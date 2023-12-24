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2023/12/24,
藝文

《蔡榮章　茶之心法》：談茶道「 空寂」之美，我想跟構成「苦、澀」主味的咖啡因與兒茶素有關

《蔡榮章　茶之心法》：談茶道「 空寂」之美，我想跟構成「苦、澀」主味的咖啡因與兒茶素有關
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

陸羽茶藝中心創辦總經理蔡榮章老師集結近五十年的經驗跟讀者分享，如何從學習茶道的正確心態出發、掌握茶葉知識與泡茶技巧、用茶涵養自身的美感與思考，以及近年兩岸三地的茶文化發展與趨勢。

文：蔡榮章

茶道空寂之美

藝術上所說的美有很多種類型，一種是接觸後讓人歡娛、一種是接觸後讓人興奮、一種是讓人感到悲壯、一種是讓人興起哀傷之情、一種是激起人綿延不斷的哲思、一種是讓人沉靜，並多少帶點淒涼感……。最後的這種沉靜，並或多或少的淒涼味就是本文所要談論的空寂之美，這是茶道在藝術領域上很特殊的一種特質。

茶道的藝術領域為何存在此空寂的元素，我們認為與茶的基本成分有關，那就是構成茶主味「苦」與「澀」的咖啡因與兒茶素。拿掉了這兩項成分，茶幾乎不成其為茶了，茶的傲世功能也將消失殆盡。製作精良的茶，苦澀等味與香氣搭配得恰到好處，不但隱藏了苦澀的銳氣，而且形成非常讓人喜歡而且耐人追尋的茶味，這樣的香與味可以讓人喜歡一輩子。

這樣的茶喝進肚子裡，血壓開始微幅下降，肌肉開始放鬆，注意力開始凝聚，讓喝它的人逐漸沉靜下來。這樣的生理狀況是空寂之美呈現的良好環境，只要有點空寂概念與修養，這樣帶點淒涼味的美之意象，就容易步上意識舞台。

或許因為如此，自古愛喝茶的人，尤其是文人、藝術家們，記錄了許多茶在空寂之美的文獻，於是空寂逐漸形成了茶的人文成分；茶人們更將之表現在品茗環境上，而逐漸有了草庵茶席的稱呼，還將之與禪結合，而有了茶禪一味的說法。

茶道與禪學自古連結得很密切，我們認為其中的原因就是彼此在空寂境界上的一致性。空寂的狀況是修禪的人必須學會進入的境界；空寂的狀況是茶人們體會、享受茶境之美的一條道路。陸羽在《茶經》上強調的「精儉」也被我們認為是他體悟茶境空寂的一種方式，而禪學上的空寂與陸羽茶學上的精儉，在日本珠光、紹鷗、利休等茶人的茶道上都表現得非常具體。我們現在只是從美學的角度再度將藝術、茶道與禪學在空寂特質上作番描述。

談茶道的「 空寂」

「空寂」是美學上的一種不易理解的境界，然而在茶道上特別被人提出，或許它是「茶」特有的一種性格吧。我們曾談到茶永遠有著「苦」、「澀」的一面，應該就是這個道理。現在我們以簡捷的一些字眼來說明空寂是怎樣一個美學境界與狀況。

談到「茶道境界」，很多用語會出現，如「精儉」、「清和」、「空寂」……。「空寂」在日本茶道上最接近的用語是「侘」（音岔，後來有人也用成「佗」，音駝）。侘，在中文是失意的樣子，如「侘傺」。「空寂」也有「失意」的成分，所以帶有一絲絲的「淒涼感」。這樣的心情、這樣的氛圍造成了極度寧靜的狀態，它比哀傷或愉悅更為不動氣，人們的血壓更低、心跳更慢。日本茶道界村田珠光、武野紹鷗、千利休等人提倡的「草庵式茶席」，就提出了這樣的美學與心境思想。

空寂讓人更專注、更容易體會到自己的存在、體會到自己與大地、與他人、與他物的關係。空寂的訓練讓茶人更容易泡好茶、更容易欣賞到茶的味道，即使多人一同泡茶、品飲，也能掌握同樣的效果。有人泡茶、品飲間不搭配音樂，就是希望讓「茶」的濃度增強，單一、專注，是可以讓所需的氣氛、磁場一再放大的。

生活中，各種喜怒哀樂的衝擊在所難免，空寂的訓練讓自己受保護於一個寧靜且堅實的空間。茶道的空寂訓練是在眾目睽睽之下、在車水馬龍的路旁、在極端不友善的人際關係間依然穩健地把茶泡好。

在審美的訓練上，「空寂」是訓練自己超脫現實、超脫功能地看待事與物，如路旁的一堆廢鐵，不從「舊屋拆下」、「生鏽」、「無用」、「撞上受傷」的角度看，而從物體的質感和線條的組合去欣賞，說不定你會聯想起美術館裡的那件得獎作品。如此，身邊的庸俗、醜陋就會變得更少。然而，是非、善惡在冷靜觀察中是不會被扭曲的。

深談空寂

空是沒有雜念，非常安靜；寂是簡單，直指本質，甚至帶點淒涼味，「空寂」就是這樣的情景。塞外荒漠、綿延一望無際的山巒、夜晚路燈加上孤獨老人牽著一隻不聽話的小狗，都是空寂圖片。你說火車站滿坑滿谷的返鄉人潮、一根枯木也是空寂，沒錯，跳上雲端看，是另一番空寂。

有人說住在五星級酒店沒有住在山間茅草屋來得容易進入空寂境界；有人反對，認為處在何處不重要，要看自己是否容易抓住空寂的心境。這個論調在日本茶道也發生過，千利休就說過，不能說在「書院式」的茶屋裡就體會不到在「草庵式」茶席的那股「侘」味。侘味就是空寂之味。

空寂之境心如止水，旁物驚動不了我，而那份淒涼感鬆弛了全身肌肉，達到逍遙的狀況，這種狀況的寧靜往往勝過單純的無聲或是歡樂與悲哀。在這個氛圍之下，一種寧靜深遠的美感自然形成，就是所謂的空寂之美。這種美感可以在心境上表現，也能在茶席規畫或布置時傳達出來。

茶湯喝來給人們的感受是清平，甚至於空寂的，這不是說將茶泡得清淡的意思，而是茶湯中普遍存在的苦澀味。它不一定顯現得很強烈，但在各種的茶類中多少隱藏了一些，這一些就將人們的情緒沉澱了下來，喝久了，相乘的效果，甚至將喝它的人帶進空寂的境界。這股茶味、這番茶情或許在陸羽的時代就被喝了出來，所以陸羽在所著的《茶經》中才特別提到「精」與「儉」兩字，精就是精煉到最本質的部分，儉就是去掉可以不要的東西。

修禪的人當然也最容易發現這個祕密，茶湯的寧靜，甚至於空寂，正是修禪所要的境界。於是喝茶、修禪就結合了在一起，「茶禪一味」之語也因此產生。茶文化被禪僧們帶到日本後，這份茶裡空寂被日本茶人看上，並逐漸放大完善，完整地呈現在日本茶道上。現在我們聽到的「草庵式茶席」、「四疊半茶室」、「數寄屋」、「侘」等都是這個茶境具體而多樣化的應用。


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