男人只喜歡性感美女？從清涼美女圖，學習「陰性能量」的魅力
我們想讓你知道的是
其實不需要靠很好的身材，也能對男人產生吸引力！女人不需要有完美的身材或臉蛋，就能在日常生活裡，讓男人想要靠更近。等練習一段時間之後，那些清涼的圖片，就不會構成心理的威脅了——因為身為女人的你，已經能掌握男女互動的吸引力。
有一天，我看到男性友人K正在看手機裡Line群組發的美女圖。我禁不住好奇也加入群組，坐等免費美圖送到眼前。只見一張又一張清涼的年輕女生照片，日以繼夜地出現在螢幕上，看得我自己也血脈賁張。
只要在Google打上「性感美女」搜圖，也能看到類似的光景。她們都沒有露點，但就是性感。
盯著這些容顏姣好、穿得很少、強調胸部很大、腿又細又長、屁股很翹腰很細的女人照片，我問K：「為什麼男人喜歡看這些圖片？」
K自己也說不出原因，只吶喊道：
「這是男人的精神糧食啊！就好像如果平常走在路上，女生看到帥哥時，內心也會尖叫，因為很稀有，因此男人這點小小娛樂很正常吧！反正生活裡跟本也遇不到。」
很稀有？當看著一張張搔首弄姿的照片，其實身為女人的我們並不會意識到這些女子「很稀有」，反而覺得自己才是少數的，甚至還覺得有點自卑，似乎全世界男人的目光，只會放在身材好又敢露的女人身上。
至於B罩杯或A罩杯、腿不修長且體脂率還稍微超標的的我們，又情何以堪？
請女人們先不要氣餒！現實生活中不會密集地出現清涼美女！（特殊付費場合如酒店等等除外）。
清涼美女圖的動人特質
我仔細觀察一張一張清涼美女的圖片，試圖歸納出她們讓男人動心的特質，其實不需要靠很好的身材，也能對男人產生吸引力！
清涼美女的臉上，多半帶著微笑，有時還具備「單純、不理世事」或者小小發呆的笨笨感。請先不要開罵「那些女人實在太假」、「有腦子為何不用、要裝傻？
請注意！那些女人多半只會出現在男人的手機裡，不是女人真正的敵人。日常生活裡朝夕相處（或之後可能遇見）的男人，才是女人的主戰場。微笑並不難。難的是「單純呆萌」。
可是當女人們進入職場多年之後，要再回到當年大學剛畢業的表情，我知道有點困難。況且或許女人們打從心裡就看不起會刻意作出那種表情的她們。
單純呆萌的原力
我們先來討論原理：為何男人喜歡女人的單純呆萌？答案是：「陰與陽」之間會產生吸引力。單純呆萌是陰、被動的能量，它自然會激發男人內在「陽性的、主導的、智力的」陽性能量。
「但是我們也不笨啊！為何要在男人面前裝笨？」女人抗議道。不是要女人在所有男人面前現出單純呆萌，而是可以「有選擇」。
例如在喜歡的男人面前，女人可以展現內在的單純以及不置可否的「不太懂耶／不太確定耶」！或許其實早就知道答案，只是女人在心裡先將答案擱置，問問男人的意見、給他表現的機會。
這種微妙的說話節奏，對於在職場裡打滾多年的女人們來說，一定易如反掌。因此別把這種說話方式貶抑為「裝呆」，而是選擇晚一點再說答案、想先參考男人的意見。
從心態出發的真實單純
知道了陰陽吸引的原理，以及說話的節奏之後，再來是女人「心態」的調整。如果要演出「單純呆萌」，女人們一定覺得噁心，因為它不是從內在發出來的真實情緒；就算你敢試，男人也不會相信。所以接下來，我們要回到更深的內在心態。
與親密關係的男人互動時，因為兩人是處在一種「動態平衡」的狀態，因此任何一方改變，另一方勢必也會跟著變化，才能維持住兩個人的吸引動力。
而女人在跟男人相處時，最舒服的狀態，是當男人處在他很「陽性」的能量：他會主動計畫未來、主動提案、主動架構、主動規劃行程。
男人是藉由他的「行動」，來得到關係裡的成就感，特別是當女人能因為他作的事而展開笑顏時，他會因為女人的開心，自己也覺得好開心。男人就是這麼單純。
那麼，要如何讓男人的「陽性能量」展現出來呢？其實控制權在女人身上。
女人可以主動把自己的能量，轉變成以「陰性能量」為主導的模式。陰性能量本存於每個女人身上，因為我們都曾經是「小女孩」。
仔細觀察三歲到六歲的小女孩，她們完全跟當下情緒接軌的狀態，正是強大陰性能量的展現。（但成年女子的核心還會內含陽性的判斷決策力，這是我們跟小女孩不同的地方，也是成年女子的優勢。）
因此，女人不是去模仿單純呆萌的清涼女子，而是慢慢回到當年還是天真小女孩的狀態，特別是跟男人相處的時候。回到自己的小時候。這樣聽起來，是不是較能接受？
先別擔心自己這樣會不會「很幼稚」，因為女人不可能一秒就能作到天真自在的真實感。我自己在練習時，就足足花了二年。
內在小女孩的坦率
內在的小女孩，當然不是只有「單純呆萌」。她內心隨時都有喜怒哀樂的情緒，但她不會刻意壓抑或隱藏起來，而是在當下就表露出來：不開心有不開心的表情、開心也有開心的樣子。
小女孩內心想要什麼、不想要什麼，都會直接跟大人說。但小女孩有一個很大的特色：她不會指責、要求、或強迫任何人。
讓我們切回面對男人的視角：當女人在跟男人相處時，要練習回到最初的自己，把當下的情緒，不管喜怒哀樂，都用不指責的方式，說給男人聽。
這種全新的女人存在方式，正是強大陰性能量的展現，它會對男人產生極大的吸引力！
回到一開始的清涼美女照，女人不需要有完美的身材或臉蛋，就能在日常生活裡，讓男人想要靠更近。等練習一段時間之後，那些清涼的圖片，就不會構成心理的威脅了——因為身為女人的你，已經能掌握男女互動的吸引力！
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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