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2023/12/12,
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台北101跨年煙火搶先看：首度採用日本彩虹煙火綻放300秒，預估跨年人潮恢復疫前水準

台北101跨年煙火搶先看：首度採用日本彩虹煙火綻放300秒，預估跨年人潮恢復疫前水準
Photo Credit: 台北101 

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台北101董事長張學舜致詞表示，今年煙火主題為「彩色世界 COLORFUL WORLD」，象徵台灣文明多采多姿，及人類迎向繽紛色彩、充滿希望的2024年；他強調，無論哪一世代、哪一族群到台灣，大家共同打造的當代文明，成就多采多姿的彩色世界。

（中央社）年末將至，台北101今（12）日宣布，今年跨年煙火規劃總長300秒，約1萬6000發的煙火展演，並首次採用日本百年彩色煙火，預估跨年夜吸引百萬人潮同樂，恢復疫前水準。

台北101今日舉行2024跨年煙火記者會，台北101董事長張學舜致詞表示，今年煙火主題為「彩色世界 COLORFUL WORLD」，象徵台灣文明多采多姿，及人類迎向繽紛色彩、充滿希望的2024年；他強調，無論哪一世代、哪一族群到台灣，大家共同打造的當代文明，成就多采多姿的彩色世界。

張學舜指出，台北101跨年煙火並不在台北101業務範圍內，透過募款方式舉辦「世界最高的公益活動」，獲得行政院、觀光署、中華電信、證交所等單位支持，不擔憂經費問題，籌備半年打造出跨年煙火，相信加上市府主辦音樂會，信義區將成歡樂跨年所在，歡迎全球旅客來台灣欣賞。

台北101表示，今年跨年煙火規劃總長300秒，約1萬6000發的煙火展演，除了台灣的優質煙火，並首次採用日本百年彩色煙火。

行政院副院長鄭文燦致詞表示，台北101大樓跨年煙火不只是所有人成長記憶，也是國際媒體跨年倒數不可或缺的一站，通常雪梨煙火綻放後，接著便輪到台北101，也讓台灣成為世界跨年倒數必看煙火，是台灣的魅力。

他強調，到台灣旅遊，101這站可不能忽略，今年觀光客600萬目標12月中應能達成，希望促進觀光更多元、深度，讓民眾多花一點時間認識台灣，未來也會和101有更好合作。此外，這次煙火是2004年到現在首次和日本廠商合作，代表日台友情，相信會非常精彩。

台北101表示，跨年前台北101周圍的飯店早被國內外旅客預訂，遊客湧入不僅促進區域經濟，更帶動其他縣市的消費；「台北101跨年煙火」與「新年驚豔101」雙跨年策展將為台北市及台灣觀光產業帶來龐大經濟效益。

根據過往煙火預算，由於今年沒有T-Pad燈網，今年煙火花費估計約新台幣2000萬元。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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