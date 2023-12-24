《蔡榮章　茶之心法》：談茶道「 空寂」之美，我想跟構成「苦、澀」主味的咖啡因與兒茶素有關

文：蔡榮章

茶道空寂之美

藝術上所說的美有很多種類型，一種是接觸後讓人歡娛、一種是接觸後讓人興奮、一種是讓人感到悲壯、一種是讓人興起哀傷之情、一種是激起人綿延不斷的哲思、一種是讓人沉靜，並多少帶點淒涼感……。最後的這種沉靜，並或多或少的淒涼味就是本文所要談論的空寂之美，這是茶道在藝術領域上很特殊的一種特質。

茶道的藝術領域為何存在此空寂的元素，我們認為與茶的基本成分有關，那就是構成茶主味「苦」與「澀」的咖啡因與兒茶素。拿掉了這兩項成分，茶幾乎不成其為茶了，茶的傲世功能也將消失殆盡。製作精良的茶，苦澀等味與香氣搭配得恰到好處，不但隱藏了苦澀的銳氣，而且形成非常讓人喜歡而且耐人追尋的茶味，這樣的香與味可以讓人喜歡一輩子。

這樣的茶喝進肚子裡，血壓開始微幅下降，肌肉開始放鬆，注意力開始凝聚，讓喝它的人逐漸沉靜下來。這樣的生理狀況是空寂之美呈現的良好環境，只要有點空寂概念與修養，這樣帶點淒涼味的美之意象，就容易步上意識舞台。

或許因為如此，自古愛喝茶的人，尤其是文人、藝術家們，記錄了許多茶在空寂之美的文獻，於是空寂逐漸形成了茶的人文成分；茶人們更將之表現在品茗環境上，而逐漸有了草庵茶席的稱呼，還將之與禪結合，而有了茶禪一味的說法。

茶道與禪學自古連結得很密切，我們認為其中的原因就是彼此在空寂境界上的一致性。空寂的狀況是修禪的人必須學會進入的境界；空寂的狀況是茶人們體會、享受茶境之美的一條道路。陸羽在《茶經》上強調的「精儉」也被我們認為是他體悟茶境空寂的一種方式，而禪學上的空寂與陸羽茶學上的精儉，在日本珠光、紹鷗、利休等茶人的茶道上都表現得非常具體。我們現在只是從美學的角度再度將藝術、茶道與禪學在空寂特質上作番描述。

談茶道的「 空寂」

「空寂」是美學上的一種不易理解的境界，然而在茶道上特別被人提出，或許它是「茶」特有的一種性格吧。我們曾談到茶永遠有著「苦」、「澀」的一面，應該就是這個道理。現在我們以簡捷的一些字眼來說明空寂是怎樣一個美學境界與狀況。

談到「茶道境界」，很多用語會出現，如「精儉」、「清和」、「空寂」……。「空寂」在日本茶道上最接近的用語是「侘」（音岔，後來有人也用成「佗」，音駝）。侘，在中文是失意的樣子，如「侘傺」。「空寂」也有「失意」的成分，所以帶有一絲絲的「淒涼感」。這樣的心情、這樣的氛圍造成了極度寧靜的狀態，它比哀傷或愉悅更為不動氣，人們的血壓更低、心跳更慢。日本茶道界村田珠光、武野紹鷗、千利休等人提倡的「草庵式茶席」，就提出了這樣的美學與心境思想。

空寂讓人更專注、更容易體會到自己的存在、體會到自己與大地、與他人、與他物的關係。空寂的訓練讓茶人更容易泡好茶、更容易欣賞到茶的味道，即使多人一同泡茶、品飲，也能掌握同樣的效果。有人泡茶、品飲間不搭配音樂，就是希望讓「茶」的濃度增強，單一、專注，是可以讓所需的氣氛、磁場一再放大的。

生活中，各種喜怒哀樂的衝擊在所難免，空寂的訓練讓自己受保護於一個寧靜且堅實的空間。茶道的空寂訓練是在眾目睽睽之下、在車水馬龍的路旁、在極端不友善的人際關係間依然穩健地把茶泡好。

在審美的訓練上，「空寂」是訓練自己超脫現實、超脫功能地看待事與物，如路旁的一堆廢鐵，不從「舊屋拆下」、「生鏽」、「無用」、「撞上受傷」的角度看，而從物體的質感和線條的組合去欣賞，說不定你會聯想起美術館裡的那件得獎作品。如此，身邊的庸俗、醜陋就會變得更少。然而，是非、善惡在冷靜觀察中是不會被扭曲的。

深談空寂

空是沒有雜念，非常安靜；寂是簡單，直指本質，甚至帶點淒涼味，「空寂」就是這樣的情景。塞外荒漠、綿延一望無際的山巒、夜晚路燈加上孤獨老人牽著一隻不聽話的小狗，都是空寂圖片。你說火車站滿坑滿谷的返鄉人潮、一根枯木也是空寂，沒錯，跳上雲端看，是另一番空寂。

有人說住在五星級酒店沒有住在山間茅草屋來得容易進入空寂境界；有人反對，認為處在何處不重要，要看自己是否容易抓住空寂的心境。這個論調在日本茶道也發生過，千利休就說過，不能說在「書院式」的茶屋裡就體會不到在「草庵式」茶席的那股「侘」味。侘味就是空寂之味。

空寂之境心如止水，旁物驚動不了我，而那份淒涼感鬆弛了全身肌肉，達到逍遙的狀況，這種狀況的寧靜往往勝過單純的無聲或是歡樂與悲哀。在這個氛圍之下，一種寧靜深遠的美感自然形成，就是所謂的空寂之美。這種美感可以在心境上表現，也能在茶席規畫或布置時傳達出來。

茶湯喝來給人們的感受是清平，甚至於空寂的，這不是說將茶泡得清淡的意思，而是茶湯中普遍存在的苦澀味。它不一定顯現得很強烈，但在各種的茶類中多少隱藏了一些，這一些就將人們的情緒沉澱了下來，喝久了，相乘的效果，甚至將喝它的人帶進空寂的境界。這股茶味、這番茶情或許在陸羽的時代就被喝了出來，所以陸羽在所著的《茶經》中才特別提到「精」與「儉」兩字，精就是精煉到最本質的部分，儉就是去掉可以不要的東西。

修禪的人當然也最容易發現這個祕密，茶湯的寧靜，甚至於空寂，正是修禪所要的境界。於是喝茶、修禪就結合了在一起，「茶禪一味」之語也因此產生。茶文化被禪僧們帶到日本後，這份茶裡空寂被日本茶人看上，並逐漸放大完善，完整地呈現在日本茶道上。現在我們聽到的「草庵式茶席」、「四疊半茶室」、「數寄屋」、「侘」等都是這個茶境具體而多樣化的應用。