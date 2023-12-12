美國會議員要求哈佛大學校長下台：700名教職員連署力挺留任、堅決反對政治干預校園

哈佛校長蓋伊（Claudine Gay）7月甫上任便深陷反猶風波，在哈佛大學召開董事會決定蓋伊去留之際，有700多名哈佛教職員連署力挺蓋伊，並向董事會表明捍衛大學獨立、學術自主的堅定意志。蓋伊因上週在聽證會的表現而飽受哈佛學生團體與政界批評，他也在事後針對未在聽證會上表明立場而道歉。

哈佛教職員反對外力干預校園自主

美國大學校園反猶主義情緒日益高漲，哈佛大學、賓州大學與麻省理工學院3所大學的校長上週二（5日）結束反猶聽證會後，遭到外界強烈批評，甚至有74名國會議員要求3位校長辭職。賓州大學校長麥吉爾（Elizabeth Magill）已於9日自行請辭，而哈佛董事會（Harvard Corporation）11日晚間召開會議，討論是否保留蓋伊校長職務。

在哈佛董事會召開前，有700多名教職員連署力挺蓋伊，要求董事會捍衛大學獨立性，並堅決反對政治壓力侵蝕校園學術自由。帶頭連署的歷史系教授彭斯拉（Derek J. Penslar）表示，並非所有參與連署的教職員都贊同蓋伊的領導能力以及他在聽證會證詞，但教職員們一致認為，大學管理階層的決策不應受政客或校友指揮。

政府系教授伊諾斯（Ryan D. Enos）表示，董事會必須抵制來自外界的壓力。他說，「我們希望董事會公開聲明，他們支持蓋伊繼續領導哈佛，以及保障教職員和學生自由探究問題的權利。」

蓋伊事後就聽證會言論道歉

美國眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）5日在聽證會上詢問蓋伊，「校內學生號召及呼籲進行猶太人屠殺是否已經違反學校規定？」蓋伊當時回應，這取決於具體情況，「反猶太主義言論如果付諸實行，就有可能涉及霸凌、騷擾或是恐嚇。」這番證詞後來引發外界抨擊，認為蓋伊試圖迴避問題，之後更是遭到白宮譴責。

除了蓋伊，賓州大學校長麥吉爾、麻省理工學院校長科爾布斯（Sally Kornbluth）在聽證會上閃爍其詞的表現，同樣也受到外界批評。為此，麥吉爾選擇請辭賓州大學校長一職，而眾議員斯特凡尼克則在X評論，「一張（骨牌）倒下了，還有兩張。」不過，麻省理工學院早已在7日透過聲明表示，將全力支持科爾布斯。

蓋伊8日接受哈佛大學學生媒體《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）採訪時，為他在聽證會的言論道歉。蓋伊坦言，當時他陷入了一場政策和程序的激烈交流，因而未能傳遞真相。

蓋伊指出，「在聽證會當時，我本應展現足夠理智回歸到我的指導原則，即任何針對猶太裔學生的暴力與威脅言論，在哈佛沒有容身之處。」他最後強調，他對他的言論放大了學生的痛苦感到後悔與難過。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範