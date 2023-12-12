大谷翔平每年僅領200萬美元，剩餘6.8億10年後入帳：避開高稅率也省下奢侈稅

合約期每年僅領200萬美元，剩餘6.8億10年後入帳

（中央社）美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下7億美元（約新台幣220億元）10年合約，但這10年他只先領2000萬美元，剩下6.8億美元將自2034年至2043年無息支付。

根據《美聯社》消息，大谷翔平本月9日與道奇達成的協議是年薪7000萬美元，但每年薪水中有6800萬美元是無息遞延，要自2034年至2043年的每年7月1日分期平均支付。

美國《哥倫比亞廣播公司運動網》（CBS Sports）報導，據說延遲支付是大谷的想法，他希望讓道奇有更多花錢在球隊上的餘裕。一名消息人士告訴MLB官方網站，延遲支付「主要是為了讓球隊在場上贏球，因為最重要的是他想贏」。

大谷翔平的合約，加上貝茲（Mookie Betts）和弗利曼（Freddie Freeman）的合約，使得道奇對這3名球員的延遲付款總額在2033年到2044年增至8.57億美元。

貝茲的合約是自2021年到2032年，金額為3.65億美元，其中包括應於2033年到2044年支付的1.15億美元延遲支付薪資，以及應於2033年到2035年支付的最後500萬美元簽約獎金。

弗利曼的合約為期6年、價值1.62億美元，時間是2022年到2027年，其中包括應於2028年到2040年支付的5700萬美元延遲付款。

道奇隊延遲付款的高峰將在2038年和2039年，屆時球隊須付給3人8300萬美元；另外還有2040年，屆時金額高達8400萬美元。加州居民所得最高稅率為13.3%。大谷翔平領取剩餘巨額薪資時，可能已不住在美國，預料可獲得稅務優惠。

The Los Angeles Dodgers have signed two-time American League Most Valuable Player Shohei Ohtani to a 10-year contract. pic.twitter.com/mggYwgp01i — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) December 12, 2023

薪資延遲支付可節稅，道奇省奢侈稅還能補強

（中央社）大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下10年7億美元的史上最大筆合約，今天美國媒體透露，其中有高達6億8000萬美元是延遲支付，不僅讓道奇隊可減少奢侈稅的支出，也可以有薪資空間補強，大谷還能省稅金，堪稱雙贏。

洛杉磯道奇隊今天在官網正式宣布簽下大谷翔平，未來將穿上背號17號的球衣。美國媒體「運動員（The Athletic）披露，大谷這筆總額高達7億美元（約新台幣220億元）的合約中，他每年只領200萬美元，等於有多達6億8000萬美元將會延遲支付，在2034年到2043年間支付。

大谷簽下這筆史上最大額的合約，又附帶了史上最大筆的延遲支付薪資，前美國職棒雜誌總編輯張聰富表示，這是一個雙贏的局面。

張聰富指出，延遲支付會影響到合約淨現值（Net present value），也就是奢侈稅團隊薪資的平均年薪額度。

張聰富說，大谷原本的平均年薪為7000萬美元，因為大量延遲支付的關係，所以合約淨現值經計算後，大約為10年4億6000萬美元，平均年薪為4600萬美元，等於幫道奇隊在奢侈稅團隊薪資上省了2400萬美元，不僅球隊可以避稅，也還有足夠的金額可以補強，對於未來想爭取日本強投山本由伸或是自由球員史奈爾（Blake Snell），都有幫助。

而對於大谷本身而言，張聰富說，大谷在合約期間每年只拿200萬美元，等於已經先省下在其他州比賽時的稅金；再加上未來支領的薪額稅率會視大谷所在地而定，如果大谷在支領時已不在加州，還可以避掉加州高昂的稅率。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範