柏林教保員罷工凸顯德國經濟寒冬，多如牛毛的社福支出還能撐多久?

文：德意志黑眼圈

德國迎來近年最冷的一個冬天，冰天雪地中，許多柏林幼兒園發出了停課通知，告知家長12月6日將舉行罷工示威，請家長讓孩子待在家中不要送到學校。

在德國，幼兒園的老師平均薪資為稅前2600歐元（約新臺幣9萬元），但若扣掉社會保險和稅，大約是6成，也就是1560歐元（約新臺幣5萬5000元）左右。

年資較高的老師薪資大概稅前能達到3200歐元（約11萬2000元），稅後則是接近新臺幣6萬7000元。這樣的平均薪資，在德國受薪階級來說算是中間偏低的。由於德國多數幼教機構依賴政府單位的大量經費補貼，而非由家長全額支付學雜費，因此政府的補貼金額影響甚鉅。

工會協商的訴求是，希望每個月多撥付10.5％的薪資費用，每名人員每個月至少500歐元，為期12個月。實習人員至少每個月多200歐元。在柏林、漢堡或布萊梅的機構，則至少多撥付300歐元。

德國幼兒園「老師」的工作

德國幼兒園（Kita）的老師統稱為Erzieher或Erzieherin，字面上翻譯為「教養者」，與臺灣的「教保員」工作內容相近。負責照顧孩子的生活起居、協助生活自理、陪同看書唸故事、觀察成長狀況等等。因為文章行文語氣順暢，故以「老師」稱呼之。

德國幼兒園在做什麼

在上小學前，多數的德國幼兒園是沒有結構化課程的。通常孩子的一天就是：

早上到了跟老師報到後，開始去做自己想做的事情夏天會到室外遊樂園去玩，接著固定的時間會有一些共同活動，比如說唱歌、畫畫或做手工藝。

中午吃完飯、睡個午覺，下午自由活動時間，小孩可以選擇玩玩具、和同學遊戲或看書，等爸媽接回家。

這樣的活動規劃，有助於孩子的自我探索和成長，但師生比就不能太高，不然老師會無暇兼顧、疲於奔命。一般三歲以前的師生比為1:3，三歲以後在1:5至1:7之間。

考驗德文的托育規定

珍貴的幼兒教育券

身為雙寶媽，家中兩小好不容易擠進去的幼兒園（並非品質多優良，而是整體幼兒園空位數不足），是一家私人連鎖機構，也適用柏林政府的幼兒教育券（Kita-Gutschein），因此每個月只要繳交約新臺幣3000元的膳雜費即可。

至於申請這張珍貴的幼兒教育券以及找學校的艱辛歷程，可以另外寫一大篇文章。

我小孩的雙親，也就是我和先生都非德國人，亦非德語母語人士，政府會再多撥付一些津貼給學校，作為教育非母語者的額外補助。而撥付的津貼額度，依照孩童年齡會有所調整，每個月從幾百歐元至一千多歐元不等。

想上學？先簽切結書

入學前，需要簽一疊比銀行申請開戶還多的文件，包括同意老師提供食物、同意拍照、同意更換衣服、同意生病會留在家裡、同意配合學校規定等等，非常多的同意書。

幼兒園看似都放任孩子玩耍，但每年還是會有一次找家長到學校單獨會談，說明孩子的成長評估狀況，並且詢問在家的狀況，以確保每個小孩都在該年齡應有的成長發展。

我的老師，時常請假

由於德國的勞工請假和政府補貼經費制度，造成幼兒園常有師資人力不足，甚至三不五時就臨時電郵通知家長不要帶小孩到幼兒園，或是請提早來接孩子，因為今天老師不夠的窘境。

有全職工作無法脫身的家長，只好手邊常備可配合的保母聯絡資訊，有需要趕快打電話請保母臨時幫忙。而這樣的托育不確定性，確實讓許多家長疲於奔命。

結語

能源價格上漲以及系列通貨膨脹，造成整體社會薪資實質縮水。原本薪資就不算高的幼教老師，因政府機構提供的補貼未能及時跟上，又不能向家長新增索取額外費用來補貼，造成營運上的困難。

德國走入經濟寒冬，各種多如牛毛的社會福利支出能夠再維持多久? 是當前政府的一大考驗。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：老師今天不上班 小孩請乖乖在家，柏林教保員罷工爭取更高薪資

參考來源

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：羅元祺