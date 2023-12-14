高達金句爆發，解密工程——閱讀《像高達一樣寂寞》，探索「高達反對高達」
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法國紀錄片《像高達一樣寂寞》，可說對宛如無字天書的高達中、晚期電影，為所有人打開理解的大門，不僅紀錄片找來全是一時之選的高達親密工作夥伴、頂尖高達學者，更挖掘了深藏檔案庫大海的導演訪談沉甕底精華，展開一種讓影迷嘆為觀止，金句連連的大爆發。
文：陳潔曜
分享緣起
特以4000字專文，作為紀錄片《像高達一樣寂寞》之第二篇介紹，敬請分享！《像高達一樣寂寞》，將於12月15日在台上映，敬請一起解密高達！
法國紀錄片《像高達一樣寂寞》（Godard, seul le cinéma），可說對宛如無字天書的高達中、晚期電影，為所有人打開理解的大門，不僅紀錄片找來全是一時之選的高達親密工作夥伴、頂尖高達學者，更挖掘了深藏檔案庫大海的導演訪談沉甕底精華，展開一種讓影迷嘆為觀止，金句連連的大爆發。
在此特別選出紀錄片中，讓個人下巴快掉下來，語不驚人死不休的高達片段，嘗試進行一種知無不言的解密工作，作為拋磚引玉，敬請指教！
高達金句一：「我想讓觀眾失望！」
對許多製片人、影評和觀眾而言，高達就是《斷了氣》（À bout de souffle），這部新浪潮導演處女作，一夕之間，讓他功成名就，從無名小影評人，變成世界級大導演。
高達一生拍的超過140部作品，沒有一部票房超過《斷了氣》，連好萊塢都被充分說服，於美國東施效顰，找李察吉爾（Richard Gere）重拍。《斷了氣》不僅和高達名字，永遠連在一起，更是鑲嵌於電影史的新世代里程碑。
《斷了氣》一炮而紅的空前成功，卻讓年輕得志的高達，備感寂寥。觀眾在他的處女作，找到前所未見的年輕娛樂，然而，他想要做的是，卻是前無古人的電影批判。《斷了氣》的瘋狂跳接、類型爆炸，並不是要取代好萊塢的票房霸業，卻是要顛覆好萊塢的觀影習慣。
這也是為何，他在《斷了氣》大獲成功之後，特別表示：「我想讓觀眾失望！」他不會為了討好觀眾，接受好萊塢重金邀約，拍攝《斷了氣》續集。他卻著手反對自己創造的賣座公式，給出讓世界跌破眼鏡的第二部電影《小兵》（Le Petit Soldat），以超低成本的手工業製作，控訴當時如火如荼的阿爾及利亞戰爭，寫實呈現極右到極左的暴力酷刑，以一種挑戰界線的姿態，被戴高樂政府下令禁演。
「我想讓觀眾失望！」高達要挑臖觀眾。
《小兵》反對《斷了氣》，背對所有之前喜愛他的大眾、送錢拍片的電影產業、掌握電檢的國家機器，被譽為「高達的第二部處女作」，或「真正的處女作」，開創了他之後橫跨半世紀，電影政治性的實驗探索，更預言他一生命運的獨特模式——高達，反對高達。
高達一生，不僅企圖顛覆電影產業、觀影習慣、國家機器，更重要的是，顛覆昨日的高達。不僅《小兵》反對《斷了氣》，高達於六八學運後，想要「燒掉所有六十年代拍攝傳統電影的底片」，轉向巴黎毛主義（Maoïsme），集體公社的無作者創作。
緊接著，高達又反對七十年代深陷毛主義的自己，八十年代，重返電影產業，拍攝有大明星撐腰的話題電影。九十年代開始，高達又反對自己回歸江湖的明星電影，執意轉向更為純粹的「電影論文」（film-essai），以至於其最後一部完成的長片《影像之書》（Le Livre d’images），裡面甚至已經沒有任何傳統意義的演員。
高達反對高達，我們更可以追本溯源，高達對抗的，不僅是過去的作品，更是自己的出身。生於巴黎富人區，長於瑞士高級中產階級小鎮，宛如「青少年哪吒」，年少高達因竊盜成性，被趕出家門。
高達很早就認知到，其家族道貌岸然的高級中產身分，底子是支持納粹佔領的最保守勢力。他似決定以一生的時間，對抗自己的身分——既得利益的菁英階層。
高達金句二：「正因為邊緣存在，中心才得以成立。」
高達反對自己所屬的階級，持續自我放逐至邊緣的位置，例如，年輕時流浪到巴黎當藝術家，與瑞士原生富有家庭一刀兩斷；不到三十歲拍《斷了氣》，於電影產業大紅大紫，卻毅然選擇拍攝政治爭議、冷門實驗類型；四十歲時脫離電影圈，加入毛主義，以集體公社行動，實踐「作者之死」；緊接著又脫離巴黎極左知識圈，自願流亡到法南，成立個人實驗工作室。
五十歲脫離實驗錄像，「作者導演死而復生」，為大片廠拍攝明星電影；六十歲又逐漸脫離大明星電影，轉向開拓「電影論文」形式；七十歲時以宛如無字天書的「電影論文」，震懾電影圈與智識圈；八十歲以3D影片和最低畫質電影，兩度驚嚇坎城影展；九十一歲時，高達於瑞士以輔助自殺，作為對人世的抗議挑臖，或者一個深情告別。
高達一生可說是一種面對自身所屬的菁英階級中心，不斷自我放逐到邊緣位置，於邊界游移探索的歷程。這也為何，當記者問他：「您為何永遠處於邊緣位置？」高達不加思索地神回答：「正因為邊緣存在，中心才得以成立。」
高達最喜歡的一個字詞，是「相對」（au contraire）。當法德藝術電視台Arte專訪導演時，高達表示，對比小津墳墓上，只落一個「無」字，他希望的自己墳墓上，只刻上兩個字「相對」，似能貼切代表其一生的藝術創作，還是生活實踐。
高達一生實踐邊緣與中心相對，兩者相互辯證，才得以成立。高達發掘底層與中產相對，社會階級才能流通。高達發現劇情片與紀錄片相對，讓電影創造出其獨特的多元性。
高達最後更決定超越所有電影、超越所有藝術，從百年電影史，橫跨文化千年史、人類萬年史，探索人類靈魂的存在條件，探討可見與不可見相對，人類物質與精神相對。
高達金句三：「我應該跟國科會申請補助！」
從電影史延伸到人類世，高達的中、晚期，宛如無字天書的「電影論文」，真正做的是研究工作。
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兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
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冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
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