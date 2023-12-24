林琪香《器物無聊》：工藝巨匠柳宗理為何會把最重要的人生器物，交給出西窯製作？
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本書不僅僅紀錄了陶藝家動人的生命故事、捕捉他們率真造陶的珍貴畫面，更從歷史溯源、自然環境變遷到百年文化傳承細細刻劃，展現民藝之美所以雋永，以及其平凡中的不凡。專訪14位日本代表性陶藝職人、踏遍造陶重鎮，揭開日常器物蘊藏的風土與深刻情感。精選7間日本特色器物店鋪，一窺店主別具慧眼的選品理念，找到陪伴自己的每日器物。
文：林琪香
【尋訪柳宗理——出西窯】
民藝運動與出雲市
柳宗悅在一九二六年，與陶藝家河井寬次郎、濱田庄司等發表了〈日本民藝美術館設立趣意書〉，被視為民藝運動的開端。「民藝」二字是柳宗悅開創的，亦即是民間工藝，與藝術品不同，創作民藝的工匠們從不留名，因為創造每件民藝品的不只是任何一人，比方說，單靠捏陶的工匠並不能促成一件陶器的誕生，還得靠煉製陶土、製作釉藥 [1] 的工匠們，甚至啟迪他們的傳統與前輩們。
民藝之中不含創作者個人的特質，只有根據風土及用途而衍生的想法，是一個無我的世界。柳宗悅常談「用之美」，意思是「因使用而誕生的美學」，這美是非常實際的，民藝品若不保守其用途便談不上美了。
柳宗悅於一九三六年在自己的住宅旁開設了首間民藝館，展示收集自全國各地的民間工藝。出雲市的一家，則是在身任醫生的民藝運動推動者吉田璋也的鼓勵下開設的，展出島根與鳥取等地的工藝，器物之外還有藍染布藝等。我到達的翌日便到出雲民藝館參觀，還沒正式細看展品便先被建築物吸引，那簡樸而沒有半點裝飾的房子，與民藝運動的思想如此貼近。
後來才知道那原是一戶叫山本的農家的米倉，山本家現時還住在同一組建築的別幢房子內，與民藝館共用一個庭園，也不介意陌生人常在附近打擾，於倉庫中展示這些與當地生活密不可分的美術。
為了協助各地的窯場製作出迎合現代用途的器物，包括柳宗悅等多位民藝運動推動者不時走訪各地的窯場，而位於出雲市的出西窯也是其中之一。這次來島根縣的其中一個主要目的便是想看看出西窯，吸引我的除了他們美麗的器物之外，還有他們的創辦故事。
昭和二十二年（一九四七年），正值二戰之後，日本戰敗，多多納弘光以及他的朋友井上壽人、陰山千代吉、多多納良夫及中島空慧等五位十九至二十歲的年輕人，創辦出西窯的原因是希望創造出一個無分彼此的同共體，他們期望用自己雙手建立理想國，那裡沒有誰比誰高等，沒有誰比誰卑微。創業之初，五人對陶藝幾乎一竅不通，而且都有自己本業，有的務農，有的則在國家鐵路公司工作，除了多多納弘光之外，其他人都只能在工餘時抽空參與。
他們參加了松江市辦的製陶業指導計畫，嘗試磨練自己的工藝技術，造出陶瓷藝術品，卻一籌莫展。後來，弘光讀到柳宗悅的著作《我的心願》（私の念願），了解到民藝的種種，才萌生起製作日常器物的念頭。再後來，積極協助新的窯場的民藝運動推動者來了，河井寬次郎來了、濱田庄司來了、柳宗悅也來了，指導他們創作出簡樸而貼合生活所需的器物。從寂寂無聞到今天於日本國內廣受人知，出西窯至今仍是一如最初，是陶工們彼此相依的共同體。
到訪出西窯
計程車從出雲市車站出發，繞到通往佛經山的路，經過田野間的小路時看到幾家相連的木建的民家，那就是出西窯了。最顯眼的一家的外牆以玻璃建成，是出西窯製品的展示館，稱為無自性館。無自性，將自我化為無，是出西窯工匠們的信條。
「再過一星期，東西會比較多啊，現在正在燒製呢。」之前跟我通電郵，負責管理無自性館的磯田博之先生說。我稍微看了一圈，商品果然是零零落落的，燒陶也有「季節性」，造好了一批能填滿整個窯後，才開始各個燒製程序。出西窯用的是登窯 [2]，以薪生火，一開窯，工匠得連續顧火顧四十至五十小時，工場上的煙囪的黑煙裊裊冒個兩、三天。
磯田先生讓在我無自性館的一側的自助咖啡館稍息，我從架子選了一口出西窯製作的杯子，倒了杯咖啡，在長凳上坐下來。手中那口塗了黑釉的杯子，股起的杯肚剛好貼在手心，咖啡的溫度也直接傳到手心裡。杯子上的黑釉凹凹凸凸的如柚子皮，撫著時感觸特別好，從黑中透出的棕其實是陶土燒過後本來的色彩，杯耳的上方凸出了一顆像個小鼻子，本以為只是個裝飾，單手拿著杯子後才發現，姆指剛好壓在「鼻子」上，杯子拿得格外穩。民藝器物，不撫過不用過，便無法完全理解它的好，而這「好」也是「剛剛好」，是工匠們考慮著使用時的種種，添加減去慢慢捏成的。
用大地提煉的工藝
出西窯的工場就在無自性館的旁邊，我依著磯田先生的指示，到工場後找一位叫井上一的陶工。井上先生聽我說想看看煉陶土的過程，於是帶我穿過放滿了剛素燒好的器物的倉庫，未塗上釉藥的器物現出粉紅陶土的器物，如同赤身露體，我彷彿誤闖大浴場，居然有點不好意思。
剛好正在下雨，井上先生隨手在門前取了把傘遞給我，然後走到馬路的另一邊，指著不遠處一堆長滿了雜草的泥土。「十多年前山的另一邊開始建公路，挖出了很多黏土，我們便開車去載回來，載回來的夠我們多用十年。」
井上先生說每年出西窯都用上數噸陶土，煉陶土需先把泥土中的雜質除去，然後分三次讓土壤沉澱去除水分，再任它風乾成耳珠滿了韌度，過程大約要一個多月。「十年後陶土用光了，用別的陶土造出來的成品會跟現在的不一樣嗎？」我問。「或多或少呢，只能盡量減少差異了。」井上先生答道。
井上先生想帶我看造器物的過程，於是又走回工場去，來到工場的石地，他停下腳步。「你不是很喜歡出西窯藍色的釉藥嗎？那叫吳須釉。」他用力踏了地上炭地的石塊兩、三下，「把這石用一千五百度燒成灰，就能調配成吳須釉了。」聽罷我看著腳下的土地感到奇妙不已，剛才我才在無自性館中選了個吳須釉的碟子，湛藍的釉藥色彩飄忽不定深不見底如大海，原來是那柔和的海來自堅實的土地。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！