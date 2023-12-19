【書評】《男人的憂傷，只有屌知道》：陽萎、早洩、遲射與性成癮，涵蓋各個不同的生命缺口與關係坎坷

文：謝宛婷（奇美醫院緩和醫學科主任、家庭醫學部主治醫師）

這本書，男人會打開嗎？一翻開推薦序，發現許常德老師果然講得直接：「不過我是不相信男人有耐心看任何書的。這本書最重要的消費者是女人…….」如果許常德老師的預言為真，那我希望每位女人都可以翻開這本書，然後再推薦給身邊的男人。前一本讓我有同樣心情的是呂嘉惠老師的《心理師，救救我的色鬼老爸！》，那本書我也很好奇有多少男性讀者會買，但是讀完之後，我覺得沒有看過的男性太可惜了。

男人總是慨嘆自己命苦，又要一肩扛起家庭、又不能坦露脆弱、又要被女權主義者攻擊、然後還要扮演好好伴侶，每個人其實都有解決自己生命困境的能力，大部分的時候，男人也只是需要被理解、被肯定與被疼惜，當男人發出這樣的感嘆時，其實就是憂傷了。

男人的憂傷？我很好奇，男人會怎樣感受、接納和處理他們的憂傷？男人是人，當然會憂傷，所以秀眉治療師這本書名勁爆的大作「男人的憂傷只有屌知道」其實重點不在於男人的憂傷有多特別，根本的是她想要告訴世人，我們的身體有多麼誠實。

四大篇章分述陽萎、早洩、遲射與性成癮，男人的小兄弟，恰好是個意識與潛意識受到壓迫與不善待的超級吹哨人，四種常見症狀，卻涵蓋各個不同的生命缺口與關係坎坷。正視性事問題與自己的關聯，就是如同挽救被害蟲侵蝕的壯碩樹幹的第一步，它沒有捷徑，也只有誠實，才能從根源改變。可是困難就在這裡，要面對自己生命中的千瘡百孔，談何容易？

我對性治療有基本概念，是因為我開始照顧安寧病人。一方面我極大多數的病人來自腫瘤科，接受癌症治療的病人常會開始擔憂與面臨化學治療後的性生活調適，而我們都清楚，良好的性生活調適是維持腫瘤病人好情緒的重要靈丹，具體而言，性生活問題中的社會、心理與靈性的需求，支持了一個活得平衡、活得穩健又活得有尊嚴的生命。

另外一方面是安寧照顧講求全人概念，也就是關注人的生理、心理、社會家庭、關係、經濟與靈性，而親密關係往往是其中最困難、也帶有最多創傷的部分，我們總會試圖看見每個人都會需求的愛與連結，並居中協助病人在生命的終站之前與自己、與一生的歷程和解，重新感受被理解、被接納與被尊重，以求無憾，然而這一切不應該是生命的最後才來力求無憾，而是應該在每一個今天都有機會重生，好好活著，好好相愛。

「一路以來你辛苦了。」讓我們從今天開始，都能對身邊的男人不吝於說出這句話。也許我們都有機會，讓壓抑的男人有機會了解並有餘裕面對自己的受苦，也讓他們與自己的屌重新對話，而那終究不只是為了成就更好的魚水之歡而已，而是身心一體，能夠在親密關係中感覺自在與自信的人，就不會需要用其他自傷傷人的方式證明自己，或感受自己的存在，這就是世界衛生組織所倡導的一種個人的良好福祉狀態，那麼全人類的整體，也才能幸福。

說來說去，還誠如秀眉治療師所言，這是一本解救國安之書，閱讀並善用它以保家衛國，人人有責。而這本書裡的教戰守則與自救守則，根本就該如床頭聖書，人人都應該倒背如流。

相關書摘 ▶《男人的憂傷，只有屌知道》：前女友和老婆對「假性早洩」的態度，深深打擊了他的自尊心

書籍介紹

《男人的憂傷，只有屌知道：你不可不知的性智慧》，大塊出版

作者：梁秀眉

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心理諮商師梁秀眉獨門性治療方法大公開！搭配個案分析，全面拯救你的男言之隱。

性功能障礙是這個時代的文明病；走進性治療診療室，認識陽痿、性成癮等性功能障礙的成因與自助方法，並覺察己身的性智慧，增進伴侶關係，享受性愉悅。

音樂人許常德、亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》執行製作人曾馨儀專文推薦。

陽具無所不在卻隱而不顯，如同男人的憂傷……

無論是愈做感情反而愈不睦的醫生與醫生娘；

或是出外獵豔反而會軟屌的博弈業老闆；

還是持續訓練二十年卻仍然早洩的男子；

每個人講述自身的性問題，其實就是在講述他的人生。

隨著科技進步與社會變革，二十一世紀的人們正置身於性刺激、性資訊氾濫的時代。現代社會中的「性文化」也正在發生劇變，而這種變化還在不斷加速，但人們對性的理解卻沒能與時俱進，許多人甚或連性知識都沒機會接觸，大多是自己摸索上網查資料的知識碎片；也因此，前所未有、五花八門的性煩惱也隨之而來，不止於生理上，也混合著複雜的心理因素。

特別是男性，他們的性器雖然包裹在衣物之下，但陽具的意象卻是無孔不入，男孩從小的教育就是「你這樣不像男人」、「你到底是不是男人」，這是一種咒語，要男人把陰性特質以及脆弱的一面藏好，不然就不是男人。有毒的男子氣概也因此造就了他們在性功能障礙上面更多的「男言之隱」。

本書作者梁秀眉，具有護理師與心理師雙重身分，運用性治療專業在助人之路上傾聽男人們的心聲，閱讀男人心，揭開男性堅強表面的真實。身為性治療師的她相信，有些性功能障礙不是病，只是「屌」想說出心裡話。男人遇到各種人生難題，通常寧可忍耐也不想面對，直到屌出狀況了，不能隨心所欲了，他才會心不甘情不願地坐在性治療師前面，想知道自己到底是怎麼了。

在本書中作者將針對常見的男性性功能障礙，如陽痿、早洩、遲射、性成癮等，以其專業經驗分析問題所在，並結合性教育、性諮詢、性治療的內容，帶領讀者走進她的性治療諮詢室，分享她陪伴的求助者故事；每章章末也附上自助守則，讓讀者可以成為自己的性治療師，覺醒己身的性智慧，建立健康的性關係，讓屌不再憂傷，享有愉悅的性生活。