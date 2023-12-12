聽聽候選人們說什麼：2024大選政見發表會、電視辯論會，重點時間一次看

2024總統大選候選人於12月12日完成號次抽籤，1號為柯文哲、吳欣盈的「柯盈配」，2號為賴清德、蕭美琴的「賴蕭配」，3號為侯友宜、趙少康的「侯康配」。

號次確定之後，從12月中到1月初，也將舉行包括總統、副總統、不分區立委在內的一連串政見發表會與辯論，關鍵評論網為您整理關鍵的活動時間，在1月13日的投票日前，不過錯任何檢視候選人的機會！

總統候選人政見發表會

第一場：12月20日；第二場：12月26日；第三場：12月28日

本次大選首場總統候選人政見發表會，將會於12月20日晚上7點進行，第二場為12月26日下午2點、第3場為12月28日晚上7點。

中選會表示，在電視政見發表會，每位候選人將分3輪發表政見，每一輪10分鐘，總共可發表30分鐘，並會同步於電視和網路直播。

副總統候選人政見發表會

12月22日

副總統候選人電視政見發表會將於12月22日晚上7點舉行，發表的規則也比照總統候選人。

總統候選人電視辯論會

12月30日

總統候選人電視辯論會將於12月30日下午2點在公視舉行、製播，並由中央社、中國時報、自由時報、聯合報、三立、台視、民視、華視、鏡電視、TVBS、公視等11家媒體共同主辦，同步免費供訊給所有廣播、電視及網路媒體，全程手語服務。

經抽籤，總統候選人發言順序為賴清德、侯友宜、柯文哲，屆時將由5家代表媒體提問。

副總統候選人電視辯論會

1月1日

副總統候選人電視辯論會，暫定2024年1月1日下午2點舉行，但目前還需待柯盈配競辦最後確認。發言順序經抽籤預計依序為蕭美琴、吳欣盈、趙少康，由4家代表媒體提問。

不分區政黨政見發表會

1月8日

除了正副總統候選人，中選會也將在2024年1月8日晚上6點舉辦「不分區」和「僑居國外國民」立委的政黨電視政見發表會，由每個政黨的代表人發表政見，以60分為原則，並由各政黨依不分區和僑居立委候選人的人數，依比例分配時間。

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