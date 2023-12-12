上海交通大學新加坡辦學30週年慶典暨安泰亞太論壇（三）順利舉行

新加坡2023年12月12日 /美通社/ -- 2023年12月9日，上海交通大學新加坡辦學30週年慶典暨第三屆安泰亞太論壇在新加坡隆重舉行，本次活動由上海交通大學新加坡研究生院、安泰經濟與管理學院主辦，安泰亞太中心承辦，第一財經、一財全球作為戰略合作媒體，中資企業（新加坡）協會作為戰略合作夥伴，同時還得到了美的電器（新加坡）、Sembcorp Industries、中國銀行新加坡分行、中國電信亞太有限公司、浦發銀行新加坡分行的大力支持，新華網新加坡頻道等多家媒體的支持。中華人民共和國駐新加坡大使館公使銜參贊（教育）韓駿，上海交大校董、風和投資管理公司創始合夥人吳炯，中資企業（新加坡）協會名譽會長、中國銀行新加坡分行行長程軍，中資企業（新加坡）協會秘書長、中國貿促會駐新加坡代表處總代表付曉輝，上海交大副校長奚立峰，財務與計劃處處長王光艷，安泰經濟與管理學院院長陳方若，新加坡研究生院院長彭穎紅，南洋社會科學學院執行院長吳野等各級領導嘉賓、新加坡當地企業代表、社會賢達、合作院校代表、交大師生校友代表等共襄盛舉，回顧新加坡30年辦學歷程，見證新址揭幕，暢談未來發展。

韓駿公參在致辭中表示30年前，上海交通大學秉持開拓進取之心、擁有敢為人先之志，積極吸納國際先進教育理念、融入國際教育體系，是中國教育改革的排頭兵，率先在新加坡開辦工商管理碩士課程，上海交大新加坡研究生院是中國高校在海外設立的首個研究生院，這一創舉不僅是中國高校海外辦學的里程碑，也是中新教育合作的典範。30年來，上海交大在新加坡培養了超過800名具有國際視野和創新能力的商業人才，這些校友在新加坡乃至世界各地發揮著積極的作用，上海交大代表中國在東南亞、在新加坡發出了中國高等教育的聲音，彰顯了中國高等教育的實力與魅力，為中新兩國之間的人文交流搭建了橋樑，為中新兩國的友好交往和務實合作注入了新的活力，為推動亞太地區經濟社會的發展做出了重要貢獻。

奚立峰副校長指出，作為中國高等教育首次走出國門的嘗試，上海交大在新加坡積累了良好的辦學基礎，在東南亞各界築起了繁榮與文明的交流之橋。他向在新加坡辦學項目中做出貢獻的各界人士、教職員工和學生表示感謝，並表示上海交大將進一步深化與新加坡政、學、商、媒各界的互惠合作，著眼於未來世界經濟與社會發展，結合中外高等教育優勢，融合中外教育特色，將上海交通大學新加坡研究生院建設為國際人才高地和展現交大形象、推動中國國際合作的重要窗口。學校將牢記高等教育的使命和責任，進一步加強兩國之間的科教文化交流，不斷探索創新合作模式，為學生提供更多國際化、多元化的學習機會，培養更多具有國際視野和全球胸懷的領軍人才。

安泰經濟與管理學院院長陳方若詳細介紹了安泰經管學院的發展歷程、行業研究戰略，特別強調了國際化辦學對安泰發展的重要性。1993年，上海交大在新加坡開辦工商管理碩士（MBA）班，新加坡辦學30年的歷程正是踐行國際化戰略最好的例證。安泰亞太中心自2019年揭牌成立後作為安泰國際化戰略東南亞支點，加強與當地協會、媒體、企業、院校、教育組織等的深度合作，取得了不錯的成績。展望未來，安泰亞太中心在「五個融合」—— 融合東西方智慧、融合理論與實踐、融合中英雙語、融合交大科創、融合交大理工優勢的新發展理念引領下，致力於推動扎根星洲三十載的交大新加坡辦學項目再啟東盟新徵程，未來辦學更加規範化和體系化。

三十載根深葉茂，三十載海納江河。慶典中上海交通大學安泰亞太中心新址在韓駿公參、奚立峰副校長、吳炯先生、王光艷處長、彭穎紅院長和陳方若院長共同見證下隆重啟用。

三十載合作發展，三十載共創未來。在慶典上舉行了安泰經濟與管理學院與中資企業（新加坡）協會的戰略合作協議簽訂儀式。

三十載立德樹人，三十載培根鑄魂。會上舉行了行業導師頒證儀式，以行業作為載體，建立起多元的價值體系。上海交大校董吳炯，特海國際控股董事長、海底撈國際控股董事、新加坡中華總商會常務董事、新加坡江蘇會會長周兆呈，新加坡勝科集團執行副總裁陳清源，大華銀行環球經濟與市場研究主管兼執行董事全德健，交通銀行新加坡分行前行長曲忠慶，磐閤家族辦公室創辦人顏懷江，凱瑞奧信（Carey Olsen）律師事務所新加坡辦公室合夥人王怡佶和浦發銀行新加坡分行行長徐俊八位嘉賓受聘為行業導師。

華章新啟，未來可期。面向未來，學院將著眼於未來世界的經濟與社會發展，結合中外高等教育優勢，融合中外教育特色，全方位開展人才培養、科學研究及全球文化交流，吸引全球英才，培養國際精英，展現交大形象，傳播中華文明。

交大安泰潘英麗教授在本屆安泰亞太論壇上做了題為《不確定環境下東盟的可持續發展》的主旨演講，她從全球經濟環境的複雜變化入手，分析了當下的國際環境對區域可持續發展提出了哪些要求，並且展望了中國與東盟合作的新前景。

隨後舉行的圓桌論壇由第一財經電視製作人尹凡主持，新加坡勝科集團執行副總裁陳清源、新報業媒體華文媒體集團新晨業管理咨詢總經理顧功壘、新加坡MM2全亞控股CEO章能容、上海交大新加坡研究生院院長彭穎紅和上海交大安泰經濟與管理學院副院長尹海濤圍繞「不確定環境下東盟的可持續發展」進行了深入交流探討。

山水相連，血脈相通，務實發展，開創未來。安泰亞太中心將秉持學院「縱橫交錯、知行合一」戰略引領，深耕東盟MBA項目建設，搭建東盟企業高管學習交流平台，推出EMBA、高管教育項目，邀請交大及合作院校知名專家大咖，分享經濟、金融、科創和全球治理等領域的優秀經驗，凝思匯智，共同描繪「一帶一路」高等教育新藍圖。

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