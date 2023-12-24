《蔡榮章 茶之心法》：談茶道「 空寂」之美，我想跟構成「苦、澀」主味的咖啡因與兒茶素有關
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陸羽茶藝中心創辦總經理蔡榮章老師集結近五十年的經驗跟讀者分享，如何從學習茶道的正確心態出發、掌握茶葉知識與泡茶技巧、用茶涵養自身的美感與思考，以及近年兩岸三地的茶文化發展與趨勢。
文：蔡榮章
茶道空寂之美
藝術上所說的美有很多種類型，一種是接觸後讓人歡娛、一種是接觸後讓人興奮、一種是讓人感到悲壯、一種是讓人興起哀傷之情、一種是激起人綿延不斷的哲思、一種是讓人沉靜，並多少帶點淒涼感……。最後的這種沉靜，並或多或少的淒涼味就是本文所要談論的空寂之美，這是茶道在藝術領域上很特殊的一種特質。
茶道的藝術領域為何存在此空寂的元素，我們認為與茶的基本成分有關，那就是構成茶主味「苦」與「澀」的咖啡因與兒茶素。拿掉了這兩項成分，茶幾乎不成其為茶了，茶的傲世功能也將消失殆盡。製作精良的茶，苦澀等味與香氣搭配得恰到好處，不但隱藏了苦澀的銳氣，而且形成非常讓人喜歡而且耐人追尋的茶味，這樣的香與味可以讓人喜歡一輩子。
這樣的茶喝進肚子裡，血壓開始微幅下降，肌肉開始放鬆，注意力開始凝聚，讓喝它的人逐漸沉靜下來。這樣的生理狀況是空寂之美呈現的良好環境，只要有點空寂概念與修養，這樣帶點淒涼味的美之意象，就容易步上意識舞台。
或許因為如此，自古愛喝茶的人，尤其是文人、藝術家們，記錄了許多茶在空寂之美的文獻，於是空寂逐漸形成了茶的人文成分；茶人們更將之表現在品茗環境上，而逐漸有了草庵茶席的稱呼，還將之與禪結合，而有了茶禪一味的說法。
茶道與禪學自古連結得很密切，我們認為其中的原因就是彼此在空寂境界上的一致性。空寂的狀況是修禪的人必須學會進入的境界；空寂的狀況是茶人們體會、享受茶境之美的一條道路。陸羽在《茶經》上強調的「精儉」也被我們認為是他體悟茶境空寂的一種方式，而禪學上的空寂與陸羽茶學上的精儉，在日本珠光、紹鷗、利休等茶人的茶道上都表現得非常具體。我們現在只是從美學的角度再度將藝術、茶道與禪學在空寂特質上作番描述。
談茶道的「 空寂」
「空寂」是美學上的一種不易理解的境界，然而在茶道上特別被人提出，或許它是「茶」特有的一種性格吧。我們曾談到茶永遠有著「苦」、「澀」的一面，應該就是這個道理。現在我們以簡捷的一些字眼來說明空寂是怎樣一個美學境界與狀況。
談到「茶道境界」，很多用語會出現，如「精儉」、「清和」、「空寂」……。「空寂」在日本茶道上最接近的用語是「侘」（音岔，後來有人也用成「佗」，音駝）。侘，在中文是失意的樣子，如「侘傺」。「空寂」也有「失意」的成分，所以帶有一絲絲的「淒涼感」。這樣的心情、這樣的氛圍造成了極度寧靜的狀態，它比哀傷或愉悅更為不動氣，人們的血壓更低、心跳更慢。日本茶道界村田珠光、武野紹鷗、千利休等人提倡的「草庵式茶席」，就提出了這樣的美學與心境思想。
空寂讓人更專注、更容易體會到自己的存在、體會到自己與大地、與他人、與他物的關係。空寂的訓練讓茶人更容易泡好茶、更容易欣賞到茶的味道，即使多人一同泡茶、品飲，也能掌握同樣的效果。有人泡茶、品飲間不搭配音樂，就是希望讓「茶」的濃度增強，單一、專注，是可以讓所需的氣氛、磁場一再放大的。
生活中，各種喜怒哀樂的衝擊在所難免，空寂的訓練讓自己受保護於一個寧靜且堅實的空間。茶道的空寂訓練是在眾目睽睽之下、在車水馬龍的路旁、在極端不友善的人際關係間依然穩健地把茶泡好。
在審美的訓練上，「空寂」是訓練自己超脫現實、超脫功能地看待事與物，如路旁的一堆廢鐵，不從「舊屋拆下」、「生鏽」、「無用」、「撞上受傷」的角度看，而從物體的質感和線條的組合去欣賞，說不定你會聯想起美術館裡的那件得獎作品。如此，身邊的庸俗、醜陋就會變得更少。然而，是非、善惡在冷靜觀察中是不會被扭曲的。
深談空寂
空是沒有雜念，非常安靜；寂是簡單，直指本質，甚至帶點淒涼味，「空寂」就是這樣的情景。塞外荒漠、綿延一望無際的山巒、夜晚路燈加上孤獨老人牽著一隻不聽話的小狗，都是空寂圖片。你說火車站滿坑滿谷的返鄉人潮、一根枯木也是空寂，沒錯，跳上雲端看，是另一番空寂。
有人說住在五星級酒店沒有住在山間茅草屋來得容易進入空寂境界；有人反對，認為處在何處不重要，要看自己是否容易抓住空寂的心境。這個論調在日本茶道也發生過，千利休就說過，不能說在「書院式」的茶屋裡就體會不到在「草庵式」茶席的那股「侘」味。侘味就是空寂之味。
空寂之境心如止水，旁物驚動不了我，而那份淒涼感鬆弛了全身肌肉，達到逍遙的狀況，這種狀況的寧靜往往勝過單純的無聲或是歡樂與悲哀。在這個氛圍之下，一種寧靜深遠的美感自然形成，就是所謂的空寂之美。這種美感可以在心境上表現，也能在茶席規畫或布置時傳達出來。
茶湯喝來給人們的感受是清平，甚至於空寂的，這不是說將茶泡得清淡的意思，而是茶湯中普遍存在的苦澀味。它不一定顯現得很強烈，但在各種的茶類中多少隱藏了一些，這一些就將人們的情緒沉澱了下來，喝久了，相乘的效果，甚至將喝它的人帶進空寂的境界。這股茶味、這番茶情或許在陸羽的時代就被喝了出來，所以陸羽在所著的《茶經》中才特別提到「精」與「儉」兩字，精就是精煉到最本質的部分，儉就是去掉可以不要的東西。
修禪的人當然也最容易發現這個祕密，茶湯的寧靜，甚至於空寂，正是修禪所要的境界。於是喝茶、修禪就結合了在一起，「茶禪一味」之語也因此產生。茶文化被禪僧們帶到日本後，這份茶裡空寂被日本茶人看上，並逐漸放大完善，完整地呈現在日本茶道上。現在我們聽到的「草庵式茶席」、「四疊半茶室」、「數寄屋」、「侘」等都是這個茶境具體而多樣化的應用。
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
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近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。