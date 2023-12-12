緬甸取代阿富汗成最大鴉片生產國， 政局動盪促使農民改種罌粟
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自2021年緬甸軍方發動政變奪權以來，當地合法經濟活動就不斷因衝突和動盪遭受破壞，促使農民在2022年底決定種植更多罌粟。緬甸的「鴉片經濟」總值估計增加到10億美元至24億美元之間，相當於緬甸2022年國內生產毛額（GDP）的1.7%至4.1%。
聯合國今天公布2023年東南亞鴉片調查報告（Southeast Asia Opium Survey 2023），顯示緬甸如今已經取代阿富汗，成為全球第一大鴉片生產國。報告指出，這是因為阿富汗面臨國內政治動盪以及「塔利班」（Taliban）政府取締鴉片交易，導致鴉片生產大幅下降。該報告估計，緬甸今年生產約1080公噸鴉片，即海洛因的必要原料，估計緬甸去年生產了790公噸鴉片。
綜合外媒報導，聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime，UNODC）報告稱，2022年塔利班禁毒後，阿富汗鴉片種植面積下降了95%，導致全球鴉片供應轉向緬甸。
報告指出，自2021年緬甸軍方發動政變奪權以來，當地合法經濟活動就不斷因衝突和動盪遭受破壞，市場障礙重重、國家基礎建設不佳和失控的通貨膨脹，似乎在很大程度上促使農民在2022年底決定種植更多罌粟。
目前，緬甸農民的罌粟種植收入增加了約75%，罌粟花的平均價格已達到每公斤約355美元（新台幣11175元），種植面積年增 18%，從40100公頃增加到47000公頃，潛在產量提高自2001年以來的最高水平。
聯合國毒品暨犯罪問題辦公室區域代表道格拉斯（Jeremy Douglas）說：「緬甸於2021年2月發生軍事政變，當地出現經濟、安全和治理上的混亂，不斷促使偏遠地區的農民改種鴉片以謀生計。」
據報導，鴉片種植面積擴大最多的是緬甸撣邦北部邊境地區，其次是欽邦和克欽邦。隨著投資增加及耕種技術進步，例如改善灌溉，使得緬甸的罌粟種植方式愈來愈進步，從而提升了鴉片產量16%，達到每公頃22.9公斤。鴉片擴大種植助長了緬甸日益惡化的非法經濟，其中包括高水平的合成毒品生產和販毒，以及洗錢和有組織犯罪經營的網路詐騙中心等其他犯罪活動。
聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，緬甸的「鴉片經濟」總值估計增加到10億美元至24億美元之間，相當於緬甸2022年國內生產毛額（GDP）的1.7%至4.1%。
報告中也說，緬甸、寮國、泰國的「金三角」邊境地帶長期是非法毒品製造和走私的溫床，尤其是甲基安非他命和鴉片。
阿富汗曾是全球最大鴉片生產國，但罌粟栽種量在塔利班矢言終結非法毒品製造後暴跌。
聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，塔利班去年4月禁止種植罌粟，阿富汗的鴉片產量於是驟減約95%至330公噸左右。罌粟去年幾乎占阿富汗農業總產值的三分之一，但種植面積已從去年底的23萬3000公頃縮小到今年的10800公頃。
報導指出，分析員指出，緬甸軍政府沒有認真要終結規模達數十億美元的鴉片交易。
緬甸中央藥物濫用管制委員會（Central Committeeon Drug Abuse Control）主席今年稍早罕見坦承打擊鴉片交易的行動徒勞無功。
新聞來源
- War-wracked Myanmar is now the world’s top opium producer, surpassing Afghanistan, says UN agency（美聯社）
- Myanmar is now world's largest source of opium, UN says（路透社）
延伸閱讀
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- 「我12歲，唯一夢想是離婚」阿富汗童婚現象急遽攀升，世界展望會籲大眾勿忘阿富汗，伸援阿富汗女童教育
- 塔利班新規：阿富汗女性外出需「覆蓋全身」，若違規男性監護人將受到警告甚至監禁
- 聯合國：緬甸寮國罌粟種植量創新高 柬埔寨漁民反寮國水壩
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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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