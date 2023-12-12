柯文哲提交通政見：批基捷是場騙局，若多數反對重機上國道應修法

柯文哲批基捷是騙局、白綠分手導火線

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲今（12）日拋出多項交通政見，強調重大交通建設應回歸專業，他抨擊民進黨總統參選人賴清德支持中捷延伸到彰化、南投，「一聽就是不用大腦」，並提到基隆輕軌是他跟民進黨翻臉的導火線，「一切都是騙局」。

柯文哲今天偕競選總幹事黃珊珊、競辦主委鄧家基、前台北市交通局長陳學台、公民幫推協會常務理事鍾慧諭、民眾黨立委參選人李有宜等人舉行交通政見記者會。

柯文哲表示，台灣交通5大問題，第一是車輛至上，忽視行人安全造成國安問題；第二是制度混亂，缺乏國家級規劃；第三是漠視專業，重大交通建設淪為選舉空頭支票；第四是碎片式資訊，發展難成大局；第五是國際海空港升級太慢。

對此，柯文哲提出5大解方，第一是加速交通安全改革方案，大幅修訂交通法規，召開公眾參與「交通改革會議」，並釐清各項改革及配套措施；第二是中央建立統一規範，地方執行回饋。

柯文哲指出，第三個解方是重大交通建設回歸專業評估，誠實面對民意，並加速開發高鐵、台鐵車站，落實大眾運輸導向都市發展（TOD）；第四是健全海空航網，數據治理，綠色營運；第五是整合國家數據、推動智慧運輸發展策略，建立全國一站通行的交通APP。

談及交通建設淪選舉支票，柯文哲再度批評基隆輕軌。他表示，基隆輕軌作為前瞻基礎建設第一砲，總統蔡英文於2017年親自赴基隆火車站宣示投入新台幣80億元興建，但後來改為基隆捷運後，第一階段經費暴增至697億元，不過目前連土地徵收經費、都市計畫都還沒出爐，他保證最後一定蓋不起來。

柯文哲強調，基隆輕軌是他跟民進黨翻臉的導火線，他認為有計畫才可編預算實行，不能先編預算，「後來才發現是我太認真，一切都是騙局」。

昔承諾重機上國道，柯文哲：若大部分人反對就修法

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲曾表示當選總統會開放重機上國道，不過他今天受訪表示，職業駕駛工會非常反對重機上國道，擔心增加國道死亡性車禍，但現行法律明定可以，若大部分人反對應修法改掉。

柯文哲今天偕競選總幹事黃珊珊、競辦主委鄧家基、前台北市交通局長陳學台、公民幫推協會常務理事鍾慧諭、民眾黨立委參選人李有宜等人舉行交通政見記者會。

媒體會後詢問，柯文哲曾承諾當選總統後會開放重機上國道，但交通部指出有6成民意反對，未來若當選總統如何取得平衡。

柯文哲表示，台灣必須是法治國家，他問過職業駕駛工會，都非常反對重機上國道，擔心一旦開放重機上國道，萬一滑倒發生車禍，在國道的死亡性車禍一定增加。

柯文哲表示，現在問題是法律明定可以，但交通部不敢執行，如果現階段大部分人反對重機上國道，特別是職業駕駛工會反對，「那請把法律改掉」。

談及機車是否取消兩段式左轉，柯文哲表示，如果要取消機車兩段式左轉，就要告訴機車族不可以在等紅綠燈時跑到汽車前面去，且要把機車視為汽車，「世界上沒有那種全包賺的」。

媒體也詢問如何看待內湖交通越來越壅塞。柯文哲表示，內湖30年當中人口增加4倍，但道路面積沒增加，是典型的都市計畫失敗案例，因為都市計畫失敗，搞成交通問題，不過內湖還在發展，也意味內湖交通一定越來越爛。

柯文哲指出，要解決內湖交通問題，第一是環狀線完工，第二是政府用比較強硬的管制手段，例如規定車輛進入內湖採自動差別費率收費，上午8時到9時收費較多，其他時段收費較少。

柯文哲表示，解決內湖交通問題甚至可採用新加坡方法，自動掃描車牌辨別單日或雙日收費價格，扣除這2個辦法，他現在想不出其他改善內湖交通的辦法。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範