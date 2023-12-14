「核能增加三倍」並非COP28結論！政治人物不該再忽略「跨黨派最大公約數」的再生能源

文：陳詩婷（綠色公民行動聯盟資深研究員）

COP28氣候峰會今年在杜拜舉行，由全球環保團體共同組成的「無核氣候聯盟（Don’t Nuke the Climate）在 12月2日發出國際聯合聲明，向氣候峰會的各國談判代表呼籲「為了儘快淘汰化石燃料，不該再讓毫無前景的核電產業繼續虛耗公共資金」，而需要做出真正有效的氣候行動。

聲明也直指，氣候峰會上有部份國家表示目標要在2050年讓全球核能裝置容量增加三倍，根本是「不切實際」的承諾。

加入聲明的日本350（350 Japan）倡議者伊與田昌慶就指出：「我們已經有更便宜、更安全、民主又更快速的氣候危機解方，就是再生能源與能源效率。」美國的民間組織——核電資訊與資源服務（The Nuclear Information and Resource Service）執行理事Tim Judson則表示：「在COP28 推動核電擴張是個製造氣候失敗的計畫。如果拜登政府只能提出這樣的計畫，世界各國都應該嚴厲拒絕。」

COP28最大共識是再生能源與能源效率，核電並非大會結論

台灣有部分擁核政治人物聲稱「核能增加三倍」為氣候峰會結論，但事實上這僅是20多國的倡議訴求，並非大會決議；被正式納入談判目標的反而是「2030年再生能源增加三倍，能源效率提升幅度加倍」的倡議目標，且至今已獲得127個國家的支持，成為加速淘汰化石燃料、抑制全球升溫的最大共識，包括國際能源總署（IEA）及歐盟也都支持這項訴求。

根據IEA最新的世界能源展望報告（World Energy Outlook 2023），光是「再生能源增長」和「改善能源效率」這兩項作法，就佔其路徑評估中2030年前所需減排量的將近三分之二，顯見其關鍵角色。

國際再生能源總署（IRENA）今年發布的報告也指出，實現可再生能源三倍增長和能源效率翻倍是可行的，並提出相關的政策建議，譬如對家電和建築制定能效標準；改革稅收和補貼制度，包括直接和間接的化石燃料補貼；透過社區福利計劃最大化社會效益等。

全球核電占比持續下降，創40年來新低

反觀核電則由於成本過高、工期延宕、核廢處置遲遲未解、戰爭與核武風險等原因，而無法成為國際氣候行動中的主力，全球核電占比也節節下降，根據《2023世界核能產業現況報告》（The World Nuclear Industry Status Report 2023），2022年核能在全球商用電力中的占比降至9.2％，是自福島事故後，2012年以來的最大降幅，也創下40年來的新低。

報告中也指出，2022年全球非水力再生能源的總投資金額創下新紀錄，達到4950億美元，高達核電全球投資的14倍，佔2022年佔所有發電投資的74％；相比之下，核能的投資僅佔8％，與新燃煤電廠投資金額相同，顯見其衰退趨勢。

節節高升的成本與漫長的投資回收期，是核電逐漸在能源市場被邊緣化的主因之一。根據美國拉扎德銀行的均化能源成本（Levelized Cost of Energy，LCOE）分析顯示，2022年太陽能和風力發電的LCOE為每千度45至130美元，遠低於核能發電的每千度180美元，核電的成本更幾乎來到陸域風機的4倍，再再顯示核能若不靠補貼，根本無法繼續發展。

成本飆高，美國首個小型核反應爐（SMRs）計畫被迫取消

無核氣候聯盟在針對COP28的聲明強調，世界領袖並未從近年來核工業的累累敗績中汲取教訓。

例如，日本龍頭企業東芝（Toshiba）在美國、中國的核電興建案都遭遇工期落後、設計出現瑕疵訴等問題，由於隨之而來的龐大訟賠償費用、商譽虧損而瀕臨破產。

此外，美國第一個小型模組化反應爐（Small Modular Reactor，SMR）興建案，則因為成本不斷飆高、預計大增53%，而在上個月宣告終止，凸顯其商業應用的的困境，戳破了核工業表示SMR更加便宜、相較傳統核反應爐能夠更快速普及的不實宣稱，也顯見即使有官方用全民納稅錢投入上億美元的高額補貼，小型模組化反應爐仍然毫無價格競爭力。

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全球環團共同呼籲：核電無助因應氣候危機

針對部分國家在氣候峰會上的核電倡議，多國環境團體代表都表達反對，國際地球之友（Friends of the Earth International）代表Lise Masson表示：

以核電為主的氣候行動將會破壞整個《巴黎協定》，進而阻止控制全球暖化於攝氏2度以下的任何可能，更遑論控制全球暖化於攝氏1.5度以內。 拜登政府心知肚明，無論是在美國，還是在世界其他地區，興建核電的計畫屢屢一敗塗地。過去60年內，美國所提議的核子反應爐超過半數以上遭到取消，現今已完工的核子反應爐的平均興建期程超過10年，而在核工業發展史中，興建機組計畫的整體成本持續上揚。計畫更屢屢出現嚴重的成本超支與工期延宕。

馬紹爾群島共和國氣候特使Kathy Jetnil-Kijiner則表示：

儘管馬紹爾群島是最容易受到氣候變遷衝擊的國家之一，我仍舊無法支持核電成為氣候解方。身為馬紹爾人，我深知核電具有破壞和不穩定的性質。 時至今日，我們還在承受美國核武試驗計畫之於我國的可怕後果。現今有人吹捧核電為氣候解方，著實駭人聽聞。氣候解方早已存在。我們也已證實風電及太陽能等便宜、可靠又安全的再生能源的氣候效益，並應持續佈署。

走出核電泥淖，大步邁向淨零轉型

近期有部分總統候選人再次端出核電作為其能源政策的賣點，卻刻意不提既有核電廠已進入除役階段或即將除役，並因耐震安全問題、核廢料處置未有進展等原因而無法延役，且核四重啟的可能性早在前年公投就以「不同意」的結果告終，若重啟，工程也至少需十年以上才可能完工。台灣邁向核電歸零，是成本、工期、安全等客觀條件下的必然結果，也是能夠走出多年泥淖、大步邁向淨零轉型的重要契機。

事實上，目前三黨候選人的能源政見中，同樣都設定2030年再生能源佔比將達到27%至30%的目標，大幅增加再生能源已成為跨黨派的最大公約數；提高能源使用效率也同樣是所有候選人政見中的必備項目，更是所有技術選項中成本最低、市場最成熟、社會支持度也最高的「無悔」政策。