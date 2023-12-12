環團評點總統參選人氣候政見：3人強度皆不足，侯、柯提重啟核電是缺乏風險評估

（中央社）環團今（12）日評比3名總統參選人的氣候政見，認為3人的政見強度皆不足，僅賴清德提出2030減碳目標，但碳定價提出優惠費率則有「漂綠」嫌疑；而環團也認為侯友宜、柯文哲政策提重啟核電是缺乏風險評估。

由綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會共同組成的「台灣氣候行動網絡」今日舉辦「2024總統氣候政見放大鏡」記者會，評點民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的氣候政見。

行動網絡表示，今日的政見評比包含2030減碳目標、碳定價、2030電力結構、再生能源、產業轉型、公民參與及公正轉型等7項指標，皆以政見白皮書內容為主，不包含副手、發言人或該黨黨員發言；資料會綜整放在網路上，今日記者會後同時也會寄相關資訊請3名參選人回覆。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，目前3名參選人都沒有野心的政見，僅賴清德提出2030年減碳目標「24%加減1個百分點」，而侯友宜、柯文哲連最基本的2030年減碳目標都未提出。

至於碳定價部分，林彥廷指出，僅柯文哲提出公開碳稅收入和使用情形與多元碳定價的政策規劃；而賴清德的的碳定價政策，由於仍規劃優惠費率，環團認為有為企業「漂綠」的疑慮。

2030電力結構部分，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，3名參選人訂定再生能源、天然氣占比目標其實相差不大；但與民間主張2030年時再生能源占比應提升至40%仍有一段差距，且須在非核的情況下，將燃煤發電占比削減至10%以下。

其中，崔愫欣提到，侯友宜與柯文哲都主張重啟老舊核電廠，卻刻意忽略老舊核電的地震與故障風險，也未提及核電興建的時間與成本。

再生能源發展部分，台灣環境規劃協會常務理事李翰林認為，目前3組參選人的目標配比為27%至30%不等，彼此間差異很小，也都符合國際發展目標，但卻都欠缺各類型綠能的細部配比，很難讓社會理解其配比是否合理可行。

地球公民基金會議題部專員葉品咸表示，雖然3名參選人都提到產業轉型，但也都欠缺對於高碳排產業，如石化、鋼鐵、水泥業的具體政策。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯強調公民參與的重要。他說，目前賴清德與柯文哲的政見中，雖然都提到全民對話，甚至提出面對氣候變遷應為社會運動，但並未面對現行公民參與因為忽略知情權形成的門檻。

趙家緯認為，公民參與應該加社會溝通，取代現在太多浮誇的淨零展覽，另外中央與地方須提升公民參與品質，並積極建構氣候訴訟制度等。

COP28關心「漂淨零」，環團指期程目標是重點之一

（中央社）參與COP28的台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯今日表示，國際間非常擔心「漂淨零」的行為，是否訂定2050年之前的期程目標、減少石化燃料的政策、有無公民參與皆為重點。

由綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會共同組成的「台灣氣候行動網絡」今日舉辦「2024總統氣候政見放大鏡」記者會，評點民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的氣候政見。

趙家緯認為，「2030沒有提出減量目標就是很大的落差」，政府過去1、2年間已經訂出一個框架，「已經是命題作文，還漏掉就是論述不夠完整」。

而趙家緯才剛從本屆聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）返國，依他的觀察，現在全球非常擔心的是「漂淨零」的行為。

趙家緯告訴《中央社》記者，簡單而言，「漂淨零」指的也就是雖然宣稱要淨零，但所做的行為與宣稱的目標並不符合。

趙家緯舉例，首先不單是喊出2050年的淨零目標，而是從現在到2050年間訂定期程目標；另外要擬訂具體的策略，包含如何減少化石燃料、節能、電力結構配比等；最後則包含是否具有公民監督、參與的機制。

趙家緯強調，上述3項都是目前國際間評斷一個國家是否發生「漂淨零」的重要指標。

趙家緯提到，今年COP28的會議參與人數是史上空前，11日晚間也已經有最新的協商文件，的確是將核電、碳補捉封存等首次納入減碳的選項之一，但並沒有將2050年核電增加3倍的要求納入。

取而代之的是，趙家緯指出，國際間要求2030年的再生能源裝置容量須比現在增加3倍，節能幅度要加倍，是更明確納入文本之中。

此外，趙家緯提到，COP28有非常多針對鋼鐵、石化、水泥等高排碳產業討論，包含訂定全球性的低碳鋼鐵原則，如何利用貿易的方式，加強氣候行動。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範