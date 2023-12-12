緬甸取代阿富汗成最大鴉片生產國， 政局動盪促使農民改種罌粟

聯合國今天公布2023年東南亞鴉片調查報告（Southeast Asia Opium Survey 2023），顯示緬甸如今已經取代阿富汗，成為全球第一大鴉片生產國。報告指出，這是因為阿富汗面臨國內政治動盪以及「塔利班」（Taliban）政府取締鴉片交易，導致鴉片生產大幅下降。該報告估計，緬甸今年生產約1080公噸鴉片，即海洛因的必要原料，估計緬甸去年生產了790公噸鴉片。

綜合外媒報導，聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime，UNODC）報告稱，2022年塔利班禁毒後，阿富汗鴉片種植面積下降了95%，導致全球鴉片供應轉向緬甸。

報告指出，自2021年緬甸軍方發動政變奪權以來，當地合法經濟活動就不斷因衝突和動盪遭受破壞，市場障礙重重、國家基礎建設不佳和失控的通貨膨脹，似乎在很大程度上促使農民在2022年底決定種植更多罌粟。

目前，緬甸農民的罌粟種植收入增加了約75%，罌粟花的平均價格已達到每公斤約355美元（新台幣11175元），種植面積年增 18%，從40100公頃增加到47000公頃，潛在產量提高自2001年以來的最高水平。

聯合國毒品暨犯罪問題辦公室區域代表道格拉斯（Jeremy Douglas）說：「緬甸於2021年2月發生軍事政變，當地出現經濟、安全和治理上的混亂，不斷促使偏遠地區的農民改種鴉片以謀生計。」

據報導，鴉片種植面積擴大最多的是緬甸撣邦北部邊境地區，其次是欽邦和克欽邦。隨著投資增加及耕種技術進步，例如改善灌溉，使得緬甸的罌粟種植方式愈來愈進步，從而提升了鴉片產量16%，達到每公頃22.9公斤。鴉片擴大種植助長了緬甸日益惡化的非法經濟，其中包括高水平的合成毒品生產和販毒，以及洗錢和有組織犯罪經營的網路詐騙中心等其他犯罪活動。

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，緬甸的「鴉片經濟」總值估計增加到10億美元至24億美元之間，相當於緬甸2022年國內生產毛額（GDP）的1.7%至4.1%。

報告中也說，緬甸、寮國、泰國的「金三角」邊境地帶長期是非法毒品製造和走私的溫床，尤其是甲基安非他命和鴉片。

Photo Credit: GettyImages 塔利班當局正在銷毀位於阿富汗南部坎達哈的鴉片農作物。

阿富汗曾是全球最大鴉片生產國，但罌粟栽種量在塔利班矢言終結非法毒品製造後暴跌。

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，塔利班去年4月禁止種植罌粟，阿富汗的鴉片產量於是驟減約95%至330公噸左右。罌粟去年幾乎占阿富汗農業總產值的三分之一，但種植面積已從去年底的23萬3000公頃縮小到今年的10800公頃。

報導指出，分析員指出，緬甸軍政府沒有認真要終結規模達數十億美元的鴉片交易。

緬甸中央藥物濫用管制委員會（Central Committeeon Drug Abuse Control）主席今年稍早罕見坦承打擊鴉片交易的行動徒勞無功。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒