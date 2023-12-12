台商奈及利亞染「惡性瘧」返台6天病亡成18年首例，醫師籲出國前看旅遊醫學門診
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台大醫院旅遊醫學教育訓練中心執行長、家庭醫學部主治醫師盧佳文說明，目前瘧疾有相關疫苗正在研發，但還沒有被美國食品藥物管理局（FDA）認可，台灣也不是高危險流行區，因此到高風險地區如非洲等，須提早使用預防用藥。
（中央社）疾管署今（12）日公布國內18年來首例瘧疾死亡案例，為境外移入個案。個案為50多歲男性台商，自奈及利亞返台後2天出現症狀，發病第6天因惡性瘧併發腦病變及敗血性休克亡。
衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今日在疫報記者會上說明，個案為南部50多歲男性，10月中下旬訪奈及利亞約24天，但未服用瘧疾預防用藥；返台2天後出現高燒、寒顫等症狀，隔天到診所就醫，但症狀未改善，且出現胸悶、胸痛、噁心想吐、食慾不振、呼吸困難、冒冷汗等症狀。
個案到醫院就醫發現有心悸、低血壓，且因有發燒，醫師懷疑有敗血症，轉到急診繼續處置。檢驗發現血小板降低、肝功能異常、黃疸與發炎指數偏高情況，但登革熱、流感快篩都陰性，且收治住院後病程變化快，有頭痛、頸部僵硬與意識變差狀況。
林詠青說，因個案有非洲旅遊史，醫師懷疑有瘧疾可能，進行通報後確定染「惡性瘧」且有腦部病變狀況，給予瘧疾藥物後，個案意識狀況仍持續惡化，影像檢查發現有腦水腫狀況，且有嚴重休克。轉加護病房，仍在隔天就因多重器官衰竭，染惡性瘧併發腦水腫及敗血性休克，於發病第6天過世，也是2005年以來首例染瘧疾死亡個案。
林詠青說明，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧等；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。
症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。
疾管署發言人羅一鈞指出，惡性瘧是4種瘧疾中最嚴重的，若併發腦性瘧疾，未治療的話死亡率可達100%，就算經治療，致死率也有15%到20%。死亡個案出國前曾到旅遊醫學門診諮詢並接種黃熱病疫苗，但仍沒有接受瘧疾預防用藥，不幸在當地感染，成為國內18年來首例死亡個案，因此呼籲出國前務必做好預防措施。
男訪奈及利亞染惡性瘧亡，醫籲出國前看旅遊醫學門診
（中央社）國內新增18年來首例瘧疾死亡，50多歲男訪非洲前未服瘧疾預防用藥，回台後發病死亡。防出國染病，醫師盧佳文說，可提前1個月到旅遊醫學門診諮詢是否需預防性用藥或打疫苗。
衛生福利部疾病管制署今日公布國內新增1例境外移入瘧疾死亡病例。個案為50多歲本國籍男性，10月中旬至11月下旬曾至奈及利亞，但未服用瘧疾預防用藥；入境後發燒就醫，採血檢驗發現疑似瘧原蟲，且已具重症跡象，經通報檢驗於12月1日確診染惡性瘧，於發病第6天瘧疾併發腦病變及敗血性休克亡。
台大醫院旅遊醫學教育訓練中心執行長、家庭醫學部主治醫師盧佳文說明，目前瘧疾有相關疫苗正在研發，但還沒有被美國食品藥物管理局（FDA）認可，台灣也不是高危險流行區，因此是到高風險地區如非洲等，須提早使用預防用藥。
盧佳文指出，常用瘧疾藥物共有4種，依種類不同須每天或每週用藥1次，服用方式都是前往疫區前服用2個劑量，且離開後還要使用1到4週不等時間；相關副作用多是腸胃道症狀，且因有提早開始在台灣服用，若有不適可盡快回診諮詢。
元旦、寒假將至，民眾可能出國旅遊。盧佳文說，旅遊醫學門診是重要諮詢管道，尤其是要到疾病流行高風險地區，建議提早2週到1個月以上前往門診諮詢，提早了解前往地區相關疾病風險，提早接受預防用藥並接種疫苗；此外，到當地也要持續注意戴口罩、勤洗手、小心防蚊，旅遊後有疑似症狀要盡快就醫，並主動告知旅遊史。
疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，國內今年截至12月11日共計5例瘧疾，均為境外移入，較2020至2022年同期高，但低於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前（2014到2019年）同期；分別為4例外國籍及1例本國籍，年齡介於20多歲至50多歲，檢出病原體分別為間日瘧3例及惡性瘧2例，感染國家為衣索比亞2例、象牙海岸、印度及奈及利亞各1例。
防疫醫師林詠青說明，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊，叮咬人類而傳染，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；國內今年5例境外移入個案，除今日公布的1例死亡外，其餘4例都是輕症，可經過藥物治療恢復，確診、治療到康復約花7天時間；但若是感染惡性瘧，併發重症致死機率就較高，呼籲前往疫區旅客務必注意。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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