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TNL+ 2023/12/13,
歐洲

許多德國人，根本不懂如何與外國人共處

許多德國人，根本不懂如何與外國人共處
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

沒錯，德國是多種族國家，從小到大班上多有不同族裔同學，市內亦有各國餐館，德國人對外國面孔完全不陌生。這些外國面孔卻有一個特點，就是雖然程度參差，但都會講德文，與他們相處時當他們本地人就好了。踏入外國餐館，餐牌都用德文，服務生都講德文，德國人也不用學習如何與他們溝通。

看一些討論，都不約而同說到外國人在德國工作遇到的難處。

很多人提及難以融入同事圈子。外國人進公司工作，同事都不會主動打招呼和自我介紹，午飯時間沒有同事邀約一起進餐。更甚的是德國同事傾談時都當外國同事透明，兩個德國同事用餐時談話，完全無視坐在中間的外國同事。

這些情況也難怪，因為許多德國人根本不懂如何與外國人共處，完全不懂者亦大有人在。

沒錯，德國是多種族國家，從小到大班上多有不同族裔同學，市內亦有各國餐館，德國人對外國面孔完全不陌生。這些外國面孔卻有一個特點，就是雖然程度參差，但都會講德文，與他們相處時當他們本地人就好了。踏入外國餐館，餐牌都用德文，服務生都講德文，德國人也不用學習如何與他們溝通。

再加上德國政治正確氛圍嚴重，當地人對「外國人」一詞敏感，很多時避談對方種族，見到非白人都不會先假設是外國人。久而久之，德國人失去與外國人相處的能力，到出來做事才真正有機會與非德國長大的外國人共事，自然不懂如何應對。正如一個男生從小出家住在寺廟，18歲才還俗，第一次見到女性，當然不知所措。當然現在不少德國人都去過外地交流，對外國文化也較以往開放。

所以既然有機會與外國人共事，很應該學習與他們相處。第一，不要假設他們德文都很好，應該盡量用易明的方式與他們說話；第二，不要老是覺得做事只有德國的方式才對，德國人口八千萬，佔全球1%多一點，代表世上98%的人有其他方式做事。要是公司肯聘用外國人，應該給他們多些發展空間，豐富公司思維，而不是讓其默默地消失在公司根深柢固僵化文化之中。

聽到有外國人說德國人談天時當自己透明，我都會叫他們就當是聽電台節目，不用勉強加入或陪笑，把他們所講的都記住，學習裡面的德文。第二天問他們昨天是否講過這些那些，例如同事提到去超市買了特價汽水，就問他汽水喝完沒有；提到雪櫃壞了，就問需不需要介紹師傅。這些同事要不是以後都不讓你坐到他們去，不就是以後不敢忽視你，會請你加入談話。

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