無法在香港複製其他殖民地自決的方案。中方也一直不歡迎香港總督（早至「楊慕琦計劃」）在香港推行自治及解殖工程，末代總督彭定康在政改問題同樣因為「過於進取」，增加選舉的民主成份而觸怒中方，曾被冠名「千古罪人」。
區議會實驗也是如此。在香港老牌政黨「香港民主民生協進會」（民協）的早期歷史，可以看到當時香港人經歷過的一整個特殊時代。
直至2019 - 2023年改制前的區議會，香港18區各有自己的區議會，由479名區議員組成，絕大部份由小選區選民，用簡單多數制直接選出。小選區的投票者可以少至數百至數千人。
區議員職能非常廣泛。社區上各種有關市民福祉的事務都可以跟區議員扯上關係。從要求增加巴士線，到樓宇維修工程出問題。從老人需要申領福利、騙案受害、需要法律諮詢，到市民要反映意見給政府等等，都在區議員的業務範圍。
2010年以後，民選區議員也是選舉委員會一部份，可以「有權選特首」。區議員日常接觸大量地區市民，建立起衛星式的地區網絡，能為各種政治動員所用，一向是各大政黨和從政者希望掌握的地盤。政府要推出政策，也需要立法會及區議會議員幫助推銷到地區去。
根據民協早期創黨成員許錦成口述回憶（載於2017年嶺南大學《思想香港》第九期：民主迴歸與社會民主主義交錯下的民協），他嘗試將「社區工作」分為「社工式」和「參政式」，盤古初開，民協一開始的成員都不是專業從政者，不少只是普通居民。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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