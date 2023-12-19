【書評】《男人的憂傷，只有屌知道》：陽萎、早洩、遲射與性成癮，涵蓋各個不同的生命缺口與關係坎坷
我們想讓你知道的是
在本書中作者將針對常見的男性性功能障礙，如陽痿、早洩、遲射、性成癮等，以其專業經驗分析問題所在，並結合性教育、性諮詢、性治療的內容，帶領讀者走進她的性治療諮詢室，分享她陪伴的求助者故事；每章章末也附上自助守則，讓讀者可以成為自己的性治療師，覺醒己身的性智慧，建立健康的性關係，讓屌不再憂傷，享有愉悅的性生活。
文：謝宛婷（奇美醫院緩和醫學科主任、家庭醫學部主治醫師）
這本書，男人會打開嗎？一翻開推薦序，發現許常德老師果然講得直接：「不過我是不相信男人有耐心看任何書的。這本書最重要的消費者是女人…….」如果許常德老師的預言為真，那我希望每位女人都可以翻開這本書，然後再推薦給身邊的男人。前一本讓我有同樣心情的是呂嘉惠老師的《心理師，救救我的色鬼老爸！》，那本書我也很好奇有多少男性讀者會買，但是讀完之後，我覺得沒有看過的男性太可惜了。
男人總是慨嘆自己命苦，又要一肩扛起家庭、又不能坦露脆弱、又要被女權主義者攻擊、然後還要扮演好好伴侶，每個人其實都有解決自己生命困境的能力，大部分的時候，男人也只是需要被理解、被肯定與被疼惜，當男人發出這樣的感嘆時，其實就是憂傷了。
男人的憂傷？我很好奇，男人會怎樣感受、接納和處理他們的憂傷？男人是人，當然會憂傷，所以秀眉治療師這本書名勁爆的大作「男人的憂傷只有屌知道」其實重點不在於男人的憂傷有多特別，根本的是她想要告訴世人，我們的身體有多麼誠實。
四大篇章分述陽萎、早洩、遲射與性成癮，男人的小兄弟，恰好是個意識與潛意識受到壓迫與不善待的超級吹哨人，四種常見症狀，卻涵蓋各個不同的生命缺口與關係坎坷。正視性事問題與自己的關聯，就是如同挽救被害蟲侵蝕的壯碩樹幹的第一步，它沒有捷徑，也只有誠實，才能從根源改變。可是困難就在這裡，要面對自己生命中的千瘡百孔，談何容易？
我對性治療有基本概念，是因為我開始照顧安寧病人。一方面我極大多數的病人來自腫瘤科，接受癌症治療的病人常會開始擔憂與面臨化學治療後的性生活調適，而我們都清楚，良好的性生活調適是維持腫瘤病人好情緒的重要靈丹，具體而言，性生活問題中的社會、心理與靈性的需求，支持了一個活得平衡、活得穩健又活得有尊嚴的生命。
另外一方面是安寧照顧講求全人概念，也就是關注人的生理、心理、社會家庭、關係、經濟與靈性，而親密關係往往是其中最困難、也帶有最多創傷的部分，我們總會試圖看見每個人都會需求的愛與連結，並居中協助病人在生命的終站之前與自己、與一生的歷程和解，重新感受被理解、被接納與被尊重，以求無憾，然而這一切不應該是生命的最後才來力求無憾，而是應該在每一個今天都有機會重生，好好活著，好好相愛。
「一路以來你辛苦了。」讓我們從今天開始，都能對身邊的男人不吝於說出這句話。也許我們都有機會，讓壓抑的男人有機會了解並有餘裕面對自己的受苦，也讓他們與自己的屌重新對話，而那終究不只是為了成就更好的魚水之歡而已，而是身心一體，能夠在親密關係中感覺自在與自信的人，就不會需要用其他自傷傷人的方式證明自己，或感受自己的存在，這就是世界衛生組織所倡導的一種個人的良好福祉狀態，那麼全人類的整體，也才能幸福。
說來說去，還誠如秀眉治療師所言，這是一本解救國安之書，閱讀並善用它以保家衛國，人人有責。而這本書裡的教戰守則與自救守則，根本就該如床頭聖書，人人都應該倒背如流。
相關書摘 ▶《男人的憂傷，只有屌知道》：前女友和老婆對「假性早洩」的態度，深深打擊了他的自尊心
書籍介紹
《男人的憂傷，只有屌知道：你不可不知的性智慧》，大塊出版
作者：梁秀眉
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心理諮商師梁秀眉獨門性治療方法大公開！搭配個案分析，全面拯救你的男言之隱。
性功能障礙是這個時代的文明病；走進性治療診療室，認識陽痿、性成癮等性功能障礙的成因與自助方法，並覺察己身的性智慧，增進伴侶關係，享受性愉悅。
音樂人許常德、亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》執行製作人曾馨儀專文推薦。
陽具無所不在卻隱而不顯，如同男人的憂傷……
無論是愈做感情反而愈不睦的醫生與醫生娘；
或是出外獵豔反而會軟屌的博弈業老闆；
還是持續訓練二十年卻仍然早洩的男子；
每個人講述自身的性問題，其實就是在講述他的人生。
隨著科技進步與社會變革，二十一世紀的人們正置身於性刺激、性資訊氾濫的時代。現代社會中的「性文化」也正在發生劇變，而這種變化還在不斷加速，但人們對性的理解卻沒能與時俱進，許多人甚或連性知識都沒機會接觸，大多是自己摸索上網查資料的知識碎片；也因此，前所未有、五花八門的性煩惱也隨之而來，不止於生理上，也混合著複雜的心理因素。
特別是男性，他們的性器雖然包裹在衣物之下，但陽具的意象卻是無孔不入，男孩從小的教育就是「你這樣不像男人」、「你到底是不是男人」，這是一種咒語，要男人把陰性特質以及脆弱的一面藏好，不然就不是男人。有毒的男子氣概也因此造就了他們在性功能障礙上面更多的「男言之隱」。
本書作者梁秀眉，具有護理師與心理師雙重身分，運用性治療專業在助人之路上傾聽男人們的心聲，閱讀男人心，揭開男性堅強表面的真實。身為性治療師的她相信，有些性功能障礙不是病，只是「屌」想說出心裡話。男人遇到各種人生難題，通常寧可忍耐也不想面對，直到屌出狀況了，不能隨心所欲了，他才會心不甘情不願地坐在性治療師前面，想知道自己到底是怎麼了。
在本書中作者將針對常見的男性性功能障礙，如陽痿、早洩、遲射、性成癮等，以其專業經驗分析問題所在，並結合性教育、性諮詢、性治療的內容，帶領讀者走進她的性治療諮詢室，分享她陪伴的求助者故事；每章章末也附上自助守則，讓讀者可以成為自己的性治療師，覺醒己身的性智慧，建立健康的性關係，讓屌不再憂傷，享有愉悅的性生活。
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。