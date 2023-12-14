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TNL+ 2023/12/14,
歐洲

PISA評比德國三分之一學生缺乏基本數學運算能力，對這個高科技工業國家簡直是場災難

PISA評比德國三分之一學生缺乏基本數學運算能力，對這個高科技工業國家簡直是場災難
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

德國在疫情期間，學生停課沒法上學，學校一時之間也沒有足夠的平板電腦可供回家學習，老師更不知如何線上教學，這些都是學生學習下滑的主要因素。對於當年要應付大考的學生來說，更有巨大的學習困難。

學習評比德國競爭力下滑

2023年12月公布2022年PISA的學習評鑑，這個是全世界公認最具有公信力的經濟合作發展組織（OECD），每三年舉辦一次的國際學生能力評量計畫（PISA，Programme for International Student Assessment），評量對象是15歲的學生，測驗科目包括數學、科學及閱讀，同時他們也做全世界各國學生學習評比。

德國這次的分數各方面都低於平均值，教育人士一片愁雲慘霧。自從參加自2001的PISA評比以後，德國對於這項評比就只能以震驚到顫抖來形容，因為2001年的評比德國成績全都在平均值500以下（閱讀：484數學：490科學 487），從那時候起力圖振作，在過去20年的努力中，曾於2006至2015年有超過高於平均值，最高在2015年閱讀來到509，2012年數學來到514、科學524的成績。

在疫情之後，原本PISA評比是2021年舉行，但因疫情之故而延遲一年於2022年做評比，評比的學生是2006年出生的學生。今年德國評比成績數學475（2018年：500）、閱讀480（2018年：498）、科學492（2018年：503），評比出來德國有三分之一的學生沒有基本的數學運算能力，有四分之一的人閱讀能力嚴重不足，並有五分之一的學生科學常識匱乏，這些情況都將造成他們在未來無法有能力找到工作。

這樣的結果，對德國這個依賴高科技的工業國家而言，簡直就是個災難。

德國在疫情期間，學生停課沒法上學，學校一時之間也沒有足夠的平板電腦可供回家學習，老師更不知如何線上教學，這些都造成學生學習下滑的主要因素。對於當年要應付大考的學生來說，更有巨大的學習困難。

部分德國老師不管學生死活，拒絕用電腦線上上課，即使學生連署要求學校，也仍無法改變，因此也造成當年升大學的大考成績慘不卒睹，部分科目需要加分才能有一定比例的學生可升學。

相較台灣，台灣的學習在疫情時間停課相對短，停課時亦有數位化學習工具補足，隨即無縫接軌學習，即使在全球學習分數平均退步4到17分的情況下，台灣學生的學習表現卻更為亮眼。

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