第39屆「點燃生命之火」開跑　中信銀行首捐200萬元獻愛 小三女童「畫」出心願 背後原因揭露偏鄉弱勢家庭困境

一年一度「點燃生命之火」由中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）發起、中國信託銀行主辦，今（2023）年邁入第39屆。中信慈善基金會董事長辜仲諒在點燈記者會上致詞表示，近期全球經濟復甦的腳步放緩，可能影響民眾捐款意願，但臺灣偏鄉角落仍有許多弱勢孩童需要各界關心，他感謝愛心企業長期支持，也鼓勵孩子要有夢想，多讀書才能計畫性地努力實現它。

Photo Credit : 中國信託慈善基金會

當天一位受資助、國小三年級的小芬（化名）來到現場，並帶著親手繪製的畫作，分享未來的夢想。受限於家境困難，她平時只能穿二手衣，因此圖畫上的洋裝，是希望有天能穿著全新的美麗衣裳。隨後由辜仲諒代表捐款人接受小芬畫作，而中國信託金融控股公司總經理陳佳文也代表捐贈200萬元給「點燃生命之火」，用愛幫助偏鄉孩子改善生活與讀書資源匱乏的困境。受贈單位代表臺北市久如社區理事長陳碧玉及兒福聯盟董事長林志嘉，也感謝所有捐款支持「點燃生命之火」的大好人，讓偏鄉弱勢孩童因此有機會改變人生。

當晚臺北市久如社區築夢基地的孩子帶來精彩的空靈鼓演奏後，第39屆「點燃生命之火」廣告片正式曝光，今年藉由真實案例改編的故事，讓偏鄉孩童的真實生活樣貌呈現在社會大眾面前，同時揭露弱勢家庭面臨照顧與陪伴孩子的困境，以及三餐不繼的營養失衡問題。活動最後，來賓前往南港中國信託金融園區三重世貿公園共同點亮12米高的「LIGHT UP！心願樹」，而全臺唯一的戶外公益滑冰場「NEXT LAB」也同步開幕，歡迎民眾前往體驗。

第39屆「點燃生命之火」募款至2024年2月29日止，善款全數捐助兒福聯盟文教基金會301所偏鄉小學、「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」26個築夢基地、「愛接棒少棒暨青少棒資助計畫」25所偏鄉學校棒球隊，以及紙風車文教基金會全臺偏鄉巡演。愛心民眾可透過活動官網使用LINE Pay、Apple Pay等行動支付捐款，或至中信銀行全臺154家分行臨櫃捐款、郵局郵政劃撥，以及全臺逾7,000臺ATM「愛心捐款」鍵捐款，中信銀行用戶亦可利用HOME BANK APP網銀捐款，詳情請上中信慈善基金會官網www.ctbcfoundation.org查詢。

本文章內容由「中國信託慈善基金會」提供。