到底要不要生小孩？頂客族的老年生活有這七大變因需要考慮
我們想讓你知道的是
不要說頂客族老了之後要靠自己的錢養自己，就連有子女的老人，老了之後能靠自己養大的兒女養自己嗎？人老了之後，還不是要花錢請24小時看護隨時在身邊照顧自己。能冀望自己的兒女像看護一樣24小時在身邊照顧自己嗎？年輕時候聽老一輩的說，你沒生小孩以後老了你就知道。我現在快50歲了，想來看看到底自己有沒有「知道」些什麼。
文：傻多棒喬飛
我出生於1975年，和另一半從年輕時候就沒有計畫生育，一直到現在快到50歲這個年齡。年輕時候聽老一輩的說，你沒生小孩以後老了你就知道。
我想我現在快50歲，應該有資格當個老人來說說自己了，來看看到底自己有沒有「知道」些什麼。
我到現在還是認為，我年輕時候做的這個決定沒有問題。我年輕時候就認為，生小孩養育小孩，就像騎腳踏車、游泳、飼養寵物、國外旅遊一樣，都是人生的一種體驗。
我這輩子都不會游泳，所以我不知道游泳到底有多有趣。我沒養過小孩，所以我也不知道養小孩的樂趣和痛苦。最重要的是，我有自主權，決定我的人生要體驗什麼，不體驗什麼。
我也應該理解，我做了這個決定，對我的影響是什麼。
比如我決定不學游泳，那我就不要去海邊或是河邊玩水。即使去海邊，就要更謹慎的面對海水這個東西，因為玩水對於不懂游泳的來說，就是危險的東西。會游泳就可以享受玩水的樂趣，但是也有很多會游泳的人溺斃。所以做了一個決定，就要承擔那個後果。
所以生小孩這件事情，如果我沒有後代，那我年老的時候就要照顧好自己。而照顧的方式就是用錢照顧自己。說起來俗氣或是悲哀，但是現實就是如此。
不要說頂客族老了之後要靠自己的錢養自己，就連有子女的老人，老了之後能靠自己養大的兒女養自己嗎？老人家靠自己的錢才是自己的人生。老人家老了之後，還不是要花錢請24小時看護隨時在身邊照顧自己。能冀望自己的兒女像看護一樣24小時在身邊照顧自己嗎？
所以我現在也還不知道，到底養兒育女對我人生有什麼重要，或是我人生沒有子女，會讓我的人生有什麼缺憾。
談到這裡，就要談論人生意義的問題。有的人一生都沒有達成什麼意義，自己也不覺得有問題，自然也就不存在「沒有意義是個問題」的問題。
有的人設定了人生的意義是子孫滿堂，當她年老看到兒孫隨時在側，就覺得人生美滿了。所以養兒育女，如果不是我追求的人生意義，那我生了養了，對我人生又有甚麼意義呢？
不過我有思考，生兒育女，正面積極的意義是什麼。我思考的結論是，我們人會希望擁有歸屬感，或是人與人的關係。良好的人際關係，是促進美好人生的必要條件。所以組建家庭，替自己建立一個親密的人際網絡，這就是生兒育女的意義。
這種情境就像我年輕的時候交了女友，被同性朋友說「有了異性就沒有人性」，交了女友之後就和同性朋友之間疏離。因為我對於人和人的關係，有了女友來取代同性朋友。
一樣的道理，當我們組建家庭之後，這些子女「被迫」和父母建立人際關係。如果關係良好，那就能促進美好的人生。反之親子關係處理的差，反而讓自己的人生陷入困境。
交到惡友還能斷絕關係不相往來，可是和自己的家庭成員交惡，但是彼此關係又不能斷絕，在道德或是法律層面還是不斷牽扯，這就讓自己的人生反而陷入困境。
如果以人際關係這個層面來思考，那沒有子女，也不是問題，只要我能從人生的伴侶或是其他朋友得到這個人和人的關係，那就不一定要組建家庭才能有美好的人生。
所以我接下來對我人生規劃是什麼？首先最重要的當然是金錢。有了錢之後，就是金錢的安排。
人生最基本的就是要解決吃和住的問題。
我目前48歲，計畫60歲住進養生村。住進養生村的每月房租費用，由勞保年金來支付。生活費，我目前有被動收入，如果我的被動收入可以支撐我48歲到60歲的生活，那勢必就可以繼續維持到60歲以後的生活開銷。
吃和住的大方向解決，接下來是變因的處理。我能想到的有幾個變因。
1. 勞保破產
我是以之前「軍公教年金改革」的方向來估算勞保年金改革，我預估是減少三分之一的勞保年金收入。意思就是我預估兩人可以領4.5萬的年金，可能會減少30%打七折變成3萬1500。
2. 通膨
通膨在資本主義世界是一定會不斷產生的。可是我也不必太過於去精密計算。將被動收入保留餘裕，能讓自已安心的裕度，就會讓自己安心不少。
通膨帶來的影響就是養生村的租金增加。加上勞保年金收入的減少，所以日久之後的養生村支出勢必需要自己準備一筆錢來支付。
3. 健康花費
台灣有建全的健保可以減少醫療負擔，但是能夠提升醫療品質的自費項目，如果有能力，可以減輕就醫過程的痛苦。人類的醫療科技有限，有時候一些自費藥物可以稍微幫助減輕痛苦，如果沒有金錢，就只能靠自己身體去承擔。
4. 看護費用
我以前年輕時候認為，夫妻兩人在一起，其中一個人殘疾的時候，另一個人就是他的免費看護。現在想想，年輕是以「金錢」作為考量，所以會有那樣的想法。
現在經歷了另一半長期就醫的過程，體會到之後，也就對於所謂「長照悲歌」是怎樣產生的有所理解。一個長期需要照顧的人，只會拖累另一個健康的人，讓這兩個人一起向下沉淪。所以即使另一半健康，還是要準備長照的錢，來避免拖累另一半的人生。
5. 破產上天堂
當人生的資金耗盡之後，就是破產。以上方案如果都失效，就會面臨破產的問題。而我由於已經住進養生村，我不認為養生村會將沒有資金的老人丟棄路邊，所以我這個破產的人球，勢必會由政府來接手處理。
當然，政府處理勢必是生活品質低落，可以預見的是會早早上天堂。所以我必須要在這個時間來臨之前，完成我人生的目標。子曰：「朝聞道，夕死可矣。」當我完成我的人生目標，那我晚年怎樣死去，也就不會遺憾。
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民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
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