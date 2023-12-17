《此時此刻》的八大愛情風格：談起戀愛，你最像誰？快來測驗看看

《此時此刻》用10個都會愛情故事，描繪2020疫情爆發人們被迫戴上口罩、拉開距離，愛情如何發生。雖說是疫情之下的愛情故事，但除了口罩遮蔽了一部分面容，隔離阻隔了人們實際見面或擁抱的機會，其實愛情的模樣多數仍和日常無異。

「這世界沒有一件事情是不會改變的，包括我們的愛情」 「我把我們的關係看得太認真了嗎？」 「我已經不知道妳說的哪一句話才是真的」 ——《此時此刻》

為什麼有的人常抱怨關係很糟糕，卻還是離不開對方？而有人卻選擇離開看似各方面還不錯的感情？為什麼有人本來要捉姦卻變成自己出軌？為什麼有人可以同時喜歡很多人？而有人曖昧對象很多個，卻沒有比較快樂？其實，這源自每個人對愛情的期待和詮釋不同，而有了不一樣的「愛情風格」。台灣學者卓紋君認為愛情風格會因地區文化而有所不同，整理西方使用多年的愛情風格理論，加入華人文化概念，經過多次問卷信效度測試，提出「台灣人八大愛情風格」。

測驗：你最像劇中的誰？你是哪一種台灣人的愛情風格？

在了解劇中人物愛情風格剖析之前，先來做個測驗，測測看自己和哪位劇中人物最像？

圖片來源：雞湯來了

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解析：愛情之所以又甜又苦，劇中人物剖析

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「愛情是外面的人想進去，裡面的人想出來」——《此時此刻》

其實，我們身上也都有《此時此刻》劇中人物的影子。將上方測驗與下方雷達圖對應，將相對應的題目分數加總後畫記於雷達圖中，分數較高的2個類型就是屬於自己「主要的愛情風格」。

一起來看看自己像劇中哪個角色吧！和劇中角色心聲呼應，或不同的地方，也歡迎各位留言討論！

類型1｜執守奉獻型

圖片來源：雞湯來了 「我的人生也沒有其他東西會佔據我腦容量，就只有你」 ——《此時此刻》喬國森

劇中喬國森一心一意為方若南張羅大小事，分手多年仍念念不忘，死心塌地期待復合的一天。一旦放入感情或認定對方，就不輕言分手，犧牲個人的需求來保全感情，無論對方是否也同樣投入，有華人「忍」、以關係為重的觀念。

類型2｜悲觀保留型

「有一次我們一起看了一部老愛情片，他説我們一定可以過著幸福快樂的日子，好像就是那時候開始，我覺得害怕 ——《此時此刻》

劇中方若南並非討厭喬國森，但對方常常未詢問自己需不需要就為自己張羅一堆大小事，甚至求婚！這讓她感到害怕與退卻。自我保護的意識強烈，不相信永恆的愛情，不敢也不願投注太多，認為愛情並非生命的唯一。

喬國森和方若南在劇中歷經交往、求婚後分手、多年後復合而後又分手，可以發現他們或許誰也沒有真正「做錯什麼」，但也沒有真正「做對」。他們沒有把自己內心真實想法和卡點釐清，衍生「我為你做這麼多，為什麼你還不要？」「你都不顧我的想法，不管我需不需要」，互相不理解的狀態。

類型3｜擔憂佔有型

圖片來源：雞湯來了 「我不知道為什麼，我每天都想見到你」 ——《此時此刻》姚之璇

劇中姚之璇在愛上對方之後，生活以對方為中心，在家也幾乎隨時開著視訊，在乎對方、要求對方給予同等回應，若對方短暫消失變相當不安，深怕失去對方，缺乏安全和信任感。

類型4｜游移手段型

圖片來源：雞湯來了 「好像不是她需要我，而是我需要被她需要」 「雖然我知道這樣做可能不好，但是我也不知道該怎麼辦。 就好像那些我借出去的外套，我其實只是借給他們而已， 但他們好像以為，那就是他們的了」 ——《此時此刻》徐沛明

劇中徐沛明彷彿時間管理大師，把時間分給多位曖昧友人，也出借自己的外套給這些察覺曖昧友人，回應對方對自己的好感，也能敏銳察覺關係的變化，多角關係之中彼此互相是感情中的備胎。從多人當中追求愛情新鮮感或填補寂寞，慣用策略或手段來贏得對方的感情。有可能常在許多對象中切換，因而關係較難長久維持，感情滿意通常不高。

類型5｜肉體感官型

圖片來源：雞湯來了 「跟你在一起的那幾個晚上，我有罪惡感又很痛快」 ——《此時此刻》張維熙

劇中張維熙和趙霆宇明明是一起要去捉姦，卻在無助與孤單的時刻，演變成互相發生關係，嚐到彼此的溫存與甜蜜後，也就持續如此的關係一段時間，不急於揭穿另一半，強調快樂至上，注重肉體的親密與享受，「只要我喜歡，有什麼不可以」。肉體感官型與現代強調個人自我意識，尊重感情中的個人意願較為相關。

類型6｜婚姻目的型

圖片來源：雞湯來了 「我一直在成為別人期待中的我，我太在乎別人怎麼看我了， 我在乎我媽會不會恨我，我更怕跟妳一起被當鬼」 ——《此時此刻》羅欣藍

劇中羅欣藍在高中時期明明和丁芷潔互有好感，卻礙於當年社會風氣對於同志接受度不高，害怕自己無法被母親接受，也害怕自己被其他人投以異樣眼光，便逐漸疏遠丁芷潔，轉而和孫日謙交往而後步入婚姻。重視現實條件及未來成家可能，對於發展親密關係抱持謹慎、認真與理性的態度，常將家人意見納入重要考量。

類型7｜浪漫表達型

圖片來源：雞湯來了 「我想等愚人節之後再來找你，我不想你覺得我在開玩笑」 「我想問你有空跟我吃宵夜嗎？」 ——《此時此刻》陳俊彬 「連吃兩天很胖誒，不過跟你我很願意（手語）」 ——《此時此刻》楊蒨蒨

劇中陳俊彬和楊蒨蒨一開始因意外擦出愛情火花，在互有好感後不吝於為對方製造浪漫小驚喜，陳俊彬主動說出來找對方的「別有用心」，楊蒨蒨也主動學手語，「用對方的方式表達愛」，認為愛就要用言語或行為表現出來，製造驚喜與浪漫是維持愛情的重要元素。

類型8｜真情投入型

圖片來源：雞湯來了 「我覺得不管是愛情、人際關係或是生活方式，都應該要是輕鬆的， 一但出現勉強、討好、或者試圖要改變的話，那就不是最真實的樣子」 ——《此時此刻》夏瑋婷

劇中夏瑋婷和張永互相關心對方，陪伴彼此歷經看病、深夜返家等，重視感情中彼此「真實的樣子」，也重視相互分享與包容、信任與體諒，帶來較正向滿意的關係，具有愛情三元素中激情與親密的特質。

什麼是最好的愛情風格？

上述八大台灣人的愛情風格，讓我們看見自己與他人在愛情中的模樣。沒有絕對的對錯好壞，但學者統計發現「浪漫表達型」與「真情投入型」通常因為主動表達情感，重視彼此真實的想法與交流，而對感情有較佳的滿意度。

感情是兩個人共創的結果，或許我們可以藉由《此時此刻》劇中角色關係，認識自己在感情中的樣貌，也在未來建構彼此理想的愛情風貌！

本文經雞湯來了授權轉載，原文刊載於此

原標題：談起戀愛，你最像誰？台灣人的8大愛情風格：尋找自己《此時此刻》的愛情觀

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航