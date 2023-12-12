環團評點總統參選人氣候政見：3人強度皆不足，侯、柯提重啟核電是缺乏風險評估
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環境權保障基金會研究員林彥廷說，目前3名參選人都沒有野心的政見，僅賴清德提出2030年減碳目標「24%加減1個百分點」，而侯友宜、柯文哲連最基本的2030年減碳目標都未提出。
（中央社）環團今（12）日評比3名總統參選人的氣候政見，認為3人的政見強度皆不足，僅賴清德提出2030減碳目標，但碳定價提出優惠費率則有「漂綠」嫌疑；而環團也認為侯友宜、柯文哲政策提重啟核電是缺乏風險評估。
由綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會共同組成的「台灣氣候行動網絡」今日舉辦「2024總統氣候政見放大鏡」記者會，評點民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的氣候政見。
行動網絡表示，今日的政見評比包含2030減碳目標、碳定價、2030電力結構、再生能源、產業轉型、公民參與及公正轉型等7項指標，皆以政見白皮書內容為主，不包含副手、發言人或該黨黨員發言；資料會綜整放在網路上，今日記者會後同時也會寄相關資訊請3名參選人回覆。
環境權保障基金會研究員林彥廷說，目前3名參選人都沒有野心的政見，僅賴清德提出2030年減碳目標「24%加減1個百分點」，而侯友宜、柯文哲連最基本的2030年減碳目標都未提出。
至於碳定價部分，林彥廷指出，僅柯文哲提出公開碳稅收入和使用情形與多元碳定價的政策規劃；而賴清德的的碳定價政策，由於仍規劃優惠費率，環團認為有為企業「漂綠」的疑慮。
2030電力結構部分，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，3名參選人訂定再生能源、天然氣占比目標其實相差不大；但與民間主張2030年時再生能源占比應提升至40%仍有一段差距，且須在非核的情況下，將燃煤發電占比削減至10%以下。
其中，崔愫欣提到，侯友宜與柯文哲都主張重啟老舊核電廠，卻刻意忽略老舊核電的地震與故障風險，也未提及核電興建的時間與成本。
再生能源發展部分，台灣環境規劃協會常務理事李翰林認為，目前3組參選人的目標配比為27%至30%不等，彼此間差異很小，也都符合國際發展目標，但卻都欠缺各類型綠能的細部配比，很難讓社會理解其配比是否合理可行。
地球公民基金會議題部專員葉品咸表示，雖然3名參選人都提到產業轉型，但也都欠缺對於高碳排產業，如石化、鋼鐵、水泥業的具體政策。
台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯強調公民參與的重要。他說，目前賴清德與柯文哲的政見中，雖然都提到全民對話，甚至提出面對氣候變遷應為社會運動，但並未面對現行公民參與因為忽略知情權形成的門檻。
趙家緯認為，公民參與應該加社會溝通，取代現在太多浮誇的淨零展覽，另外中央與地方須提升公民參與品質，並積極建構氣候訴訟制度等。
COP28關心「漂淨零」，環團指期程目標是重點之一
（中央社）參與COP28的台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯今日表示，國際間非常擔心「漂淨零」的行為，是否訂定2050年之前的期程目標、減少石化燃料的政策、有無公民參與皆為重點。
由綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會共同組成的「台灣氣候行動網絡」今日舉辦「2024總統氣候政見放大鏡」記者會，評點民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的氣候政見。
趙家緯認為，「2030沒有提出減量目標就是很大的落差」，政府過去1、2年間已經訂出一個框架，「已經是命題作文，還漏掉就是論述不夠完整」。
而趙家緯才剛從本屆聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）返國，依他的觀察，現在全球非常擔心的是「漂淨零」的行為。
趙家緯告訴《中央社》記者，簡單而言，「漂淨零」指的也就是雖然宣稱要淨零，但所做的行為與宣稱的目標並不符合。
趙家緯舉例，首先不單是喊出2050年的淨零目標，而是從現在到2050年間訂定期程目標；另外要擬訂具體的策略，包含如何減少化石燃料、節能、電力結構配比等；最後則包含是否具有公民監督、參與的機制。
趙家緯強調，上述3項都是目前國際間評斷一個國家是否發生「漂淨零」的重要指標。
趙家緯提到，今年COP28的會議參與人數是史上空前，11日晚間也已經有最新的協商文件，的確是將核電、碳補捉封存等首次納入減碳的選項之一，但並沒有將2050年核電增加3倍的要求納入。
取而代之的是，趙家緯指出，國際間要求2030年的再生能源裝置容量須比現在增加3倍，節能幅度要加倍，是更明確納入文本之中。
此外，趙家緯提到，COP28有非常多針對鋼鐵、石化、水泥等高排碳產業討論，包含訂定全球性的低碳鋼鐵原則，如何利用貿易的方式，加強氣候行動。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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