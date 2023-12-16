男人只喜歡性感美女？從清涼美女圖，學習「陰性能量」的魅力

有一天，我看到男性友人K正在看手機裡Line群組發的美女圖。我禁不住好奇也加入群組，坐等免費美圖送到眼前。只見一張又一張清涼的年輕女生照片，日以繼夜地出現在螢幕上，看得我自己也血脈賁張。

只要在Google打上「性感美女」搜圖，也能看到類似的光景。她們都沒有露點，但就是性感。

盯著這些容顏姣好、穿得很少、強調胸部很大、腿又細又長、屁股很翹腰很細的女人照片，我問K：「為什麼男人喜歡看這些圖片？」

K自己也說不出原因，只吶喊道：

「這是男人的精神糧食啊！就好像如果平常走在路上，女生看到帥哥時，內心也會尖叫，因為很稀有，因此男人這點小小娛樂很正常吧！反正生活裡跟本也遇不到。」

很稀有？當看著一張張搔首弄姿的照片，其實身為女人的我們並不會意識到這些女子「很稀有」，反而覺得自己才是少數的，甚至還覺得有點自卑，似乎全世界男人的目光，只會放在身材好又敢露的女人身上。

至於B罩杯或A罩杯、腿不修長且體脂率還稍微超標的的我們，又情何以堪？

請女人們先不要氣餒！現實生活中不會密集地出現清涼美女！（特殊付費場合如酒店等等除外）。

清涼美女圖的動人特質

我仔細觀察一張一張清涼美女的圖片，試圖歸納出她們讓男人動心的特質，其實不需要靠很好的身材，也能對男人產生吸引力！

清涼美女的臉上，多半帶著微笑，有時還具備「單純、不理世事」或者小小發呆的笨笨感。請先不要開罵「那些女人實在太假」、「有腦子為何不用、要裝傻？

請注意！那些女人多半只會出現在男人的手機裡，不是女人真正的敵人。日常生活裡朝夕相處（或之後可能遇見）的男人，才是女人的主戰場。微笑並不難。難的是「單純呆萌」。

可是當女人們進入職場多年之後，要再回到當年大學剛畢業的表情，我知道有點困難。況且或許女人們打從心裡就看不起會刻意作出那種表情的她們。

單純呆萌的原力

我們先來討論原理：為何男人喜歡女人的單純呆萌？答案是：「陰與陽」之間會產生吸引力。單純呆萌是陰、被動的能量，它自然會激發男人內在「陽性的、主導的、智力的」陽性能量。

「但是我們也不笨啊！為何要在男人面前裝笨？」女人抗議道。不是要女人在所有男人面前現出單純呆萌，而是可以「有選擇」。

例如在喜歡的男人面前，女人可以展現內在的單純以及不置可否的「不太懂耶／不太確定耶」！或許其實早就知道答案，只是女人在心裡先將答案擱置，問問男人的意見、給他表現的機會。

這種微妙的說話節奏，對於在職場裡打滾多年的女人們來說，一定易如反掌。因此別把這種說話方式貶抑為「裝呆」，而是選擇晚一點再說答案、想先參考男人的意見。

從心態出發的真實單純

知道了陰陽吸引的原理，以及說話的節奏之後，再來是女人「心態」的調整。如果要演出「單純呆萌」，女人們一定覺得噁心，因為它不是從內在發出來的真實情緒；就算你敢試，男人也不會相信。所以接下來，我們要回到更深的內在心態。

與親密關係的男人互動時，因為兩人是處在一種「動態平衡」的狀態，因此任何一方改變，另一方勢必也會跟著變化，才能維持住兩個人的吸引動力。

而女人在跟男人相處時，最舒服的狀態，是當男人處在他很「陽性」的能量：他會主動計畫未來、主動提案、主動架構、主動規劃行程。

男人是藉由他的「行動」，來得到關係裡的成就感，特別是當女人能因為他作的事而展開笑顏時，他會因為女人的開心，自己也覺得好開心。男人就是這麼單純。

那麼，要如何讓男人的「陽性能量」展現出來呢？其實控制權在女人身上。

女人可以主動把自己的能量，轉變成以「陰性能量」為主導的模式。陰性能量本存於每個女人身上，因為我們都曾經是「小女孩」。

仔細觀察三歲到六歲的小女孩，她們完全跟當下情緒接軌的狀態，正是強大陰性能量的展現。（但成年女子的核心還會內含陽性的判斷決策力，這是我們跟小女孩不同的地方，也是成年女子的優勢。）

因此，女人不是去模仿單純呆萌的清涼女子，而是慢慢回到當年還是天真小女孩的狀態，特別是跟男人相處的時候。回到自己的小時候。這樣聽起來，是不是較能接受？

先別擔心自己這樣會不會「很幼稚」，因為女人不可能一秒就能作到天真自在的真實感。我自己在練習時，就足足花了二年。

內在小女孩的坦率

內在的小女孩，當然不是只有「單純呆萌」。她內心隨時都有喜怒哀樂的情緒，但她不會刻意壓抑或隱藏起來，而是在當下就表露出來：不開心有不開心的表情、開心也有開心的樣子。

小女孩內心想要什麼、不想要什麼，都會直接跟大人說。但小女孩有一個很大的特色：她不會指責、要求、或強迫任何人。

讓我們切回面對男人的視角：當女人在跟男人相處時，要練習回到最初的自己，把當下的情緒，不管喜怒哀樂，都用不指責的方式，說給男人聽。

這種全新的女人存在方式，正是強大陰性能量的展現，它會對男人產生極大的吸引力！

回到一開始的清涼美女照，女人不需要有完美的身材或臉蛋，就能在日常生活裡，讓男人想要靠更近。等練習一段時間之後，那些清涼的圖片，就不會構成心理的威脅了——因為身為女人的你，已經能掌握男女互動的吸引力！

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：丁肇九