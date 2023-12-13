許多德國人，根本不懂如何與外國人共處
我們想讓你知道的是
沒錯，德國是多種族國家，從小到大班上多有不同族裔同學，市內亦有各國餐館，德國人對外國面孔完全不陌生。這些外國面孔卻有一個特點，就是雖然程度參差，但都會講德文，與他們相處時當他們本地人就好了。踏入外國餐館，餐牌都用德文，服務生都講德文，德國人也不用學習如何與他們溝通。
看一些討論，都不約而同說到外國人在德國工作遇到的難處。
很多人提及難以融入同事圈子。外國人進公司工作，同事都不會主動打招呼和自我介紹，午飯時間沒有同事邀約一起進餐。更甚的是德國同事傾談時都當外國同事透明，兩個德國同事用餐時談話，完全無視坐在中間的外國同事。
這些情況也難怪，因為許多德國人根本不懂如何與外國人共處，完全不懂者亦大有人在。
沒錯，德國是多種族國家，從小到大班上多有不同族裔同學，市內亦有各國餐館，德國人對外國面孔完全不陌生。這些外國面孔卻有一個特點，就是雖然程度參差，但都會講德文，與他們相處時當他們本地人就好了。踏入外國餐館，餐牌都用德文，服務生都講德文，德國人也不用學習如何與他們溝通。
再加上德國政治正確氛圍嚴重，當地人對「外國人」一詞敏感，很多時避談對方種族，見到非白人都不會先假設是外國人。久而久之，德國人失去與外國人相處的能力，到出來做事才真正有機會與非德國長大的外國人共事，自然不懂如何應對。正如一個男生從小出家住在寺廟，18歲才還俗，第一次見到女性，當然不知所措。當然現在不少德國人都去過外地交流，對外國文化也較以往開放。
所以既然有機會與外國人共事，很應該學習與他們相處。第一，不要假設他們德文都很好，應該盡量用易明的方式與他們說話；第二，不要老是覺得做事只有德國的方式才對，德國人口八千萬，佔全球1%多一點，代表世上98%的人有其他方式做事。要是公司肯聘用外國人，應該給他們多些發展空間，豐富公司思維，而不是讓其默默地消失在公司根深柢固僵化文化之中。
聽到有外國人說德國人談天時當自己透明，我都會叫他們就當是聽電台節目，不用勉強加入或陪笑，把他們所講的都記住，學習裡面的德文。第二天問他們昨天是否講過這些那些，例如同事提到去超市買了特價汽水，就問他汽水喝完沒有；提到雪櫃壞了，就問需不需要介紹師傅。這些同事要不是以後都不讓你坐到他們去，不就是以後不敢忽視你，會請你加入談話。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）