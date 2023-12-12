台商奈及利亞染「惡性瘧」返台6天病亡成18年首例，醫師籲出國前看旅遊醫學門診

（中央社）疾管署今（12）日公布國內18年來首例瘧疾死亡案例，為境外移入個案。個案為50多歲男性台商，自奈及利亞返台後2天出現症狀，發病第6天因惡性瘧併發腦病變及敗血性休克亡。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今日在疫報記者會上說明，個案為南部50多歲男性，10月中下旬訪奈及利亞約24天，但未服用瘧疾預防用藥；返台2天後出現高燒、寒顫等症狀，隔天到診所就醫，但症狀未改善，且出現胸悶、胸痛、噁心想吐、食慾不振、呼吸困難、冒冷汗等症狀。

個案到醫院就醫發現有心悸、低血壓，且因有發燒，醫師懷疑有敗血症，轉到急診繼續處置。檢驗發現血小板降低、肝功能異常、黃疸與發炎指數偏高情況，但登革熱、流感快篩都陰性，且收治住院後病程變化快，有頭痛、頸部僵硬與意識變差狀況。

林詠青說，因個案有非洲旅遊史，醫師懷疑有瘧疾可能，進行通報後確定染「惡性瘧」且有腦部病變狀況，給予瘧疾藥物後，個案意識狀況仍持續惡化，影像檢查發現有腦水腫狀況，且有嚴重休克。轉加護病房，仍在隔天就因多重器官衰竭，染惡性瘧併發腦水腫及敗血性休克，於發病第6天過世，也是2005年以來首例染瘧疾死亡個案。

林詠青說明，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧等；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。

症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

疾管署發言人羅一鈞指出，惡性瘧是4種瘧疾中最嚴重的，若併發腦性瘧疾，未治療的話死亡率可達100%，就算經治療，致死率也有15%到20%。死亡個案出國前曾到旅遊醫學門診諮詢並接種黃熱病疫苗，但仍沒有接受瘧疾預防用藥，不幸在當地感染，成為國內18年來首例死亡個案，因此呼籲出國前務必做好預防措施。

男訪奈及利亞染惡性瘧亡，醫籲出國前看旅遊醫學門診

（中央社）國內新增18年來首例瘧疾死亡，50多歲男訪非洲前未服瘧疾預防用藥，回台後發病死亡。防出國染病，醫師盧佳文說，可提前1個月到旅遊醫學門診諮詢是否需預防性用藥或打疫苗。

衛生福利部疾病管制署今日公布國內新增1例境外移入瘧疾死亡病例。個案為50多歲本國籍男性，10月中旬至11月下旬曾至奈及利亞，但未服用瘧疾預防用藥；入境後發燒就醫，採血檢驗發現疑似瘧原蟲，且已具重症跡象，經通報檢驗於12月1日確診染惡性瘧，於發病第6天瘧疾併發腦病變及敗血性休克亡。

台大醫院旅遊醫學教育訓練中心執行長、家庭醫學部主治醫師盧佳文說明，目前瘧疾有相關疫苗正在研發，但還沒有被美國食品藥物管理局（FDA）認可，台灣也不是高危險流行區，因此是到高風險地區如非洲等，須提早使用預防用藥。

盧佳文指出，常用瘧疾藥物共有4種，依種類不同須每天或每週用藥1次，服用方式都是前往疫區前服用2個劑量，且離開後還要使用1到4週不等時間；相關副作用多是腸胃道症狀，且因有提早開始在台灣服用，若有不適可盡快回診諮詢。

元旦、寒假將至，民眾可能出國旅遊。盧佳文說，旅遊醫學門診是重要諮詢管道，尤其是要到疾病流行高風險地區，建議提早2週到1個月以上前往門診諮詢，提早了解前往地區相關疾病風險，提早接受預防用藥並接種疫苗；此外，到當地也要持續注意戴口罩、勤洗手、小心防蚊，旅遊後有疑似症狀要盡快就醫，並主動告知旅遊史。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，國內今年截至12月11日共計5例瘧疾，均為境外移入，較2020至2022年同期高，但低於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前（2014到2019年）同期；分別為4例外國籍及1例本國籍，年齡介於20多歲至50多歲，檢出病原體分別為間日瘧3例及惡性瘧2例，感染國家為衣索比亞2例、象牙海岸、印度及奈及利亞各1例。

防疫醫師林詠青說明，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊，叮咬人類而傳染，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；國內今年5例境外移入個案，除今日公布的1例死亡外，其餘4例都是輕症，可經過藥物治療恢復，確診、治療到康復約花7天時間；但若是感染惡性瘧，併發重症致死機率就較高，呼籲前往疫區旅客務必注意。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範