《此時此刻》的八大愛情風格：談起戀愛，你最像誰？快來測驗看看
我們想讓你知道的是
感情是兩個人共創的結果，或許我們可以藉由《此時此刻》劇中角色關係，認識自己在感情中的樣貌，也在未來建構彼此理想的愛情風貌！
《此時此刻》用10個都會愛情故事，描繪2020疫情爆發人們被迫戴上口罩、拉開距離，愛情如何發生。雖說是疫情之下的愛情故事，但除了口罩遮蔽了一部分面容，隔離阻隔了人們實際見面或擁抱的機會，其實愛情的模樣多數仍和日常無異。
「這世界沒有一件事情是不會改變的，包括我們的愛情」
「我把我們的關係看得太認真了嗎？」
「我已經不知道妳說的哪一句話才是真的」
——《此時此刻》
為什麼有的人常抱怨關係很糟糕，卻還是離不開對方？而有人卻選擇離開看似各方面還不錯的感情？為什麼有人本來要捉姦卻變成自己出軌？為什麼有人可以同時喜歡很多人？而有人曖昧對象很多個，卻沒有比較快樂？其實，這源自每個人對愛情的期待和詮釋不同，而有了不一樣的「愛情風格」。台灣學者卓紋君認為愛情風格會因地區文化而有所不同，整理西方使用多年的愛情風格理論，加入華人文化概念，經過多次問卷信效度測試，提出「台灣人八大愛情風格」。
測驗：你最像劇中的誰？你是哪一種台灣人的愛情風格？
在了解劇中人物愛情風格剖析之前，先來做個測驗，測測看自己和哪位劇中人物最像？
解析：愛情之所以又甜又苦，劇中人物剖析
「愛情是外面的人想進去，裡面的人想出來」——《此時此刻》
其實，我們身上也都有《此時此刻》劇中人物的影子。將上方測驗與下方雷達圖對應，將相對應的題目分數加總後畫記於雷達圖中，分數較高的2個類型就是屬於自己「主要的愛情風格」。
一起來看看自己像劇中哪個角色吧！和劇中角色心聲呼應，或不同的地方，也歡迎各位留言討論！
類型1｜執守奉獻型
劇中喬國森一心一意為方若南張羅大小事，分手多年仍念念不忘，死心塌地期待復合的一天。一旦放入感情或認定對方，就不輕言分手，犧牲個人的需求來保全感情，無論對方是否也同樣投入，有華人「忍」、以關係為重的觀念。
類型2｜悲觀保留型
「有一次我們一起看了一部老愛情片，他説我們一定可以過著幸福快樂的日子，好像就是那時候開始，我覺得害怕
——《此時此刻》
劇中方若南並非討厭喬國森，但對方常常未詢問自己需不需要就為自己張羅一堆大小事，甚至求婚！這讓她感到害怕與退卻。自我保護的意識強烈，不相信永恆的愛情，不敢也不願投注太多，認為愛情並非生命的唯一。
喬國森和方若南在劇中歷經交往、求婚後分手、多年後復合而後又分手，可以發現他們或許誰也沒有真正「做錯什麼」，但也沒有真正「做對」。他們沒有把自己內心真實想法和卡點釐清，衍生「我為你做這麼多，為什麼你還不要？」「你都不顧我的想法，不管我需不需要」，互相不理解的狀態。
類型3｜擔憂佔有型
劇中姚之璇在愛上對方之後，生活以對方為中心，在家也幾乎隨時開著視訊，在乎對方、要求對方給予同等回應，若對方短暫消失變相當不安，深怕失去對方，缺乏安全和信任感。
類型4｜游移手段型
劇中徐沛明彷彿時間管理大師，把時間分給多位曖昧友人，也出借自己的外套給這些察覺曖昧友人，回應對方對自己的好感，也能敏銳察覺關係的變化，多角關係之中彼此互相是感情中的備胎。從多人當中追求愛情新鮮感或填補寂寞，慣用策略或手段來贏得對方的感情。有可能常在許多對象中切換，因而關係較難長久維持，感情滿意通常不高。
類型5｜肉體感官型
劇中張維熙和趙霆宇明明是一起要去捉姦，卻在無助與孤單的時刻，演變成互相發生關係，嚐到彼此的溫存與甜蜜後，也就持續如此的關係一段時間，不急於揭穿另一半，強調快樂至上，注重肉體的親密與享受，「只要我喜歡，有什麼不可以」。肉體感官型與現代強調個人自我意識，尊重感情中的個人意願較為相關。
類型6｜婚姻目的型
劇中羅欣藍在高中時期明明和丁芷潔互有好感，卻礙於當年社會風氣對於同志接受度不高，害怕自己無法被母親接受，也害怕自己被其他人投以異樣眼光，便逐漸疏遠丁芷潔，轉而和孫日謙交往而後步入婚姻。重視現實條件及未來成家可能，對於發展親密關係抱持謹慎、認真與理性的態度，常將家人意見納入重要考量。
類型7｜浪漫表達型
劇中陳俊彬和楊蒨蒨一開始因意外擦出愛情火花，在互有好感後不吝於為對方製造浪漫小驚喜，陳俊彬主動說出來找對方的「別有用心」，楊蒨蒨也主動學手語，「用對方的方式表達愛」，認為愛就要用言語或行為表現出來，製造驚喜與浪漫是維持愛情的重要元素。
類型8｜真情投入型
劇中夏瑋婷和張永互相關心對方，陪伴彼此歷經看病、深夜返家等，重視感情中彼此「真實的樣子」，也重視相互分享與包容、信任與體諒，帶來較正向滿意的關係，具有愛情三元素中激情與親密的特質。
什麼是最好的愛情風格？
上述八大台灣人的愛情風格，讓我們看見自己與他人在愛情中的模樣。沒有絕對的對錯好壞，但學者統計發現「浪漫表達型」與「真情投入型」通常因為主動表達情感，重視彼此真實的想法與交流，而對感情有較佳的滿意度。
感情是兩個人共創的結果，或許我們可以藉由《此時此刻》劇中角色關係，認識自己在感情中的樣貌，也在未來建構彼此理想的愛情風貌！
本文經雞湯來了授權轉載，原文刊載於此
原標題：談起戀愛，你最像誰？台灣人的8大愛情風格：尋找自己《此時此刻》的愛情觀
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責任編輯：蕭汎如
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！