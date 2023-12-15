柏林教保員罷工凸顯德國經濟寒冬，多如牛毛的社福支出還能撐多久?
我們想讓你知道的是
能源價格上漲以及系列通貨膨脹，造成整體社會薪資實質縮水。原本薪資就不算高的幼教老師，因政府機構提供的補貼未能及時跟上，又不能向家長新增索取額外費用來補貼，造成營運上的困難。德國走入經濟寒冬，各種多如牛毛的社會福利支出能夠再維持多久? 是當前政府的一大考驗。
文：德意志黑眼圈
德國迎來近年最冷的一個冬天，冰天雪地中，許多柏林幼兒園發出了停課通知，告知家長12月6日將舉行罷工示威，請家長讓孩子待在家中不要送到學校。
在德國，幼兒園的老師平均薪資為稅前2600歐元（約新臺幣9萬元），但若扣掉社會保險和稅，大約是6成，也就是1560歐元（約新臺幣5萬5000元）左右。
年資較高的老師薪資大概稅前能達到3200歐元（約11萬2000元），稅後則是接近新臺幣6萬7000元。這樣的平均薪資，在德國受薪階級來說算是中間偏低的。由於德國多數幼教機構依賴政府單位的大量經費補貼，而非由家長全額支付學雜費，因此政府的補貼金額影響甚鉅。
工會協商的訴求是，希望每個月多撥付10.5％的薪資費用，每名人員每個月至少500歐元，為期12個月。實習人員至少每個月多200歐元。在柏林、漢堡或布萊梅的機構，則至少多撥付300歐元。
德國幼兒園「老師」的工作
德國幼兒園（Kita）的老師統稱為Erzieher或Erzieherin，字面上翻譯為「教養者」，與臺灣的「教保員」工作內容相近。負責照顧孩子的生活起居、協助生活自理、陪同看書唸故事、觀察成長狀況等等。因為文章行文語氣順暢，故以「老師」稱呼之。
德國幼兒園在做什麼
在上小學前，多數的德國幼兒園是沒有結構化課程的。通常孩子的一天就是：
早上到了跟老師報到後，開始去做自己想做的事情夏天會到室外遊樂園去玩，接著固定的時間會有一些共同活動，比如說唱歌、畫畫或做手工藝。
中午吃完飯、睡個午覺，下午自由活動時間，小孩可以選擇玩玩具、和同學遊戲或看書，等爸媽接回家。
這樣的活動規劃，有助於孩子的自我探索和成長，但師生比就不能太高，不然老師會無暇兼顧、疲於奔命。一般三歲以前的師生比為1:3，三歲以後在1:5至1:7之間。
考驗德文的托育規定
- 珍貴的幼兒教育券
身為雙寶媽，家中兩小好不容易擠進去的幼兒園（並非品質多優良，而是整體幼兒園空位數不足），是一家私人連鎖機構，也適用柏林政府的幼兒教育券（Kita-Gutschein），因此每個月只要繳交約新臺幣3000元的膳雜費即可。
至於申請這張珍貴的幼兒教育券以及找學校的艱辛歷程，可以另外寫一大篇文章。
我小孩的雙親，也就是我和先生都非德國人，亦非德語母語人士，政府會再多撥付一些津貼給學校，作為教育非母語者的額外補助。而撥付的津貼額度，依照孩童年齡會有所調整，每個月從幾百歐元至一千多歐元不等。
- 想上學？先簽切結書
入學前，需要簽一疊比銀行申請開戶還多的文件，包括同意老師提供食物、同意拍照、同意更換衣服、同意生病會留在家裡、同意配合學校規定等等，非常多的同意書。
幼兒園看似都放任孩子玩耍，但每年還是會有一次找家長到學校單獨會談，說明孩子的成長評估狀況，並且詢問在家的狀況，以確保每個小孩都在該年齡應有的成長發展。
- 我的老師，時常請假
由於德國的勞工請假和政府補貼經費制度，造成幼兒園常有師資人力不足，甚至三不五時就臨時電郵通知家長不要帶小孩到幼兒園，或是請提早來接孩子，因為今天老師不夠的窘境。
有全職工作無法脫身的家長，只好手邊常備可配合的保母聯絡資訊，有需要趕快打電話請保母臨時幫忙。而這樣的托育不確定性，確實讓許多家長疲於奔命。
結語
能源價格上漲以及系列通貨膨脹，造成整體社會薪資實質縮水。原本薪資就不算高的幼教老師，因政府機構提供的補貼未能及時跟上，又不能向家長新增索取額外費用來補貼，造成營運上的困難。
德國走入經濟寒冬，各種多如牛毛的社會福利支出能夠再維持多久? 是當前政府的一大考驗。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：老師今天不上班 小孩請乖乖在家，柏林教保員罷工爭取更高薪資
參考來源
- Tausende Berliner Lehrkräfte und Kita-Erzieher legen Arbeit nieder（Rundfunk Berlin-Brandenburg）
- Umfang der Kindertagesbetreuung（Berliner Familienportal）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：羅元祺
Tags：
【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）