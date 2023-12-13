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2023/12/13,
環境

化石燃料逐步淘汰意見兩極，COP28峰會最終日協議難產

化石燃料逐步淘汰意見兩極，COP28峰會最終日協議難產
圖為COP28會場入口處設置各國旗幟。中央社記者吳家豪攝 112年12月6日

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知情人士透露，COP28主席賈比爾（Sultan al-Jaber）曾遭沙烏地阿拉伯施壓，要求移除協議文本中任何提及化石燃料的字眼，不過賈比爾並未照做。沙烏地是石油輸出國家組織（OPEC）實質上的領袖。除了最強力的反對者沙烏地，其他OPEC和OPEC+成員，包括伊朗、伊拉克和俄羅斯，也極力抗拒將逐步汰除化石燃料納入協議文本。

化石燃料逐步淘汰意見兩極，COP28峰會最終日協議難產

（中央社）COP28聯合國氣候峰會主辦國阿拉伯聯合大公國制訂的最後期限已過，各國對化石燃料的意見仍相當兩極，協議陷入難產。如今各國協商代表正等待更新版的協議草案出爐。

《路透社》報導，阿拉伯聯合大公國11日公布一份協議草案，暗示各國「可以採取」的8個減排選項。

其中一個選項是以公正、有序且公平合理的方式「減少化石燃料的消耗和生產」，俾以在2050年以前或左右達成淨零排放目標。

一旦上述條款納入最終協議，這將是有史以來聯合國氣候峰會首次提到削減所有化石燃料的使用。

不過，現有的協議文本並未滿足許多國家提出的「逐步淘汰煤炭、石油和天然氣」要求，也沒有強調將在2030年前減少使用化石燃料。科學家認為，這對避免氣候變遷升級至關重要。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）原訂在格林威治時間12日上午7時落幕，目前最後期限已過。與會代表指出，這個最後期限已不適用，往年的COP峰會也鮮少準時結束。

澳洲、加拿大、智利、歐洲聯盟（EU）、挪威和聯合國（UN）等100多個國家和團體要求峰會堅定承諾淘汰煤炭、石油和天然氣。

燃燒化石燃料是造成氣候變遷的主要因素。

挪威外長艾德（Espen Barth Eide）告訴《路透社》：「大多數國家都希望有一個更強而有力的協議文本，也就是逐步減少（消耗），以實現長期逐步淘汰或擺脫化石燃料（的目標）。」

巴西環境部長席瓦（Marina Silva）表示，巴西希望有一個在淘汰化石燃料方面更有力的協議，但文本須載明富裕和貧窮國家可依不同的時間表達成目標。

席瓦告訴媒體，現有協議草案的一大缺點就是「未建立逐步淘汰化石燃料的行動計畫」。

來自海島國家的代表則表示，他們不會通過一項對脆弱國家來說不啻為「死刑令」的協議。小型海島國家受到海平面上升的影響最大。

馬紹爾群島（Marshall Islands）代表團團長席爾克（John Silk）指出：「我們絕對不會默默走向我們的海底墳場。」

知情人士透露，COP28主席、阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）執行長賈比爾（Sultan al-Jaber）曾遭沙烏地阿拉伯施壓，要求移除協議文本中任何提及化石燃料的字眼，不過賈比爾並未照做。沙烏地是石油輸出國家組織（OPEC）實質上的領袖。

沙烏地政府12日並未回應置評請求。該國的COP代表團成員昨晚拒絕對協議文本發表評論。

根據《路透社》6日看到的一封信，OPEC秘書長蓋斯（Haitham Al Ghais）致函所有13個成員國，呼籲他們在聯合國氣候會議上拒絕任何針對化石燃料的協議。

COP28協商代表和觀察人士告訴《路透社》，除了最強力的反對者沙烏地，其他OPEC和OPEC+成員，包括伊朗、伊拉克和俄羅斯，也極力抗拒將逐步汰除化石燃料納入協議文本。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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