開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/12,
運動

大谷翔平每年僅領200萬美元，剩餘6.8億10年後入帳：避開高稅率也省下奢侈稅

大谷翔平每年僅領200萬美元，剩餘6.8億10年後入帳：避開高稅率也省下奢侈稅
Photo Credit: MLB X

我們想讓你知道的是

洛杉磯道奇隊今天在官網正式宣布簽下大谷翔平，雙方協議為期10年、年薪7000萬美元的合約。不過美國媒體披露，大谷翔平每年只會領200萬美元，10年共計2000萬，剩餘6.8億美則會在2034年到2043年間支付。如此一來，大谷不僅能省稅金，道奇隊還能減少奢侈稅支出，也可以有薪資空間補強，堪稱雙贏。

合約期每年僅領200萬美元，剩餘6.8億10年後入帳

（中央社）美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下7億美元（約新台幣220億元）10年合約，但這10年他只先領2000萬美元，剩下6.8億美元將自2034年至2043年無息支付。

根據《美聯社》消息，大谷翔平本月9日與道奇達成的協議是年薪7000萬美元，但每年薪水中有6800萬美元是無息遞延，要自2034年至2043年的每年7月1日分期平均支付。

美國《哥倫比亞廣播公司運動網》（CBS Sports）報導，據說延遲支付是大谷的想法，他希望讓道奇有更多花錢在球隊上的餘裕。一名消息人士告訴MLB官方網站，延遲支付「主要是為了讓球隊在場上贏球，因為最重要的是他想贏」。

大谷翔平的合約，加上貝茲（Mookie Betts）和弗利曼（Freddie Freeman）的合約，使得道奇對這3名球員的延遲付款總額在2033年到2044年增至8.57億美元。

貝茲的合約是自2021年到2032年，金額為3.65億美元，其中包括應於2033年到2044年支付的1.15億美元延遲支付薪資，以及應於2033年到2035年支付的最後500萬美元簽約獎金。

弗利曼的合約為期6年、價值1.62億美元，時間是2022年到2027年，其中包括應於2028年到2040年支付的5700萬美元延遲付款。

道奇隊延遲付款的高峰將在2038年和2039年，屆時球隊須付給3人8300萬美元；另外還有2040年，屆時金額高達8400萬美元。加州居民所得最高稅率為13.3%。大谷翔平領取剩餘巨額薪資時，可能已不住在美國，預料可獲得稅務優惠。

薪資延遲支付可節稅，道奇省奢侈稅還能補強

（中央社）大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下10年7億美元的史上最大筆合約，今天美國媒體透露，其中有高達6億8000萬美元是延遲支付，不僅讓道奇隊可減少奢侈稅的支出，也可以有薪資空間補強，大谷還能省稅金，堪稱雙贏。

洛杉磯道奇隊今天在官網正式宣布簽下大谷翔平，未來將穿上背號17號的球衣。美國媒體「運動員（The Athletic）披露，大谷這筆總額高達7億美元（約新台幣220億元）的合約中，他每年只領200萬美元，等於有多達6億8000萬美元將會延遲支付，在2034年到2043年間支付。

大谷簽下這筆史上最大額的合約，又附帶了史上最大筆的延遲支付薪資，前美國職棒雜誌總編輯張聰富表示，這是一個雙贏的局面。

張聰富指出，延遲支付會影響到合約淨現值（Net present value），也就是奢侈稅團隊薪資的平均年薪額度。

張聰富說，大谷原本的平均年薪為7000萬美元，因為大量延遲支付的關係，所以合約淨現值經計算後，大約為10年4億6000萬美元，平均年薪為4600萬美元，等於幫道奇隊在奢侈稅團隊薪資上省了2400萬美元，不僅球隊可以避稅，也還有足夠的金額可以補強，對於未來想爭取日本強投山本由伸或是自由球員史奈爾（Blake Snell），都有幫助。

而對於大谷本身而言，張聰富說，大谷在合約期間每年只拿200萬美元，等於已經先省下在其他州比賽時的稅金；再加上未來支領的薪額稅率會視大谷所在地而定，如果大谷在支領時已不在加州，還可以避掉加州高昂的稅率。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。