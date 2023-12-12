開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/12,
美加

美國會議員要求哈佛大學校長下台：700名教職員連署力挺留任、堅決反對政治干預校園

美國會議員要求哈佛大學校長下台：700名教職員連署力挺留任、堅決反對政治干預校園
哈佛大學校長蓋伊5日至眾議院出席針對校園反猶主義抬頭的聽證會｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

上週，哈佛大學、賓州大學與麻省理工學院3所大學的校長因為在反猶聽證會上閃躲問題的表現，而遭到外界要求下台。週一700多名哈佛大學教職員透過連署向董事會表示，他們堅決反對政治壓力侵蝕校園學術自由，影響校長蓋伊的去留。

哈佛校長蓋伊（Claudine Gay）7月甫上任便深陷反猶風波，在哈佛大學召開董事會決定蓋伊去留之際，有700多名哈佛教職員連署力挺蓋伊，並向董事會表明捍衛大學獨立、學術自主的堅定意志。蓋伊因上週在聽證會的表現而飽受哈佛學生團體與政界批評，他也在事後針對未在聽證會上表明立場而道歉。

哈佛教職員反對外力干預校園自主

美國大學校園反猶主義情緒日益高漲，哈佛大學、賓州大學與麻省理工學院3所大學的校長上週二（5日）結束反猶聽證會後，遭到外界強烈批評，甚至有74名國會議員要求3位校長辭職。賓州大學校長麥吉爾（Elizabeth Magill）已於9日自行請辭，而哈佛董事會（Harvard Corporation）11日晚間召開會議，討論是否保留蓋伊校長職務。

在哈佛董事會召開前，有700多名教職員連署力挺蓋伊，要求董事會捍衛大學獨立性，並堅決反對政治壓力侵蝕校園學術自由。帶頭連署的歷史系教授彭斯拉（Derek J. Penslar）表示，並非所有參與連署的教職員都贊同蓋伊的領導能力以及他在聽證會證詞，但教職員們一致認為，大學管理階層的決策不應受政客或校友指揮。

政府系教授伊諾斯（Ryan D. Enos）表示，董事會必須抵制來自外界的壓力。他說，「我們希望董事會公開聲明，他們支持蓋伊繼續領導哈佛，以及保障教職員和學生自由探究問題的權利。」

蓋伊事後就聽證會言論道歉

美國眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）5日在聽證會上詢問蓋伊，「校內學生號召及呼籲進行猶太人屠殺是否已經違反學校規定？」蓋伊當時回應，這取決於具體情況，「反猶太主義言論如果付諸實行，就有可能涉及霸凌、騷擾或是恐嚇。」這番證詞後來引發外界抨擊，認為蓋伊試圖迴避問題，之後更是遭到白宮譴責。

除了蓋伊，賓州大學校長麥吉爾、麻省理工學院校長科爾布斯（Sally Kornbluth）在聽證會上閃爍其詞的表現，同樣也受到外界批評。為此，麥吉爾選擇請辭賓州大學校長一職，而眾議員斯特凡尼克則在X評論，「一張（骨牌）倒下了，還有兩張。」不過，麻省理工學院早已在7日透過聲明表示，將全力支持科爾布斯。

蓋伊8日接受哈佛大學學生媒體《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）採訪時，為他在聽證會的言論道歉。蓋伊坦言，當時他陷入了一場政策和程序的激烈交流，因而未能傳遞真相。

蓋伊指出，「在聽證會當時，我本應展現足夠理智回歸到我的指導原則，即任何針對猶太裔學生的暴力與威脅言論，在哈佛沒有容身之處。」他最後強調，他對他的言論放大了學生的痛苦感到後悔與難過。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。